Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes con salarios desde $7 millones
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Tener acceso a un salario competitivo no solo abre la puerta a mejores condiciones de vida, también permite proyectar metas personales y profesionales con mayor solidez. En Bogotá, reconocidas compañías están en la búsqueda de nuevos talentos para cubrir diferentes cargos con sueldos que parten desde los $7 millones.
Las vacantes están disponibles en distintos sectores y perfiles, lo que brinda opciones tanto para profesionales con experiencia como para quienes buscan dar un salto importante en su carrera. A continuación le presentamos algunas de las oportunidades disponibles en la capital.
Director gestión humana
Empresa: Croydon
Salario: $ 10.555.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.
Responsabilidades:
- Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
- Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
- Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
- Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
- Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
- Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
- Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
- Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).
Requerimientos:
- Experiencia: Al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
- Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
- Ciudad: Bogotá.
Coordinador de seguridad de la información
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 10.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como administrador de seguridad informática, liderará la estrategia de ciberseguridad, garantizando la confidencialidad y disponibilidad de la información.
Responsabilidades:
- Planificar y coordinar las estrategias de ciberseguridad.
- Administrar los recursos tecnológicos para garantizar la integridad de la información.
- Difundir y fomentar la cultura de seguridad informática dentro de la organización.
- Asegurar la confidencialidad y disponibilidad de los datos.
- Coordinar auditorías de seguridad de la información.
Requerimientos:
- Título en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o carreras afines.
- Mínimo 3 años de experiencia liderando procesos de seguridad de la información.
- Conocimientos avanzados en ciberseguridad y protección de datos.
- Experiencia en administración de sistemas informáticos.
- Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.
Director de indemnizaciones de seguros de vida
Empresa: Keralty S.A.S
Salario: $ 11.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol crucial implica gestionar desde la notificación del siniestro hasta la resolución del pago, asegurando el cumplimiento de las políticas de la compañía y un adecuado registro de reservas.
Responsabilidades:
- Garantizar la atención de siniestros de pólizas de seguros personales desde el aviso hasta la definición del pago.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas de la compañía en todos los procesos de indemnización.
- Velar por el registro preciso y oportuno de las reservas de indemnización.
- Coordinar con diferentes áreas de la empresa para asegurar el flujo adecuado de información y recursos.
- Liderar y desarrollar un equipo de profesionales en el área de indemnizaciones.
Requerimientos:
- Profesional en derecho, ingeniería industrial, economía, medicina, enfermería o carreras administrativas afines.
- Especialización en derecho comercial, seguros, seguridad social o áreas relacionadas.
- 8 años de experiencia en el sector asegurador en áreas como intermediarios de seguros aseguradoras o reaseguradoras jurídicas o de indemnizaciones.
- Conocimiento profundo de las normativas y políticas del sector asegurador.
- Habilidades de liderazgo y toma de decisiones.
Director técnico
Empresa: Confidencial
Salario: $ 10.000.000 a $ 12.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Empresa del sector de manufactura se encuentra en la búsqueda de su director(a) técnico para garantizar la calidad y la inocuidad de los procesos y productos, liderando el cumplimiento de BPMv y BPAv en la industria farmacéutica veterinaria.
Responsabilidades:
- Asegurar producción, control de calidad y almacenamiento bajo normativas.
- Coordinar auditorías, certificaciones y relación con entes regulatorios.
- Revisar y aprobar procesos técnicos, fórmulas y validaciones.
- Liderar equipos, proveedores críticos y planes de mejora.
Requerimientos:
- Profesional en Química Farmacéutica (posgrado deseable).
- 5 años de experiencia en industria farmacéutica (humana y/o veterinaria).
- Conocimiento en BPM, BPA, BPL y sistemas de gestión de calidad.
- Inglés B1.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.