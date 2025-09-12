Trabajo sí hay en Bogotá: revise las vacantes activas

La capital del país concentra buena parte de la dinámica laboral de Colombia, con ofertas que se actualizan semana a semana en sectores como comercio, tecnología, salud, servicios y logística. Estas oportunidades están dirigidas tanto a perfiles técnicos como profesionales que buscan crecer en un entorno competitivo y diverso.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes activas en la ciudad. Si desea conocer más ofertas y postularse sin costo, puede hacerlo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Bogotá ofrece más de 70 mil oportunidades de empleo. | Foto: Freepik

Diseñador UX/UI

Empresa: Kuepa Edutech

Salario: $ 4.400.000

Tipo de contrato: Término fijo

El diseñador UX/UI (Mid/Senior) ejerce un rol clave en el diseño de experiencias digitales centradas en el usuario, creando productos que combinan funcionalidad, estética y usabilidad.

Responsabilidades:

Conducir procesos de diseño completos: research , definición de requerimientos, wireframes , mockups interactivos y prototipos de alta fidelidad para web y mobile .

, definición de requerimientos, , interactivos y prototipos de alta fidelidad para web y . Diseñar interfaces intuitivas, atractivas y consistentes que generen valor y engagement en los usuarios.

Colaborar estrechamente con product managers, desarrolladores y stakeholders para garantizar la factibilidad técnica, estética y funcional.

Mantener y evolucionar el design system (componentes reutilizables, guías de estilo, patrones, accesibilidad).

Ejecutar pruebas de usabilidad, analizar data y feedback para iterar en mejoras continuas.

Asegurar la correcta implementación visual y funcional durante el desarrollo (QA de diseño).

Apoyar en la mentoría y revisión crítica del trabajo de diseñadores junior/mid, promoviendo buenas prácticas y documentación.

Mantenerse actualizado en tendencias, herramientas y mejores prácticas de UX, UI y Product Design.

Requerimientos:

Profesional en diseño, ingeniería multimedia o afines.

Experiencia comprobada de 3+ años en diseño UI/UX, con enfoque en productos digitales web y mobile .

. Experiencia en creación, mantenimiento y escalado de design systems.

Capacidad de transformar insights de investigación y métricas en soluciones de diseño efectivas.

Habilidades de comunicación, colaboración y pensamiento crítico.

Auxiliar de atención al paciente - Gestor de acceso – Bogotá

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 2.000.000 a $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá, buscan un auxiliar de atención al paciente, también conocido como gestor de acceso, para unirse a su equipo. Este rol esencial implica brindar un servicio excepcional a los pacientes y coordinar eficazmente con el personal médico para asegurar una atención fluida.

Responsabilidades:

Brindar atención presencial a pacientes y familiares.

Gestionar agendamiento de citas médicas.

Manejar PQRS y autorizaciones del sector salud.

Colaborar con el equipo médico y administrativo.

Asistir en el manejo de situaciones de duelo.

Requerimientos:

Técnico en áreas administrativas en salud o auxiliar de enfermería.

Experiencia en servicio al cliente en el sector salud.

Conocimiento de trámites administrativos en salud.

Disponibilidad de tiempo completo con horarios rotativos.

Habilidades de empatía y resolución de conflictos.

Asistente administrativo(a)

Empresa: Universidad de Los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Es una persona organizada, proactiva y con una excelente atención al detalle? Si disfruta apoyando procesos, aporta orden y soluciones, y quiere crecer en un entorno académico de alto nivel, este rol como asistente administrativo(a) en la Facultad de Administración es para usted.

Responsabilidades:

Solicitud y envío de cuentas de correo electrónico Uniandes a participantes.

Creación y gestión de espacios de programas en Bloque Neón, garantizando estructura y diseño aprobados.

Revisión de carpetas de facturación y consolidación de documentos.

Solicitud y seguimiento en creación de terceros y devoluciones.

Manejo de cuentas de Zoom y asignación a formaciones.

Agendamiento de profesores y consolidación de datos en directorios.

Generación de informes y reportes solicitados.

Envío y gestión de correspondencia.

Apoyo en procesos con el área jurídica y gestión de órdenes de compra.

Soporte en bienvenidas o eventos de la Unidad.

Reconfirmación de profesores previo a sus clases.

Verificación del cargue de contenido en Bloque Neón por parte de asistentes de experiencia.

Gestión del correo de programas abiertos y alta gerencia.

Envío de comunicaciones a egresados y públicos de interés.

Confirmación de asistentes a eventos y seguimiento a encuestas.

Apoyo en desarrollo de cotizaciones y envío de cartas de admisión.

Atención primaria a personas interesadas en formaciones.

Requerimientos:

Una persona con excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, capacidad para manejar múltiples tareas y prioridades, atención al detalle, enfoque en el servicio al cliente, disposición para trabajar en equipo.

Tecnólogo(a) en Administración o estudiante universitario de carreras administrativas.

Nivel medio-avanzado en Excel

Líder punto de venta

Empresa: Medipiel

Salario: $ 1.680.000 a $ 2.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene pasión por el liderazgo, la optimización de procesos y el servicio al cliente, esta es su oportunidad para brillar.

Responsabilidades:

Garantizar el cumplimiento del presupuesto de ventas y optimizar la operación del punto de venta.

Liderar y desarrollar al equipo de tiendas asegurando su formación y alineación con los objetivos de la Compañía.

Supervisar y mejorar continuamente los procesos administrativos, logísticos y contables del punto de venta.

Asegurar el cumplimiento de las políticas internas, normativas de salud y seguridad y lineamientos comerciales.

Implementar estrategias de marketing y servicio para mejorar la experiencia del cliente.

Administrar eficientemente los recursos, inventarios y activos de la tienda.

Requerimientos:

3 años de experiencia como Administrador/Líder de Tienda.

Formación Técnica o Tecnóloga en Ventas/Regencia/Administración.