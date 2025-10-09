EMPLEO
Trabajo sí hay en Barranquilla: revise las oportunidades disponibles
¿Sin trabajo? ¡Conozca estas ofertas!
Si está buscando un nuevo rumbo profesional, la capital del Atlántico se consolida como una ciudad llena de posibilidades. Hoy, distintas empresas locales y nacionales están en la búsqueda de talento para fortalecer sus equipos, ofreciendo vacantes en múltiples áreas y niveles de experiencia. Esto abre la puerta para que cada candidato encuentre un puesto acorde con su perfil, intereses y metas de crecimiento.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas en la ciudad. Para conocer todas las oportunidades disponibles y postularse sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos, donde encontrará cientos de opciones abiertas para aplicar de manera segura.
Líder de operaciones internacionales
Empresa: Lextalento
Salario: $ 8.000.000 a $ 9.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es un experto en exportaciones aéreas y está listo para llevar su carrera al siguiente nivel? ¡Esta es su oportunidad de dirigir y transformar el área de operaciones internacionales!
Responsabilidades:
- Dirigir los procesos de importación y exportación enfocándose en exportaciones aéreas.
- Rediseñar el área de operaciones para garantizar eficiencia financiera y operativa.
- Negociar con agentes de carga, aerolíneas y puertos.
- Fortalecer relaciones con clientes para asegurar entregas oportunas y confiables.
Requerimientos:
- Profesional en Comercio Exterior, Administración, Ingenierías o afines.
- Experiencia mínima de 3 años liderando operaciones internacionales en empresas productivas.
- Conocimiento sólido en exportaciones aéreas y régimen franco.
- Habilidades comprobadas de negociación, liderazgo y gestión estratégica.
Ejecutivo comercial bakery
Empresa: Alianza Team
Salario: $ 3.000.000 a $ 3.900.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Alianza Team busca un/a ejecutivo/a de ventas panaderías para conquistar, mantener y potenciar clientes en el canal panadero, creando relaciones sólidas y promoviendo nuestro portafolio de productos.
Responsabilidades:
- Generar valor a través de ventas consultivas y acompañamiento cercano a panaderías, pastelerías y distribuidores.
- Conquistar nuevos clientes y fortalecer los actuales con soluciones en fritura, panificación y preparaciones.
- Construir relaciones de confianza duraderas, impulsando la centralidad en el cliente.
- Apoyar la capacitación de equipos y clientes para que conozcan lo mejor de nuestras marcas.
- Alcanzar y superar objetivos de ventas mensuales y anuales.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería, Administración, Gastronomía, Tecnólogo o afines.
- Experiencia: 1 a 2 años en ventas, preferiblemente en alimentos, restaurantes o canal panadero.
- Habilidad para construir relaciones de largo plazo, identificar oportunidades y cerrar negocios con impacto.
- Pasión por el crecimiento, foco en la calidad y conciencia del impacto en el entorno.
Ingeniero de presupuestos
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término fijo
En este rol, será una pieza clave en la elaboración y actualización de presupuestos de obra, trabajando de la mano con el coordinador de planeación de proyectos.
Responsabilidades:
- Apoyar al coordinador de planeación en la elaboración de presupuestos de obra.
- Actualizar los presupuestos según las políticas de la Compañía.
- Asegurar el cumplimiento de los indicadores financieros.
- Colaborar en la programación de obra.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil.
- Mínimo 3 años de experiencia en presupuestos, control de costos o programación de obra.
- Residencia en Barranquilla.
Auxiliar administrativo
Empresa: Coéxito
Salario: $ 1.483.614
Tipo de contrato: Término fijo
Este rol es ideal para aquellos que poseen habilidades en la gestión administrativa y financiera, desempeñando un papel crucial en el éxito de las operaciones diarias.
Responsabilidades:
- Apoyar en la gestión de documentos y archivos.
- Facilitar la atención al cliente interno y externo.
- Colaborar en la planificación y coordinación de actividades administrativas.
- Asistir en la elaboración de informes administrativos.
- Contribuir al control y seguimiento de inventarios.
Requerimientos:
- Técnico o tecnólogo en carreras administrativas, financieras o comerciales.
- Mínimo 6 meses de experiencia en cargos similares como auxiliar administrativo.
- Conocimiento básico de herramientas ofimáticas.
- Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.
- Excelentes habilidades de comunicación.
