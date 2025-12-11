Trabajo sí hay en Bogotá: más de 20 mil vacantes disponibles esta semana

El empleo en Bogotá muestra una tendencia positiva a finales de 2025, con una disminución histórica del desempleo (7,7% en el trimestre agosto-octubre de 2025) y un crecimiento sostenido de la fuerza laboral. En línea con este panorama alentador y con el compromiso de seguir fortaleciendo el empleo en la capital colombiana, múltiples empresas han abierto nuevas oportunidades para diferentes perfiles, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales.

Además, en un mercado laboral cada vez más competitivo, destacar requiere más que cumplir con los requisitos del cargo. Contar con una hoja de vida clara, actualizada y bien organizada, llegar puntual a las entrevistas, mostrar disposición para aprender y mantener una comunicación asertiva pueden marcar una diferencia notable en los procesos de selección. La actitud positiva y la responsabilidad siguen siendo elementos muy valorados por los reclutadores.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades abiertas, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito. Estos son algunos de los cargos disponibles:

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Administrador de tienda – Croydon

Salario: 1.534.000 a 2.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder de tienda, será responsable de supervisar las operaciones diarias, garantizando que se cumplan los objetivos de ventas y se mantenga un alto nivel de servicio al cliente.

Responsabilidades:

Supervisar y liderar el equipo de ventas para alcanzar los objetivos comerciales.

Gestionar los indicadores de rendimiento de la tienda para asegurar el cumplimiento de las metas.

Mantener altos estándares de servicio al cliente.

Coordinar y planificar horarios del personal de acuerdo con las necesidades del negocio.

Implementar estrategias de ventas efectivas para maximizar ingresos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años previa en manejo de personal e indicadores comerciales en el sector retail.

Preferiblemente, nivel técnico en carreras administrativas o comerciales.

Disponibilidad para trabajar domingos y festivos en turnos rotativos.

Analista trade marketing – Tiendas Ísimo

Salario: 3.450.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, será el encargado de diseñar, implementar y monitorear las estrategias de marketing y exhibición en puntos de venta, asegurando que las campañas se ejecuten correctamente.

Responsabilidades:

Diseñar estrategias de marketing en puntos de venta.

Implementar campañas de exhibición efectivas.

Monitorear y evaluar el desempeño de las campañas.

Colaborar con otros departamentos para el posicionamiento de marca.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos de sell-out y sell-in.

Requerimientos:

Profesional en Marketing, Administración o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 2 años en trade marketing o roles similares.

Habilidad para analizar datos y generar insights.

Excelentes habilidades de comunicación y presentación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Auxiliar logística – Cazta comercial

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es una persona proactiva, con habilidades de comunicación asertiva, y le apasiona trabajar en un entorno de ritmo rápido, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar el inventario y asegurar su precisión diaria.

Alistar pedidos asegurando la correcta preparación y despacho.

Mantenimiento y organización del almacenamiento, asegurando la rotación adecuada del producto, teniendo en cuenta la fecha de vencimiento.

Apoyar en tareas administrativas como la gestión de documentación y archivo.

Comunicación asertiva con el equipo de trabajo y proveedores.

Requerimientos:

Bachillerato completo requerido.

Mínimo 1 año de experiencia como auxiliar logístico o auxiliar de bodega

Habilidades en el manejo de herramientas ofimáticas básicas como Excel y Word.

Capacidad para trabajar de manera independiente y responsabilidad en la gestión de tareas.

Manejo de inventarios.

Líder jurídico bilingüe – Recaudo Bogotá

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Se busca un/a líder con experiencia sólida en derecho corporativo y transaccional, para liderar la gestión legal de un holding con presencia en diferentes países, en el marco de contratos de concesión.

Responsabilidades:

Asesorar a clientes internos nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, fusiones y adquisiciones, alianzas y reorganizaciones societarias.

Elaborar, revisar y negociar contratos comerciales complejos.

Asegurar el cumplimiento de normas de gobierno corporativo y gestionar trámites ante autoridades regulatorias.

Brindar soporte legal a equipos multidisciplinarios y coordinar con sociedades operativas en diferentes países.

Requerimientos:

Abogado/a con mínimo 6 años de experiencia en derecho corporativo y transaccional.

Experiencia preferiblemente desarrollada en firmas de abogados.

Conocimiento sólido en derecho societario, corporativo y contractual.

Capacidad para trabajar bajo presión, en entornos exigentes y con altos estándares de calidad.

Nivel avanzado de inglés, con habilidad para redactar y negociar documentos legales en este idioma.