Trabajo sí hay: conozca las vacantes de contratación inmediata

Conseguir empleo rápidamente puede marcar la diferencia para quienes buscan estabilidad y nuevas oportunidades. Por eso, cada vez más empresas están ofreciendo vacantes con contratación inmediata, lo que permite agilizar procesos, cubrir necesidades urgentes y darle al candidato la posibilidad de incorporarse en corto tiempo. Además de asegurar ingresos en el menor plazo posible, este tipo de ofertas representan una puerta de entrada para ganar experiencia y proyectarse en el mercado laboral.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Si desea conocer más, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese sin costo.

Trabajo sí hay: ofertas de empleo en diferentes sectores laborales, aquí le contamos todos los detalles. | Foto: Stock

Encargado de obra – Medellín

Empresa: Orbia

Salario: $ 4.200.000

Como parte del equipo, tendrá la oportunidad de contribuir significativamente en la gestión y supervisión de obras de infraestructura clave, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades de construcción en el proyecto.

Asegurar el cumplimiento de plazos y presupuestos establecidos.

Gestionar al personal en obra garantizando el rendimiento y la seguridad.

Colaborar con ingenieros y diseñadores para optimizar la ejecución del proyecto.

Realizar informes de progreso y sugerir mejoras en los procesos.

Requerimientos:

Mínimo tres años de experiencia como encargado de obras en redes de acueducto y/o alcantarillado.

Residencia en Medellín.

Tecnólogo en Construcción de Obras Civiles o sin título con matrícula del Copni.

En caso de no poseer título, cuatro años de experiencia certificada en construcción de obras de acueducto y/o alcantarillado.

Médico laboral – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: $ 5.500.000 a $ 6.500.000

Seguridad Atlas, empresa líder en Colombia en servicios de seguridad física y electrónica, está en búsqueda de un médico laboral para la ciudad de Cali.

Responsabilidades:

Diseñar, implementar y hacer seguimiento a programas de reincorporación laboral, garantizando un retorno seguro y productivo de los colaboradores tras incapacidades o enfermedades.

Identificar y evaluar factores de riesgo laborales, proponiendo e implementando medidas de prevención y promoción de la salud.

Desarrollar y mantener sistemas de vigilancia epidemiológica para enfermedades laborales y riesgos ocupacionales.

Participar activamente en auditorías internas y externas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo proponiendo y ejecutando planes de mejora continua.

Requerimientos:

Título profesional de Médico.

Especialización o Posgrado en Salud Ocupacional Medicina Laboral.

Licencia Vigente en Salud Ocupacional (indispensable).

Experiencia mínima de 3 años en roles de médico laboral, preferiblemente en empresas preferiblemente del sector servicios y/o vigilancia.

Experiencia comprobable en diseño e implementación de programas de reincorporación laboral y promoción de la productividad. Gestión de ausentismo.

Líder regional comercial – Costa – Barranquilla

Empresa: Offcorss

Salario: A convenir

¿Tiene experiencia en el mundo del retail y vibra liderando equipos que lo dan todo en el punto de venta? Entonces esta oportunidad es para usted. En Offcorss están buscando a su próximo líder regional comercial, para que acompañe a la fuerza de ventas de la costa.

En este rol será quien impulse los resultados comerciales de varios puntos de venta, asegurando que no solo cumpla su presupuesto, sino que lo supere con actitud y trabajo en equipo.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 4 años en retail en cargos afines.

Manejo comprobado de equipos de al menos 20 personas.

Profesional en áreas como administración, mercadeo, ventas o afines.

Conocimiento y experiencia en la cadena SAO.

La vacante es presencial en Barranquilla.

Técnico de soporte nube con moto – Medellín

Empresa: Recurso Humano Positivo

Salario: $ 3.500.000 a $ 4.000.000

Empresa de servicios de tecnología requiere para su equipo de trabajo un técnico, tecnólogo o profesional en sistemas o afines, para el cargo de técnico de soporte nube.

El objetivo del cargo es gestionar la administración integral y segura del entorno Microsoft 365, así como las infraestructuras Cloud y On-prise, mediante la gestión eficiente del ciclo de vida de los usuarios.

Requerimientos:

Tener conocimientos en administración de la nube y Microsoft 365 (contar con certificación como administrador).

Experiencia liderando proyectos tecnológicos.