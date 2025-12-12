Trabajo remoto en Colombia: vacantes activas para distintos perfiles

Cada vez más empresas del país están integrando modelos laborales flexibles que permiten trabajar desde casa, ofreciendo oportunidades tanto para perfiles junior como para profesionales con experiencia en áreas administrativas, tecnológicas, comerciales y de servicio al cliente. Esta modalidad se ha fortalecido gracias a la digitalización y la necesidad de operaciones más ágiles, lo que ha abierto nuevas posibilidades para quienes buscan equilibrar mejor su vida personal y laboral.

El trabajo remoto también representa una alternativa clave para candidatos que desean ahorrar tiempo en desplazamientos, acceder a empleos fuera de su ciudad e incluso ampliar sus opciones en compañías internacionales. Por ello, hoy se encuentran abiertas múltiples vacantes que buscan talento con habilidades digitales, organización, comunicación efectiva y capacidad de autogestión.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se acerque a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Es momento de entrar al mundo laboral remoto a través de las oportunidades disponibles en la sección de Semana Empleos. | Foto: Stock

Ejecutivo comercial 100% remoto

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.400.000 a 2.000.000

¿Le apasionan las ventas y quiere trabajar desde casa? ¡Esta es su oportunidad!

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en ventas telefónicas o intangibles.

Experiencia laboral formal.

Habilidades para indagar, cerrar rápido y lograr transacciones efectivas.

Perfil consultivo, autónomo, con excelente gestión del tiempo y enfoque en resultados.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y exp mínimo 2 años en Scala.

Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.

Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).

Exposición y consumos de web services

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y fidelización de clientes.

Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.

Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.

Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo con autogestión de leads.

No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Auxiliar administrativo remoto

Empresa: Autonomic

Salario: 1.423.500

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.