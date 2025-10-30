Trabajo remoto en Colombia: vacantes disponibles para diferentes perfiles

El trabajo remoto dejó de ser una opción ocasional para convertirse en una modalidad sólida dentro del mercado laboral colombiano. Según informes recientes, en Colombia ya existen más de 700 vacantes remotas activas, especialmente en sectores como docencia, recursos humanos y atención al cliente.

Las oportunidades en modalidad 100 % remota permiten a muchas personas acceder a empleos formales sin necesidad de desplazarse a una oficina, lo que abre la puerta para que profesionales de diferentes regiones, con distintos niveles de experiencia o en búsqueda de flexibilidad, puedan incorporarse fácilmente.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese al enlace, cree un perfil profesional completo y aplique sin costo a las vacantes que más se ajusten a su experiencia, nivel de formación y expectativas. Aquí le presentamos una muestra de lo que puede encontrar.

Múltiples compañías abren ofertas laborales con la oportunidad de trabajo remoto. | Foto: 123RF

Profesor doble idiomas inglés/italiano o inglés/portugués

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

En Berlitz Colombia buscan profesores de idioma inglés e italiano o inglés y portugués apasionados por la enseñanza.

Responsabilidades:

Planificar y organizar lecciones interactivas en inglés y portugués/inglés e italiano.

Evaluar el progreso y desempeño de los estudiantes.

Adaptar materiales y lecciones según las necesidades individuales.

Impartir lecciones para diferentes países de Latinoamérica.

Requerimientos:

Residir en territorio colombiano (Se validan extranjeros) con excelente conectividad de internet.

Dominio avanzado del idioma inglés e italiano o inglés y portugués.

Disponibilidad para trabajar en modalidad 100% remota.

Profesional o estudiante de 6 semestre en adelante de cualquier carrera.

Experiencia previa dando lecciones de idiomas o conocimientos en pedagogía.

Agendador bilingüe

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Este rol es clave para garantizar una experiencia positiva tanto para los clientes como para los empleados, asegurando asignaciones eficientes, comunicación constante y cumplimiento de procesos administrativos.

Responsabilidades:

Actuar como enlace entre clientes, cuidadores y la oficina.

Atender llamadas y consultas de forma profesional.

Programar y coordinar actividades diarias de cuidadores.

Verificar hojas de tiempo y apoyar tareas de nómina.

Gestionar referencias y mantener documentación actualizada.

Resolver problemas en colaboración con otros departamentos.

Apoyar procesos de reclutamiento, inducción y capacitación.

Cumplir funciones de guardia y mantener profesionalismo bajo presión.

Participar en iniciativas de ventas, marketing y relaciones públicas.

Realizar tareas generales de oficina asignadas por el gerente de operaciones.

Requerimientos:

Graduado/a de secundaria o equivalente.

Mínimo 2 años de experiencia en negocios.

Conocimientos básicos de informática y herramientas de oficina.

Familiaridad con terminología médica común.

Inglés funcional (lectura, escritura, conversación).

Cloud system operator

Empresa: Clouxter

Salario: A convenir

Como operador de sistemas en la nube, será el responsable de garantizar un monitoreo efectivo, gestionar eventos y automatizar plataformas tecnológicas, asegurando una operación fluida.

Responsabilidades:

Monitoreo y reporte de eventos en la infraestructura.

Automatización de plataformas tecnológicas.

Administración de servidores de correo y certificados SSL.

Gestión de dominios DNS SSH SFTP y HTML.

Manejo de bases de datos y sistemas operativos Linux/Unix y Windows.

Desarrollo de scripts en PowerShell Bash SQL.

Requerimientos:

Formación técnica tecnológica o profesional en Ingeniería de Sistemas Electrónica o Telecomunicaciones.

Experiencia mínima de 1 año en monitoreo de infraestructura tecnológica.

Conocimientos en tecnologías de nube AWS (EC2 EBS RDS VPC CloudWatch WorkSpaces).

Nivel de inglés A2/B1.

Representante de servicio al cliente

Empresa: Jobifly

Salario: A convenir

El candidato ideal tendrá excelentes habilidades de comunicación, atención al detalle y la capacidad de manejar interacciones con clientes de forma efectiva.

Responsabilidades:

Atender llamadas entrantes en español.

Redirigir llamadas al departamento correspondiente.

Contactar clientes diariamente (correo, mensajes de texto y teléfono) para cobrar pagos vencidos.

Procesar pagos de pólizas de seguros personales y comerciales.

Registrar notas detalladas de cada interacción con clientes.

Revisar reportes diarios para identificar documentación o información pendiente.

Contactar clientes para asegurar que completen sus requisitos a tiempo.

Crear cotizaciones iniciales para pólizas de auto y transferirlas al área correspondiente.

Registrar nuevos clientes en el sistema QQCatalyst.

Procesar renovaciones con aseguradoras existentes.

Contactar aseguradoras para consultas relacionadas con las pólizas de clientes.

Recopilar información necesaria de los clientes y registrarla en el sistema.

Calcular valores aproximados de endosos y comunicarlos al cliente.

Transferir casos a la persona responsable si el cliente desea continuar o tiene preguntas adicionales.

Requerimientos:

Mínimo 6 meses de experiencia en servicio al cliente o roles administrativos similares.

Bachillerato completo (técnico o estudios en áreas relacionadas es un plus).

Conocimiento en la industria de seguros es altamente valorado.

Excelentes habilidades de comunicación y resolución de problemas.

Alta organización y atención al detalle.

Adaptabilidad y capacidad para trabajar bajo presión.