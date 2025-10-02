Trabajo sí hay: conozca las vacantes para médicos en Colombia

En este momento, se encuentran abiertas miles de oportunidades laborales para profesionales de la medicina que deseen fortalecer su trayectoria y aportar al bienestar de las comunidades.

Las vacantes están disponibles en distintas regiones de Colombia y abarcan tanto a médicos generales como a especialistas en diversas áreas clínicas. Se trata de una convocatoria que responde a la necesidad de reforzar los equipos de atención y garantizar un servicio de calidad en hospitales, clínicas y centros médicos.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

Trabajo sí hay: se abren vacantes en el sector médico en diferentes partes del país | Foto: Europa Press via Getty Images

Médico anestesiólogo – Medellín

Empresa: Hospital Alma Máter de Antioquia

Salario: $ 14.938.391

Como especialista en anestesiología, será responsable de la valoración, planeación y ejecución de procedimientos anestésicos, garantizando siempre la seguridad del paciente antes, durante y después de las intervenciones quirúrgicas o diagnósticas.

Responsabilidades:

Valorar a los pacientes de manera integral antes de los procedimientos quirúrgicos.

Planificar y administrar anestesia adecuada para cada caso.

Monitorear constantemente los signos vitales de los pacientes durante las cirugías.

Asegurar el bienestar del paciente en la fase postoperatoria.

Colaborar con otros profesionales de la salud para optimizar el cuidado del paciente.

Requerimientos:

Título de médico con especialización en anestesiología.

Experiencia mínima de 3 años en anestesiología clínica.

Conocimiento profundo de técnicas y procedimientos anestésicos.

Habilidad para trabajar en equipo multidisciplinario.

Licencia médica vigente.

Médico general – Consulta externa – Tunja

Empresa: Zentria

Salario: $ 3.096.000 a $ 4.131.000

Si es un doctor de medicina general apasionado por la vocación de servicio y con habilidades de liderazgo, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Proporcionar atención médica integral y de calidad a pacientes ambulatorios.

Diagnosticar, tratar y hacer seguimiento de enfermedades de los pacientes.

Garantizar la seguridad clínica, humanización y accesibilidad en el servicio.

Realizar valoraciones integrales que incluyan educación al paciente y su familia.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en servicios asistenciales.

Título profesional en Medicina.

Habilidades en comunicación efectiva, liderazgo y trabajo en equipo.

Responsabilidad y vocación de servicio.

Médico general para IPS – Medellín

Empresa: Zentria

Salario: $ 5.622.000 a $ 6.280.000

Como especialista en salud general, será responsable de gestionar la atención clínica y administrativa del usuario, optimizando los recursos necesarios para garantizar un desempeño eficiente.

Responsabilidades:

Gestionar la atención clínica y administrativa del usuario con el asegurador.

Optimizar los recursos necesarios que garanticen el desempeño eficiente de la IPS.

Atender consultas médicas generales en las sedes designadas.

Promover prácticas de salud preventiva entre los pacientes.

Mantener registros precisos y detallados de las consultas realizadas.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en consulta en IPS.

Título profesional en Medicina.

Certificación vigente en RCP Básico y Código Fucsia.

Habilidades en atención al paciente trabajo en equipo y comunicación efectiva.

Alta responsabilidad y compromiso con la ética profesional.

Médico especialista en ginecobstetricia – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como especialista en ginecología y obstetricia, manejará casos complejos relacionados con el embarazo, el parto y la salud reproductiva.

Responsabilidades:

Proporcionar atención médica especializada en ginecología y obstetricia.

Diagnosticar y tratar condiciones relacionadas con la salud reproductiva femenina.

Manejar casos complejos de embarazo y parto.

Realizar cirugías ginecológicas cuando sea necesario.

Colaborar con un equipo multidisciplinario para el cuidado de las pacientes.

Educar a las pacientes sobre salud reproductiva y opciones de tratamiento.

Requerimientos:

Título de Médico Especialista en Ginecobstetricia.

Especialización en Ginecología y Obstetricia.

Mínimo 1 año de experiencia clínica en el área.

Habilidades excepcionales de comunicación y trato con pacientes.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Licencia médica vigente para ejercer en la región.