Suscribirse

EMPLEO

Trabajo remoto en Colombia: vacantes disponibles para múltiples perfiles

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

1 de diciembre de 2025, 11:07 p. m.
Compañías Canadienses abren ofertas laborales con la oportunidad de trabajo remoto y salario en dólares.
Múltiples compañías abren ofertas laborales con la oportunidad de trabajo remoto. | Foto: 123RF

Las empresas en Colombia continúan ampliando la oferta de teletrabajo impulsadas por la necesidad de fortalecer equipos distribuidos y acceder a talento ubicado en distintas regiones del país. Para muchos candidatos, esta modalidad se ha consolidado como una alternativa que facilita el equilibrio entre vida personal y laboral, reduce tiempos de desplazamiento y abre opciones laborales que antes dependían de la ubicación geográfica.

Además, el crecimiento del trabajo remoto está generando oportunidades para diferentes tipos de perfiles: desde quienes buscan su primer empleo, hasta profesionales que quieren cambiar de sector. Las ofertas actuales incluyen cargos operativos, técnicos y profesionales en diversas áreas.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como atención al cliente, mercadeo, gestión de proyectos, desarrollo de software, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

La búsqueda de estas vacantes se realiza a través de plataformas digitales.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

  • Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.
  • Cierre de ventas durante la llamada.
  • Gestión postventa y fidelización de clientes.
  • Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.
  • Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.
  • Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.
  • Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.
  • Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.
  • Perfil consultivo con autogestión de leads.
  • No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

¡Postúlese aquí!

Ejecutiva comercial remoto

Empresa: IMDigitals

Salario: A convenir

El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.

Responsabilidades:

  • Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).
  • Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales. que busquen mejorar sus ventas con estructura.
  • Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:
  • Programas y mentorías online.
  • Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).
  • Servicios específicos de marketing y publicidad.
  • Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.
  • Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.
  • Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.
  • Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.
  • Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.

Requerimientos:

  • Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.
  • Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).

¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay para ingenieros de sistemas: revise las vacantes activas en Colombia

Especialista en HCM success factors – remoto

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

  • Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.
  • Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.
  • Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.
  • Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.
  • Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.
  • Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.
  • Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.
  • Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.
  • Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.
  • Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.
  • Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.
  • Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.

¡Postúlese aquí!

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y exp mínimo 2 años en Scala.
  • Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.
  • Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).
  • Exposición y consumos de web services

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Conductor habría presuntamente desafiado a Policía tras dejar mal parqueado un lujoso carro en Bogotá: “¿La multa?, se la pago mil veces”

2. Colombia envió a Estados Unidos a los 26 miembros de la secta judía Lev Tahor que buscaban radicarse en Yarumal

3. Armando Benedetti denuncia supuestos errores en decisión del CNE que confirmó irregularidades en campaña presidencial de Petro

4. Fiscalía investiga la muerte de un civil durante operativo del Ejército en Meta: aseguran que se trataría de un líder campesino

5. Karina García recibió millonario premio en ‘La Mansión de Luinny’; superó al obtenido en ‘La casa de los famosos’

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo remotoTeletrabajoTrabajo Sí HayOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.