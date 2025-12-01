Trabajo remoto en Colombia: vacantes disponibles para múltiples perfiles

Las empresas en Colombia continúan ampliando la oferta de teletrabajo impulsadas por la necesidad de fortalecer equipos distribuidos y acceder a talento ubicado en distintas regiones del país. Para muchos candidatos, esta modalidad se ha consolidado como una alternativa que facilita el equilibrio entre vida personal y laboral, reduce tiempos de desplazamiento y abre opciones laborales que antes dependían de la ubicación geográfica.

Además, el crecimiento del trabajo remoto está generando oportunidades para diferentes tipos de perfiles: desde quienes buscan su primer empleo, hasta profesionales que quieren cambiar de sector. Las ofertas actuales incluyen cargos operativos, técnicos y profesionales en diversas áreas.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como atención al cliente, mercadeo, gestión de proyectos, desarrollo de software, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: 123RF

Agente call center ventas con experiencia

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.485.000

Su principal objetivo será cerrar ventas durante la llamada y gestionar de manera efectiva la postventa para fidelizar a los clientes.

Responsabilidades:

Venta en frío de productos intangibles como tecnología y software.

Cierre de ventas durante la llamada.

Gestión postventa y fidelización de clientes.

Cumplimiento de metas comerciales y manejo de referidos.

Seguimiento individualizado a clientes y prospectos.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en ventas de intangibles como tecnología, seguros o educación.

Alta capacidad de indagación y cierre rápido de transacciones.

Manejo de CRM como Salesforce o Sinergy.

Experiencia previa comprobable en trabajo remoto.

Perfil consultivo con autogestión de leads.

No se aceptan estudiantes ni ventas mixtas/presenciales.

Ejecutiva comercial remoto

Empresa: IMDigitals

Salario: A convenir

El propósito del cargo es incrementar la facturación y participación de mercado de IMDigitals, conectando con potenciales clientes, generando relaciones de valor y asesorando de manera consultiva sobre las soluciones tecnológicas y comerciales que ofrece la empresa.

Responsabilidades:

Prospectar y atraer nuevos clientes mediante estrategias orgánicas, llamadas en frío, referidos y redes sociales (LinkedIn, Instagram, WhatsApp Business, referidos y bases de entidades).

Realizar reuniones comerciales (presenciales o virtuales) con profesionales de la salud interesados en estructurar su negocio o digitalizar sus procesos comerciales. que busquen mejorar sus ventas con estructura.

Asesorar y vender las soluciones de IMDigitals, incluyendo:

Programas y mentorías online.

Software CRM IMDigitals (cuentas, configuraciones y planes).

Servicios específicos de marketing y publicidad.

Cumplir metas mensuales de ventas y generación de clientes nuevos.

Hacer seguimiento constante a los prospectos hasta el cierre del negocio, garantizando una experiencia profesional y personalizada.

Registrar todas las oportunidades en el CRM y mantener actualizado el pipeline comercial.

Brindar retroalimentación al equipo de marketing y dirección sobre la calidad de leads, objeciones frecuentes y oportunidades de mejora.

Participar en reuniones de resultados y capacitación, asegurando alineación con los objetivos comerciales globales.

Requerimientos:

Formación: Técnica, tecnóloga o profesional en Mercadeo, Administración, Comunicación o áreas afines.

Experiencia mínima: 2 años en ventas consultivas B2B o servicios digitales (idealmente en marketing, educación online o software).

Especialista en HCM success factors – remoto

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Como especialista en HCM success factors, tendrá la oportunidad de optimizar procesos mediante la investigación y adopción de nuevas tecnologías.

Responsabilidades:

Contribuir en la definición y construcción de soluciones tecnológicas para capturar valor en el negocio.

Optimizar procesos mediante investigación y análisis de soluciones tecnológicas.

Definir e implementar nuevos procesos y funcionalidades asegurando integración con otras áreas.

Gestionar y desarrollar soluciones tecnológicas prioritarias, garantizando calidad y sincronización con otros equipos.

Dirigir la gestión de proyectos asignados asegurando entrega oportuna y correcta implementación.

Gestionar procesos de tecnología bajo marcos de trabajo, mitigando riesgos funcionales y tecnológicos.

Formar y entrenar al personal en procesos y herramientas tanto de tecnología como de usuarios.

Investigar y mantener actualizado sobre el versionamiento de software.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de sistemas, Administración de negocios, Ingeniería Industrial o afines.

Experiencia de 2 años en gestión, implementación, configuración y desarrollo de soluciones tecnológicas, preferiblemente con SAP success factors.

Conocimiento en integración de sistemas y procesos de gestión de recursos humanos.

Habilidades en gestión de proyectos y liderazgo de equipos.

Capacidad de análisis y resolución de problemas complejos.

Dev java – Scala

Empresa: Ceiba Software

Salario: A convenir

Se busca a una persona apasionada que desee asumir el reto de analizar, diseñar y desarrollar software con altos estándares de calidad y valor agregado para nuestros clientes.

Requerimientos:

Experiencia de mínimo 2 años desarrollando software en tecnología Java 8 o superior y exp mínimo 2 años en Scala.

Conocimiento en arquitectura de software, patrones de diseño y principios de diseño SOLID, Java, HTML, JavaScript, CSS, base de datos, servicios web, gestores de dependencias, gradle. springboot, inyección de dependencias, servicios REST.

Acceso a bases de datos (JDBC o JPA).

Exposición y consumos de web services