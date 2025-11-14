Trabajo sí hay: cierre la semana con nuevas oportunidades laborales

La semana termina con un panorama favorable para quienes están buscando empleo formal en Colombia. Varias compañías mantienen abiertos sus procesos de selección y requieren personal para fortalecer áreas operativas, comerciales y administrativas en distintos sectores del país.

Este movimiento ha permitido que se generen nuevas plazas para técnicos, profesionales y también para personas con menor experiencia, ofreciendo opciones reales de vinculación y estabilidad. Además, muchas empresas están implementando mejores prácticas de bienestar laboral y programas de formación interna para impulsar el crecimiento de sus equipos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán todas las vacantes disponibles esta semana y podrán postularse directamente.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

En Colombia se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Analista automatización y analítica – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este profesional, conocido también como especialista en automatización o coordinador de procesos automatizados, será el encargado de garantizar la continuidad y eficiencia de la operación intralogística automatizada.

Responsabilidades:

Garantizar la continuidad de la operación intralogística automatizada.

Orquestar la integración de componentes tecnológicos.

Coordinar con Planeación, Operación y Tecnología.

Gestionar el servicio brindado por proveedores externos.

Monitorizar el cumplimiento de niveles de servicio y productividad.

Requerimientos:

Título profesional en ingeniería logística o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años en roles de automatización o logística.

Conocimiento en orquestación e integración de tecnologías.

Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.

Experiencia en gestión de servicios y proveedores.

Analista junior de soluciones tecnológicas – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: 3.470.553

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista junior de soluciones tecnológicas, será responsable de asegurar que todos los artefactos y procesos implementados por la fábrica de desarrollo estén documentados y actualizados eficientemente.

Responsabilidades:

Documentar y actualizar la información técnica de las soluciones tecnológicas.

Gestionar artefactos y procesos de forma eficiente.

Colaborar con equipos de desarrollo para asegurar la correcta implementación.

Monitorear y mejorar los procesos de documentación.

Asegurar la calidad de los flujos técnicos y de negocio.

Requerimientos:

Tecnólogo titulado y/o estudiante de 7° semestre en carreras afines a Sistemas o Informática.

Mínimo un año de experiencia en gestión de requerimientos de TIC.

Conocimiento en levantamiento de requisitos y diseño de procesos de negocio.

Habilidades en documentación técnica y actualización de artefactos.

Analista SEO – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 3.150.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En STF Group buscan un(a) analista SEO para potenciar el posicionamiento orgánico de las marcas en motores de búsqueda, garantizando visibilidad, tráfico de calidad y cumplimiento de los objetivos digitales del negocio.

Responsabilidades:

Ejecutar la estrategia SEO para Studio F y ELA, garantizando crecimiento orgánico y cumplimiento de KPI.

Realizar investigación profunda de palabras clave y análisis de tendencias de búsqueda.

Optimizar contenido (SEO On-Page) y garantizar la correcta indexación, rastreo y desempeño técnico de los sitios.

Monitorear métricas a través de herramientas especializadas y elaborar informes para medir resultados.

Coordinar acciones con Ecommerce y Mercadeo para fortalecer el posicionamiento digital.

Investigar mejoras técnicas, nuevas herramientas y mejores prácticas del mercado.

Requerimientos:

Profesional en Mercadeo, Comunicación, Administración o áreas afines.

De 1 a 3 años de experiencia en SEO, análisis de datos o mercadeo digital.

Manejo de Google Analytics, Search Console, SEMrush, Screaming Frog y plataformas Ecommerce como VTEX.

Habilidad para análisis, investigación, optimización de contenido y comunicación escrita.