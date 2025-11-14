Suscribirse

Trabajo sí hay: cierre la semana con nuevas oportunidades laborales

Vacantes disponibles para todos los perfiles.

14 de noviembre de 2025, 9:40 p. m.
Mujeres de negocios
¡Gran convocatoria laboral abierta! | Foto: Getty Images/iStockphoto

La semana termina con un panorama favorable para quienes están buscando empleo formal en Colombia. Varias compañías mantienen abiertos sus procesos de selección y requieren personal para fortalecer áreas operativas, comerciales y administrativas en distintos sectores del país.

Este movimiento ha permitido que se generen nuevas plazas para técnicos, profesionales y también para personas con menor experiencia, ofreciendo opciones reales de vinculación y estabilidad. Además, muchas empresas están implementando mejores prácticas de bienestar laboral y programas de formación interna para impulsar el crecimiento de sus equipos.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, donde encontrarán todas las vacantes disponibles esta semana y podrán postularse directamente.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con sus datos actualizados puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades para jóvenes profesionales en busca de experiencia práctica.
En Colombia se abren nuevas oportunidades para personas en busca de empleo. | Foto: Stock / Magneto

Analista automatización y analítica – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Este profesional, conocido también como especialista en automatización o coordinador de procesos automatizados, será el encargado de garantizar la continuidad y eficiencia de la operación intralogística automatizada.

Responsabilidades:

  • Garantizar la continuidad de la operación intralogística automatizada.
  • Orquestar la integración de componentes tecnológicos.
  • Coordinar con Planeación, Operación y Tecnología.
  • Gestionar el servicio brindado por proveedores externos.
  • Monitorizar el cumplimiento de niveles de servicio y productividad.

Requerimientos:

  • Título profesional en ingeniería logística o áreas afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en roles de automatización o logística.
  • Conocimiento en orquestación e integración de tecnologías.
  • Habilidad para trabajar con equipos multidisciplinarios.
  • Experiencia en gestión de servicios y proveedores.

¡Postúlese aquí!

Analista junior de soluciones tecnológicas – Bogotá D.C.

Empresa: Emtelco

Salario: 3.470.553

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista junior de soluciones tecnológicas, será responsable de asegurar que todos los artefactos y procesos implementados por la fábrica de desarrollo estén documentados y actualizados eficientemente.

Responsabilidades:

  • Documentar y actualizar la información técnica de las soluciones tecnológicas.
  • Gestionar artefactos y procesos de forma eficiente.
  • Colaborar con equipos de desarrollo para asegurar la correcta implementación.
  • Monitorear y mejorar los procesos de documentación.
  • Asegurar la calidad de los flujos técnicos y de negocio.

Requerimientos:

  • Tecnólogo titulado y/o estudiante de 7° semestre en carreras afines a Sistemas o Informática.
  • Mínimo un año de experiencia en gestión de requerimientos de TIC.
  • Conocimiento en levantamiento de requisitos y diseño de procesos de negocio.
  • Habilidades en documentación técnica y actualización de artefactos.

¡Postúlese aquí!

Contexto: ¿Sin trabajo? Estas son las mejores vacantes disponibles hoy en Colombia

Analista SEO – Cali

Empresa: Studio F

Salario: 3.150.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En STF Group buscan un(a) analista SEO para potenciar el posicionamiento orgánico de las marcas en motores de búsqueda, garantizando visibilidad, tráfico de calidad y cumplimiento de los objetivos digitales del negocio.

Responsabilidades:

  • Ejecutar la estrategia SEO para Studio F y ELA, garantizando crecimiento orgánico y cumplimiento de KPI.
  • Realizar investigación profunda de palabras clave y análisis de tendencias de búsqueda.
  • Optimizar contenido (SEO On-Page) y garantizar la correcta indexación, rastreo y desempeño técnico de los sitios.
  • Monitorear métricas a través de herramientas especializadas y elaborar informes para medir resultados.
  • Coordinar acciones con Ecommerce y Mercadeo para fortalecer el posicionamiento digital.
  • Investigar mejoras técnicas, nuevas herramientas y mejores prácticas del mercado.

Requerimientos:

  • Profesional en Mercadeo, Comunicación, Administración o áreas afines.
  • De 1 a 3 años de experiencia en SEO, análisis de datos o mercadeo digital.
  • Manejo de Google Analytics, Search Console, SEMrush, Screaming Frog y plataformas Ecommerce como VTEX.
  • Habilidad para análisis, investigación, optimización de contenido y comunicación escrita.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

