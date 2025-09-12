Empleo
Trabajo sí hay en Bogotá: revise las vacantes activas
Oportunidades disponibles sin costo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La capital del país concentra buena parte de la dinámica laboral de Colombia, con ofertas que se actualizan semana a semana en sectores como comercio, tecnología, salud, servicios y logística. Estas oportunidades están dirigidas tanto a perfiles técnicos como profesionales que buscan crecer en un entorno competitivo y diverso.
Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas en la ciudad. Si desea conocer más ofertas y postularse sin costo, puede hacerlo ingresando a la sección de Semana Empleos.
Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.
Diseñador UX/UI
Empresa: Kuepa Edutech
Salario: $ 4.400.000
Tipo de contrato: Término fijo
El diseñador UX/UI (Mid/Senior) ejerce un rol clave en el diseño de experiencias digitales centradas en el usuario, creando productos que combinan funcionalidad, estética y usabilidad.
Responsabilidades:
- Conducir procesos de diseño completos: research, definición de requerimientos, wireframes, mockups interactivos y prototipos de alta fidelidad para web y mobile.
- Diseñar interfaces intuitivas, atractivas y consistentes que generen valor y engagement en los usuarios.
- Colaborar estrechamente con product managers, desarrolladores y stakeholders para garantizar la factibilidad técnica, estética y funcional.
- Mantener y evolucionar el design system (componentes reutilizables, guías de estilo, patrones, accesibilidad).
- Ejecutar pruebas de usabilidad, analizar data y feedback para iterar en mejoras continuas.
- Asegurar la correcta implementación visual y funcional durante el desarrollo (QA de diseño).
- Apoyar en la mentoría y revisión crítica del trabajo de diseñadores junior/mid, promoviendo buenas prácticas y documentación.
- Mantenerse actualizado en tendencias, herramientas y mejores prácticas de UX, UI y Product Design.
Requerimientos:
- Profesional en diseño, ingeniería multimedia o afines.
- Experiencia comprobada de 3+ años en diseño UI/UX, con enfoque en productos digitales web y mobile.
- Experiencia en creación, mantenimiento y escalado de design systems.
- Capacidad de transformar insights de investigación y métricas en soluciones de diseño efectivas.
- Habilidades de comunicación, colaboración y pensamiento crítico.
Auxiliar de atención al paciente - Gestor de acceso – Bogotá
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de atención al paciente, también conocido como gestor de acceso, para unirse a su equipo. Este rol esencial implica brindar un servicio excepcional a los pacientes y coordinar eficazmente con el personal médico para asegurar una atención fluida.
Responsabilidades:
- Brindar atención presencial a pacientes y familiares.
- Gestionar agendamiento de citas médicas.
- Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.
- Colaborar con el equipo médico y administrativo.
- Asistir en el manejo de situaciones de duelo.
Requerimientos:
- Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.
- Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.
- Conocimiento de trámites administrativos en salud.
- Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.
- Habilidades de empatía y resolución de conflictos.
Asistente administrativo(a)
Empresa: Universidad de Los Andes
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Es una persona organizada, proactiva y con una excelente atención al detalle? Si disfruta apoyando procesos, aporta orden y soluciones, y quiere crecer en un entorno académico de alto nivel, este rol como asistente administrativo(a) en la Facultad de Administración es para usted.
Responsabilidades:
- Solicitud y envío de cuentas de correo electrónico Uniandes a participantes.
- Creación y gestión de espacios de programas en Bloque Neón, garantizando estructura y diseño aprobados.
- Revisión de carpetas de facturación y consolidación de documentos.
- Solicitud y seguimiento en creación de terceros y devoluciones.
- Manejo de cuentas de Zoom y asignación a formaciones.
- Agendamiento de profesores y consolidación de datos en directorios.
- Generación de informes y reportes solicitados.
- Envío y gestión de correspondencia.
- Apoyo en procesos con el área jurídica y gestión de órdenes de compra.
- Soporte en bienvenidas o eventos de la Unidad.
- Reconfirmación de profesores previo a sus clases.
- Verificación del cargue de contenido en Bloque Neón por parte de asistentes de experiencia.
- Gestión del correo de programas abiertos y alta gerencia.
- Envío de comunicaciones a egresados y públicos de interés.
- Confirmación de asistentes a eventos y seguimiento a encuestas.
- Apoyo en desarrollo de cotizaciones y envío de cartas de admisión.
- Atención primaria a personas interesadas en formaciones.
Requerimientos:
- Una persona con excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, capacidad para manejar múltiples tareas y prioridades, atención al detalle, enfoque en el servicio al cliente, disposición para trabajar en equipo.
- Tecnólogo(a) en Administración o estudiante universitario de carreras administrativas.
- Nivel medio-avanzado en Excel
Líder punto de venta
Empresa: Medipiel
Salario: $ 1.680.000 a $ 2.800.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si tiene pasión por el liderazgo, la optimización de procesos y el servicio al cliente, esta es su oportunidad para brillar.
Responsabilidades:
- Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y optimizar la operación del punto de venta.
- Liderar y desarrollar al equipo de tiendas asegurando su formación y alineación con los objetivos de la Compañía.
- Supervisar y mejorar continuamente los procesos administrativos, logísticos y contables del punto de venta.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, normativas de salud y seguridad y lineamientos comerciales.
- Implementar estrategias de marketing y servicio para mejorar la experiencia del cliente.
- Administrar eficientemente los recursos, inventarios y activos de la tienda.
Requerimientos:
- 3 años de experiencia como Administrador/Líder de Tienda.
- Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.