Trabajo remoto en Colombia: vacantes activas para esta semana

El trabajo remoto se ha consolidado como una de las modalidades laborales más atractivas en el país, gracias a la flexibilidad que ofrece y a la posibilidad de conectar talento con empresas sin importar la ubicación geográfica.

Entendiendo esta importancia actualmente, hay cientos de vacantes disponibles para profesionales de distintas áreas que buscan equilibrar su vida personal y laboral, al tiempo que desarrollan su carrera desde casa.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas.

Analista de ciberseguridad

Empresa: Bold

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo jugará un papel fundamental en la protección de los activos digitales, haciendo parte de la administración, gestión y evolución de las operaciones de seguridad, asegurando que la infraestructura y soluciones tecnológicas permanezcan seguras y resilientes.

Responsabilidades:

Participar en el diseño e implementación de estrategias, procesos y herramientas que permitan identificar, contener y remediar posibles eventos y/o incidentes de seguridad.

Revisar los sistemas, configuraciones y procesos para asegurar y reportar el cumplimiento de las políticas de seguridad, requerimientos de clientes, controles de auditoría y regulaciones externas basados en frameworks como PCI-DSS, ISO 27001, Reporte SOC 2 Tipo 2.

Adherir automatizaciones e integraciones que permitan no solo optimizar la gestión y operación de la seguridad, sino también aumentar la visibilidad de la superficie de ataque.

Colaborar con los equipos de TI para alinear las iniciativas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de seguridad.

Gestionar proveedores de seguridad para mejorar las herramientas, los procesos y la postura general de seguridad.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería de sistemas o afines.

Experiencia de más de 3 años en el rol de seguridad defensiva y administración de plataformas de seguridad.

Amplio conocimiento en entornos de nube, servicios serverless , especialmente AWS y el uso de herramientas de detección y control de amenazas.

Experiencia en gestión de incidentes de seguridad (identificación, contención, erradicación, recuperación.)

Proactividad, curiosidad y una mentalidad de aprendizaje continuo.

Fuertes habilidades de colaboración y trabajo en equipo.

Deseable: inglés fluido y conocimiento de los requisitos de cumplimiento relevantes para el sector financiero y de pagos en Colombia.

Intérprete bilingüe

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Solvo Global busca personas bilingües con excelente dominio del inglés y español para desempeñarse como intérpretes telefónicos profesionales.

Responsabilidades:

Interpretación consecutiva entre personas con diferentes acentos, velocidades y estilos de comunicación.

Traducción precisa y clara de preguntas, respuestas, explicaciones y argumentos.

Mantener la confidencialidad y ética profesional en todo momento.

Registrar actividades diarias y completar documentación requerida.

Consultar recursos lingüísticos para mejorar la precisión terminológica.

Requerimientos:

Bachillerato culminado.

Nivel de inglés C1 (6 meses mínimo de experiencia en interpretación médica).

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en ambos idiomas.

Buena dicción, pronunciación y voz profesional.

Capacidad de escucha activa, toma de notas y retención de información.

Manejo de herramientas informáticas y material de oficina.

Auxiliar administrativo

Empresa: Autonomic

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asistente administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social, y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la Cámara de Comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos de soporte requeridos a la Dian.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en Contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Líder de proyectos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Como jefe de proyectos, será responsable de asegurar que las soluciones tecnológicas se adapten perfectamente a las necesidades de los clientes y ofrezcan un servicio de alta calidad.

Responsabilidades:

Gestionar la relación con los clientes asignados asegurando un servicio de alta calidad.

Asegurar que la plataforma tecnológica funcione correctamente según las necesidades del cliente.

Coordinar proyectos de manera remota, garantizando la alineación con los objetivos del cliente.

Liderar el equipo de trabajo para alcanzar las metas establecidas.

Supervisar las integraciones y el funcionamiento de sistemas de información.

Requerimientos:

Experiencia en gestión de proyectos preferiblemente en entornos remotos.

Conocimiento en sistemas de información, integraciones, infraestructura o ATS.

Título en carreras administrativas o ingenierías o ser estudiante de últimos semestres.

Experiencia preferida en procesos de selección o empresas de contratación masiva.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.