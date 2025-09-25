Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes con salarios desde $7 millones

Tener acceso a un salario competitivo no solo abre la puerta a mejores condiciones de vida, también permite proyectar metas personales y profesionales con mayor solidez. En Bogotá, reconocidas compañías están en la búsqueda de nuevos talentos para cubrir diferentes cargos con sueldos que parten desde los $7 millones.

Las vacantes están disponibles en distintos sectores y perfiles, lo que brinda opciones tanto para profesionales con experiencia como para quienes buscan dar un salto importante en su carrera. A continuación le presentamos algunas de las oportunidades disponibles en la capital.

¿Cómo postularse?

Para conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y virtual.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Director gestión humana

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.

Responsabilidades:

Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.

Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).

Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.

Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.

Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.

Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.

Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.

Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).

Requerimientos:

Experiencia: Al menos 5 años de experiencia progresiva en Talento Humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.

Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.

Ciudad: Bogotá.

Coordinador de seguridad de la información

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 10.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como administrador de seguridad informática, liderará la estrategia de ciberseguridad, garantizando la confidencialidad y disponibilidad de la información.

Responsabilidades:

Planificar y coordinar las estrategias de ciberseguridad.

Administrar los recursos tecnológicos para garantizar la integridad de la información.

Difundir y fomentar la cultura de seguridad informática dentro de la organización.

Asegurar la confidencialidad y disponibilidad de los datos.

Coordinar auditorías de seguridad de la información.

Requerimientos:

Título en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o carreras afines.

Mínimo 3 años de experiencia liderando procesos de seguridad de la información.

Conocimientos avanzados en ciberseguridad y protección de datos.

Experiencia en administración de sistemas informáticos.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Director de indemnizaciones de seguros de vida

Empresa: Keralty S.A.S

Salario: $ 11.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial implica gestionar desde la notificación del siniestro hasta la resolución del pago, asegurando el cumplimiento de las políticas de la compañía y un adecuado registro de reservas.

Responsabilidades:

Garantizar la atención de siniestros de pólizas de seguros personales desde el aviso hasta la definición del pago.

Asegurar el cumplimiento de las políticas de la compañía en todos los procesos de indemnización.

Velar por el registro preciso y oportuno de las reservas de indemnización.

Coordinar con diferentes áreas de la empresa para asegurar el flujo adecuado de información y recursos.

Liderar y desarrollar un equipo de profesionales en el área de indemnizaciones.

Requerimientos:

Profesional en derecho, ingeniería industrial, economía, medicina, enfermería o carreras administrativas afines.

Especialización en derecho comercial, seguros, seguridad social o áreas relacionadas.

8 años de experiencia en el sector asegurador en áreas como intermediarios de seguros aseguradoras o reaseguradoras jurídicas o de indemnizaciones.

Conocimiento profundo de las normativas y políticas del sector asegurador.

Habilidades de liderazgo y toma de decisiones.

Director técnico

Empresa: Confidencial

Salario: $ 10.000.000 a $ 12.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Empresa del sector de manufactura se encuentra en la búsqueda de su director(a) técnico para garantizar la calidad y la inocuidad de los procesos y productos, liderando el cumplimiento de BPMv y BPAv en la industria farmacéutica veterinaria.

Responsabilidades:

Asegurar producción, control de calidad y almacenamiento bajo normativas.

Coordinar auditorías, certificaciones y relación con entes regulatorios.

Revisar y aprobar procesos técnicos, fórmulas y validaciones.

Liderar equipos, proveedores críticos y planes de mejora.

Requerimientos:

Profesional en Química Farmacéutica (posgrado deseable).

5 años de experiencia en industria farmacéutica (humana y/o veterinaria).

Conocimiento en BPM, BPA, BPL y sistemas de gestión de calidad.

Inglés B1.