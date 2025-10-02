Trabajo remoto sí hay. Aplicar es 100% virtual

La búsqueda de empleos que permitan trabajar desde casa sigue creciendo en Colombia, y las empresas lo saben. Por eso, este mes se han publicado decenas de vacantes 100 % virtuales, ideales para quienes necesitan flexibilidad sin perder la formalidad de un contrato con todas las prestaciones de ley.

Las ofertas están disponibles en sectores como atención al cliente, ventas digitales, soporte técnico y marketing, entre otros.

No todas exigen experiencia previa: muchas compañías ofrecen capacitación para que los nuevos empleados puedan adaptarse a las herramientas digitales y cumplir sus funciones sin problema.

Lo mejor es que aplicar no cuesta nada y toma solo unos minutos. Ingrese ya a Semana Empleos, donde encontrará estas oportunidades y más de 110.000 vacantes activas en todo el país, además de consejos para fortalecer su perfil y pasar filtros de selección en línea.

Auxiliar administrativo remoto

Salario: $ 1.423.500

Se encuentra abierta la convocatoria para un Auxiliar Administrativo que haga parte del equipo y apoye los procesos contables y administrativos de la organización de manera remota.

Como Asistente Administrativo, su papel será fundamental para asegurar el correcto manejo de la nómina, la seguridad social y los trámites legales, manteniendo en orden la operación administrativa. Se ofrece un ambiente de trabajo flexible, con contrato indefinido y un salario competitivo de 1SMLV. Esta es la oportunidad para unirse y crecer profesionalmente en un entorno innovador.

Responsabilidades:

Apoyar en procesos contables y de gestión administrativa.

Gestionar novedades de nómina y cálculos correspondientes.

Montar aportes de seguridad social en plataformas designadas.

Coordinar exámenes médicos de ingreso y de retiro del personal.

Realizar trámites ante la cámara de comercio.

Elaborar facturación electrónica de la organización.

Presentar documentos soporte requeridos a la DIAN.

Requerimientos:

Estudiante o técnico en contabilidad o áreas afines.

Conocimiento sólido en nómina y novedades.

Manejo de seguridad social y plataformas relacionadas.

Habilidad intermedia en Excel para gestión de datos.

Excelente organización y gestión documental.

Buena redacción y escritura para comunicación interna.

Nivel de inglés A2 - B1 para lectura y escritura básica.

Jr. paralegal

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.700.000

En Solvo Global, uno de sus más grandes clientes es una firma especializada en derecho de lesiones personales con presencia internacional. Se dedica a brindar representación legal de alta calidad a sus clientes y está en búsqueda de un Paralegal altamente capacitado que se una al equipo remoto en Colombia.

Descripción del puesto

Se requiere un profesional detallista, organizado y con experiencia en firmas legales para brindar soporte clave en casos de lesiones personales, tanto en etapa de pre-litigio como de litigio. Este rol combina gestión de casos, redacción legal y coordinación con clientes, proveedores médicos y aseguradoras.

Responsabilidades principales

Contactar clientes, proveedores médicos y compañías de seguros.

Subir y actualizar información en MyCase.

Confirmar proveedores médicos y coordinar evaluaciones DME/TSO.

Preparar demandas, exhibiciones de salarios perdidos y cartas de representación (LOR).

Programar sesiones de descubrimiento, mediaciones y deposiciones.

Enviar correos electrónicos y faxes a clientes y aseguradoras.

Crear nuevos casos, agregar gastos y asistir a reuniones de equipo.

Requisitos y habilidades

Inglés avanzado B2/C1.Experiencia previa en firmas legales (preferiblemente en EE. UU., Canadá, Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda).

Experiencia en derecho de lesiones personales o litigios (deseable).

Habilidades técnicas

Manejo de plataformas de gestión legal (idealmente MyCase).

Redacción y preparación de documentos jurídicos.

Coordinación de procesos legales y administrativos.

Excelentes habilidades de comunicación.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Atención digital - Trabajo remoto

Salario: $ 1.700.000 a $ 2.800.000

Empresa internacional requiere agentes de atención digital para fortalecer su equipo de comunicación online. El rol consiste en atender usuarios por chat, resolver inquietudes y mantener conversaciones fluidas con un enfoque humano.

Se ofrece:

Contrato a término indefinido.

Salario básico + incentivos por desempeño.

Modalidad 100% remota.

Capacitación inicial incluida.

Requisitos:

Estudios técnicos o universitarios (culminados o en curso).

Buen manejo de escritura y ortografía.

Disponibilidad de +6 horas diarias.

Ejecutivo de ventas - 100 % remoto

Salario: $ 1.623.500 a $ 2.500.000

Se encuentra disponible una vacante para Ejecutivo de Ventas Outbound (100 % remoto a nivel nacional).

Contrato a término indefinido.

Horario: lunes a viernes 8 a. m. a 5 p. m. / sábados 8 a. m. a 12 p. m.

Salario más comisiones: hasta $2.500.000 según metas.

Requisitos:

Mínimo 1 año en ventas telefónicas o intangibles (excluyente).

Experiencia laboral formal.

Edad entre 21 y 48 años.

No estudiantes presenciales.

PC con cámara disponible.

Asesor(a) call center / consultor(a) de ventas remotas – publicidad digital (pr)

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.700.000

Se requiere un Consultor(a) de Ventas Remotas / Asesor(a) Call Center para hacer parte de una empresa en crecimiento, dinámica y enfocada en brindar soluciones innovadoras a sus clientes.

Ubicación: Bogotá D. C. – Av. 68 con 80 (C. C. Metrópolis)

Horario: lunes a viernes 7:45 a. m. – 5:30 p. m.

Modalidad: presencial

Contrato: fijo a 3 meses (posible indefinido según cumplimiento)

Compensación

Salario base: $1.423.500 + Comisiones sin techo (comisión garantizada los 3 primeros meses - Ingresos promedio: $2.500.000 – $2.700.000)

Entrenamiento pago desde el día 1

Beneficios

Vacaciones colectivas en diciembre: 5 días (no descontables de las vacaciones de ley)

Auxilios educativos

Viernes corto y horarios flexibles

Funciones

Venta consultiva telefónica de servicios de publicidad digital: páginas web, campañas online/móvil/impreso.

Prospección y activación de nuevos clientes; seguimiento de oportunidades y fidelización.

Cumplimiento de presupuesto de ventas.

Coordinación con áreas internas para respuestas ágiles y de calidad al cliente.

Requisitos

Bachiller o Técnico graduado (administrativas, publicidad o mercadeo).

Mínimo 1 año en ventas consultivas - telefónicas

Comunicación asertiva, enfoque a resultados, organización y manejo básico de CRM y Excel/Office.

Digitador/a

Salario a convenir

Empresa nacional del sector comercial y consultoría estratégica, ubicada en Bogotá, requiere un/a Digitador/a responsable, ágil y con gran atención al detalle para unirse al equipo administrativo. En este rol, será esencial garantizar la precisión y la eficiencia en la administración de datos, contribuyendo al éxito continuo de la empresa.

Responsabilidades:

Ingreso y captura de datos en sistemas internos.

Verificación y validación de datos ingresados.

Corrección de errores en la información digital.

Transcripción de documentos físicos o manuscritos a formato digital.

Clasificación y organización de información.

Manejo y actualización de base de datos.

Requerimientos: