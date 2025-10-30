Trabajo sí hay en Bogotá: más de 128.000 vacantes disponibles esta semana

Bogotá concentra más de 128 mil ofertas laborales activas, consolidándose como una de las ciudades con mayores oportunidades de empleo formal en el país. Esta cifra refleja la recuperación económica y la confianza de las empresas que están ampliando sus equipos de trabajo.

Las vacantes abarcan una amplia variedad de perfiles y sectores. Empresas de servicios, salud, logística, atención al cliente y comercio están contratando para cargos operativos, técnicos y profesionales. Además, muchas ofrecen contratos a término indefinido, formación continua y opciones de crecimiento interno, fortaleciendo la estabilidad y el desarrollo laboral en la región.

Si está buscando empleo, esta es una oportunidad ideal para explorar nuevas alternativas. Ingrese a la sección de Semana Empleos, cree su perfil profesional y postúlese sin costo a las vacantes que más se ajusten a su experiencia o intereses. A continuación, encontrará una muestra de las ofertas más destacadas disponibles esta semana en la capital.

Oportunidad única en Bogotá: vacantes disponibles para todos los perfiles. | Foto: Stock / Magneto

Coordinador logístico

Empresa: Croydon

Salario: 4.000.000

Este rol crucial implica supervisar y optimizar los procesos de planificación y logística, asegurando que las operaciones se ejecuten de manera eficiente y efectiva.

Responsabilidades:

Manejo de personal administrativo.

Generar pronósticos de demanda precisos.

Coordinar con áreas de almacenamiento para asegurar inventarios adecuados.

Monitorear la rotación de productos y proponer estrategias para productos de baja rotación.

Supervisar indicadores de pedidos.

Establecer y monitorear KPI logísticos.

Identificar cuellos de botella e ineficiencias en la cadena de suministro.

Proponer e implementar iniciativas para optimizar procesos.

Requerimientos:

Profesional en administración, ingeniería industrial o afines.

2 años de experiencia en roles relacionados.

Habilidad para coordinar múltiples tareas y proyectos.

Conocimiento en sistemas de gestión de almacenes WMS.

Tecnólogo en radiología

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

Ejecutivo comercial

Empresa: Tuya

Salario: 1.710.000

¿Es apasionado por las ventas y el servicio al cliente? Únase al equipo como ejecutivo comercial o ejecutivo supernumerario en Bogotá.

Responsabilidades:

Brindar acompañamiento integral a los clientes.

Ofrecer soluciones financieras personalizadas (Seguros Tarjetas de crédito Créditos).

Garantizar el cumplimiento de metas comerciales realizando la venta del portafolio de productos financieros de la compañía.

Proporcionar experiencias extraordinarias a los clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas.

Sensibilidad por el cliente.

Colaboración y trabajo en equipo.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos diurnos de lunes a sábado y dos domingos al mes. Tendrá un día compensatorio a la semana.

Coordinador de zona junior

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Tiendas Ísimo está buscando un profesional proactivo y con visión estratégica, apasionado por liderar equipos hacia el éxito y mejorar continuamente los procesos de gestión.

Responsabilidades:

Liderar y administrar el talento humano en diferentes puntos de venta.

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar las metas de ventas.

Implementar y supervisar procesos operativos eficientes.

Monitorear indicadores de gestión y generar informes analíticos.

Fomentar un entorno laboral positivo y motivador.

Requerimientos:

Título profesional en administración, finanzas, economía, ventas o talento humano.

Experiencia mínima de 2 años en retail tradicional, hard discount o cadenas similares.

Habilidades comprobadas en liderazgo y gestión de equipos.

Capacidad para manejar herramientas tecnológicas para informes y análisis de datos.