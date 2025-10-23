Trabajo sí hay: conozca las últimas vacantes en el país

El mercado laboral colombiano está mostrando nuevos signos de vigor, con una amplia variedad de ofertas emergiendo en diferentes sectores como logística, comercio, tecnología, administración y servicio al cliente.

Esta diversidad abre puertas tanto para quienes buscan su primer empleo como para profesionales con experiencia que quieren cambiar de rumbo.

Lo más interesante es que muchas de estas vacantes ofrecen procesos de postulación 100 % virtuales, lo que facilita aplicar desde cualquier lugar del país. Además, las empresas cada vez más valoran habilidades como la adaptabilidad digital, comunicación efectiva y proactividad, más que solo los años de experiencia o el título profesional.

Si está listo para postular, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 ofertas activas en todo el país. Cree su perfil gratuito, suba su hoja de vida y aplique en minutos.

Analista de atracción Caldas

Salario: 2.160.000

Se busca un analista de atracción para unirse a un equipo enfocado en la gestión del talento humano. Esta posición es ideal para personas con pasión por el reclutamiento y la identificación de perfiles idóneos, que deseen contribuir al fortalecimiento de una compañía que valora el talento y promueve la mejora continua.

Responsabilidades:

Atraer talento mediante publicaciones activas y participando en ferias de empleo.

Realizar preselección conforme a los perfiles definidos.

Gestionar candidatos en la plataforma establecida.

Realizar entrevistas telefónicas según estándares de calidad.

Proponer mejoras al proceso de reclutamiento.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en reclutamiento masivo.

Título técnico tecnólogo o estudiante en carreras relacionadas con Recursos Humanos.

Conocimiento en manejo de plataformas de empleo.

Experiencia en procesos de selección en volumen.

Excel básico.

Horarios: lunes a viernes 8 a.m. a 5:45 p.m.

Ejecutivo comercial

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Se requiere un ejecutivo comercial con experiencia en importaciones y exportaciones, orientado a la gestión estratégica y la apertura de nuevos negocios. La persona seleccionada formará parte de un equipo dinámico, impulsando la expansión de la compañía y fortaleciendo las relaciones con los clientes del sector logístico internacional.

Responsabilidades:

Liderar y hacer seguimiento al equipo de ventas.

Diseñar y ejecutar planes comerciales y estrategias de posicionamiento.

Identificar oportunidades de negocio en carga internacional aérea, marítima y courier.

Establecer alianzas estratégicas con empresas del sector.

Planificar y realizar visitas a clientes potenciales y existentes.

Gestionar cotizaciones y asegurar la rentabilidad esperada.

Presentar informes de ventas semanales y mensuales a la gerencia.

Participar en ferias y eventos comerciales.

Requerimientos:

Formación: profesional en Negocios Internacionales, Administración, Comercio Exterior o afines.

Experiencia: mínimo 2 años en ventas, servicio al cliente o liderazgo de equipos comerciales del sector importador y exportador.

Idiomas: inglés intermedio.

Conocimientos: Comercio internacional INCOTERMS, herramientas ofimáticas, Excel intermedio, bases de datos y redacción comercial.

Administrador punto de venta Bogotá

Salario a convenir

Se busca un administrador de punto de venta con habilidades de liderazgo, planeación y gestión comercial. Esta posición tiene como propósito garantizar la eficiencia operativa, el cumplimiento del presupuesto de ventas y la satisfacción de los clientes.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas e indicadores de tienda.

Cerrar la caja registradora según los parámetros de la compañía.

Controlar las existencias y disponibilidad de productos.

Realizar inventarios cíclicos para identificar novedades.

Atender y tramitar solicitudes y reclamos de clientes.

Coordinar la organización y limpieza del punto de venta.

Asegurar que el equipo aplique los procedimientos del manual de tiendas.

Verificar mercancía recibida y reportar novedades de inventario.

Controlar gastos fijos y variables del punto de venta.

Garantizar la dotación necesaria para el funcionamiento de la tienda.

Exhibir y verificar la ubicación de productos según lineamientos de mercadeo.

Brindar una experiencia de compra única a los clientes.

Verificar y reportar el estado de la infraestructura de la tienda.

Reportar novedades de nómina quincenalmente.

Verificar y asegurar la documentación legal del punto de venta.

Requerimientos:

Título profesional en Administración Mercadeo o áreas afines.

Experiencia mínima de 3 años en cargos de gestión de tiendas o ventas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Conocimiento en gestión de inventarios y control de costos.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Capacidad para trabajar bajo presión y resolver problemas.

Auxiliar de envasado procesos productivos Medellín

Salario: 2.608.308

Una empresa líder del sector manufacturero requiere un auxiliar de envasado para apoyar procesos productivos. Este cargo es esencial para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y eficiencia en la planta de producción, así como para apoyar en actividades administrativas y de mejora continua.

Responsabilidades:

Gestionar los entrenamientos y reentrenamientos del personal de planta.

Ejecutar el cierre técnico de las órdenes de producción de manufactura.

Apoyar en los requerimientos de auditoría.

Actualizar y/o construir procedimientos estándar de operación (SOPs).

Implementar y mejorar políticas del sistema de gestión de calidad.

Crear y actualizar estándares y procedimientos de la planta.

Investigar y proponer soluciones a problemas en la fabricación.

Apoyar actividades de seguimiento y control de estándares de limpieza.

Proponer controles o modificaciones para mejorar operatividad.

Apoyar actividades administrativas según necesidades del área.

Requerimientos: