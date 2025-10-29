Trabajo sí hay: empresas buscan asesores comerciales con y sin experiencia

El sector comercial sigue siendo uno de los más dinámicos del mercado laboral en Colombia. Cada semana, diferentes empresas abren nuevas vacantes para asesores comerciales, un perfil clave para impulsar las ventas, fortalecer la relación con los clientes y contribuir al crecimiento organizacional.

Una de las ventajas de estas oportunidades es que muchas compañías están contratando tanto a personas con experiencia como a quienes buscan su primera oportunidad laboral. La formación constante, las comisiones por desempeño y la posibilidad de ascenso hacen de este campo una excelente alternativa para quienes desean construir una carrera en el área de ventas.

Además, este tipo de empleos ofrece modalidades presenciales, híbridas y remotas, lo que permite adaptarse a diferentes estilos de vida y regiones del país. En un contexto de recuperación económica, el rol del asesor comercial se consolida como uno de los más demandados por su impacto directo en los resultados de las empresas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas más destacadas.

Asesor comercial – Pereira

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Se busca un asesor(a) comercial para trabajar exclusivamente en tiendas Patprimo, con experiencia mínima de 6 meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir con las metas e indicadores de venta (ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Asesores comerciales – Medellín

Empresa: Lili Pink

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Este rol es ideal para quienes desean trabajar en un entorno dinámico, lleno de energía positiva y centrado en la creación de experiencias memorables para los clientes.

Responsabilidades:

Asesorar y atender a los clientes en el proceso de compra.

Impulsar las ventas en las tiendas asignadas.

Mantener el orden y la presentación de los productos.

Colaborar en la apertura de nuevas tiendas.

Fomentar un excelente servicio al cliente.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en cargos similares como representante de ventas.

Bachillerato completo.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

Actitud positiva y disposición para aprender.

Capacidad para trabajar en equipo.

Asesor comercial – Barranquilla

Empresa: Baguer

Salario: 1.423.500 a 2.000.000

Si es apasionado por la moda y disfruta brindando una excelente experiencia al cliente, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Brindar asesoría de imagen a los clientes.

Acompañar a los clientes en el proceso de compra.

Gestionar las ventas de las tiendas Stirpe, Derek o Factory.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Organizar productos y mantener la tienda atractiva.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Requerimientos:

Disponibilidad de tiempo completo para horarios rotativos.

Habilidades interpersonales y de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Asesor comercial – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 1.754.600

¿Tiene pasión por las ventas y le gusta ayudar a las empresas a crecer? ¡Esta es su oportunidad para hacer parte de Compensar, una organización que transforma vidas a través del bienestar!

Responsabilidades:

Diseñar e implementar estrategias efectivas de ventas para alcanzar tus metas.

Presentar y asesorar sobre nuestras soluciones a empresas pymes, destacando beneficios y ventajas.

Fidelizar clientes a través de un servicio cercano, consultivo y de alta calidad.

Resolver inquietudes y brindar acompañamiento personalizado.

Construir relaciones duraderas que generen negocios sostenibles.

Requerimientos:

Técnico en áreas como finanzas, marketing, administración o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas a empresas pymes.

Deseable experiencia en venta consultiva.