Suscribirse

Empleo

Trabajo sí hay en Bogotá: revise las vacantes activas

Oportunidades disponibles sin costo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

12 de septiembre de 2025, 1:08 p. m.
Panorámica de Monserrate y Bogotá.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo | Foto: Invest in Bogotá.

La capital del país concentra buena parte de la dinámica laboral de Colombia, con ofertas que se actualizan semana a semana en sectores como comercio, tecnología, salud, servicios y logística. Estas oportunidades están dirigidas tanto a perfiles técnicos como profesionales que buscan crecer en un entorno competitivo y diverso.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas en la ciudad. Si desea conocer más ofertas y postularse sin costo, puede hacerlo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

La ley permite distribuir las 44 horas laborales en jornadas de cinco o seis días, siempre garantizando al menos un día de descanso a la semana.
Bogotá ofrece más de 70 mil oportunidades de empleo. | Foto: Freepik

Diseñador UX/UI

Empresa: Kuepa Edutech

Salario: $ 4.400.000

Tipo de contrato: Término fijo

El diseñador UX/UI (Mid/Senior) ejerce un rol clave en el diseño de experiencias digitales centradas en el usuario, creando productos que combinan funcionalidad, estética y usabilidad.

Responsabilidades:

  • Conducir procesos de diseño completos: research, definición de requerimientos, wireframes, mockups interactivos y prototipos de alta fidelidad para web y mobile.
  • Diseñar interfaces intuitivas, atractivas y consistentes que generen valor y engagement en los usuarios.
  • Colaborar estrechamente con product managers, desarrolladores y stakeholders para garantizar la factibilidad técnica, estética y funcional.
  • Mantener y evolucionar el design system (componentes reutilizables, guías de estilo, patrones, accesibilidad).
  • Ejecutar pruebas de usabilidad, analizar data y feedback para iterar en mejoras continuas.
  • Asegurar la correcta implementación visual y funcional durante el desarrollo (QA de diseño).
  • Apoyar en la mentoría y revisión crítica del trabajo de diseñadores junior/mid, promoviendo buenas prácticas y documentación.
  • Mantenerse actualizado en tendencias, herramientas y mejores prácticas de UX, UI y Product Design.

Requerimientos:

  • Profesional en diseño, ingeniería multimedia o afines.
  • Experiencia comprobada de 3+ años en diseño UI/UX, con enfoque en productos digitales web y mobile.
  • Experiencia en creación, mantenimiento y escalado de design systems.
  • Capacidad de transformar insights de investigación y métricas en soluciones de diseño efectivas.
  • Habilidades de comunicación, colaboración y pensamiento crítico.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Auxiliar de atención al paciente - Gestor de acceso – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de atención al paciente, también conocido como gestor de acceso, para unirse a su equipo. Este rol esencial implica brindar un servicio excepcional a los pacientes y coordinar eficazmente con el personal médico para asegurar una atención fluida.

Responsabilidades:

  • Brindar atención presencial a pacientes y familiares.
  • Gestionar agendamiento de citas médicas.
  • Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.
  • Colaborar con el equipo médico y administrativo.
  • Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

  • Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.
  • Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.
  • Conocimiento de trámites administrativos en salud.
  • Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.
  • Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Trabajo sí hay: postúlese gratis a miles de vacantes en Colombia

Asistente administrativo(a)

Empresa: Universidad de Los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es una persona organizada, proactiva y con una excelente atención al detalle? Si disfruta apoyando procesos, aporta orden y soluciones, y quiere crecer en un entorno académico de alto nivel, este rol como asistente administrativo(a) en la Facultad de Administración es para usted.

Responsabilidades:

  • Solicitud y envío de cuentas de correo electrónico Uniandes a participantes.
  • Creación y gestión de espacios de programas en Bloque Neón, garantizando estructura y diseño aprobados.
  • Revisión de carpetas de facturación y consolidación de documentos.
  • Solicitud y seguimiento en creación de terceros y devoluciones.
  • Manejo de cuentas de Zoom y asignación a formaciones.
  • Agendamiento de profesores y consolidación de datos en directorios.
  • Generación de informes y reportes solicitados.
  • Envío y gestión de correspondencia.
  • Apoyo en procesos con el área jurídica y gestión de órdenes de compra.
  • Soporte en bienvenidas o eventos de la Unidad.
  • Reconfirmación de profesores previo a sus clases.
  • Verificación del cargue de contenido en Bloque Neón por parte de asistentes de experiencia.
  • Gestión del correo de programas abiertos y alta gerencia.
  • Envío de comunicaciones a egresados y públicos de interés.
  • Confirmación de asistentes a eventos y seguimiento a encuestas.
  • Apoyo en desarrollo de cotizaciones y envío de cartas de admisión.
  • Atención primaria a personas interesadas en formaciones.

Requerimientos:

  • Una persona con excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, capacidad para manejar múltiples tareas y prioridades, atención al detalle, enfoque en el servicio al cliente, disposición para trabajar en equipo.
  • Tecnólogo(a) en Administración o estudiante universitario de carreras administrativas.
  • Nivel medio-avanzado en Excel

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Líder punto de venta

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.680.000 a $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene pasión por el liderazgo, la optimización de procesos y el servicio al cliente, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

  • Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y optimizar la operación del punto de venta.
  • Liderar y desarrollar al equipo de tiendas asegurando su formación y alineación con los objetivos de la Compañía.
  • Supervisar y mejorar continuamente los procesos administrativos, logísticos y contables del punto de venta.
  • Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, normativas de salud y seguridad y lineamientos comerciales.
  • Implementar estrategias de marketing y servicio para mejorar la experiencia del cliente.
  • Administrar eficientemente los recursos, inventarios y activos de la tienda.

Requerimientos:

  • 3 años de experiencia como Administrador/Líder de Tienda.
  • Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Paseo familiar terminó en tragedia: mamá e hijo murieron tras avalancha que los arrastró, hay dos menores desaparecidos

2. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk? Autoridades dan detalles. Esta fue la persona que lo entregó

3. Le caen al presidente Petro por incómodo momento con Gloria Miranda: “Y lo peor es que lo aplauden”

4. Primicia: abren indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, quien lideró la operación Perseo en el Cauca

5. ‘Qué locura’, de María Elvira Arango, está listo en su tercera temporada; en su pódcast hablará de adicciones, burnout, salud mental y más

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayEmpleo en BogotáOferta laboralBogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.