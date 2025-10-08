Suscribirse

EMPLEO

Trabajo sí hay en Cali: revise las ofertas activas

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

8 de octubre de 2025, 7:40 p. m.
Aliste su hoja de vida: Kalley tiene vacantes disponibles para asesores de venta
Aliste su hoja de vida: Cali tiene miles de vacantes disponibles | Foto: Getty Images

La capital vallecaucana continúa generando nuevas oportunidades de empleo, con empresas comprometidas en fortalecer sus operaciones. Este escenario abre caminos reales para quienes buscan empleo formal, continuidad y crecimiento profesional.

Las vacantes activas en la ciudad abarcan opciones tanto para quienes cuentan con experiencia como para técnicos, tecnólogos y personas recién graduadas que desean integrarse al mercado laboral.

A continuación le presentamos algunas de las ofertas destacadas. Si usted desea acceder a todas las oportunidades disponibles, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional completo y aplicar sin costo a los cargos que mejor se ajusten a sus aspiraciones.

Recuerde que contar con una hoja de vida bien estructurada y con sus datos personales actualizados puede aumentar sus posibilidades de ser contratado.

Mujeres de negocios
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de enfermería

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Este auxiliar de enfermería tendrá un rol fundamental en la gestión continua de la optimización de los procesos operativos en los servicios asistenciales, asegurando la disponibilidad de insumos, activos y espacios locativos necesarios.

Responsabilidades:

  • Gestionar la disponibilidad de insumos y activos para las cirugías.
  • Asegurar la correcta disposición de los espacios locativos.
  • Colaborar en la optimización de procesos operativos en servicios asistenciales.
  • Controlar costos operativos asociados a las cirugías.
  • Asistir en procedimientos oftalmológicos específicos.

Requerimientos:

  • Técnico en enfermería certificado.
  • Experiencia mínima de 1 año en salas de cirugía.
  • Conocimientos en procedimientos oftalmológicos.
  • Capacidad para gestionar recursos y espacios.
  • Habilidades de trabajo en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor integral de temporada

Empresa: Lili Pink

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Si le apasionan las ventas, el servicio al cliente y la moda, esta es su oportunidad de brillar.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes con amabilidad y eficiencia.
  • Cumplir con las metas de ventas asignadas.
  • Mantener la presentación impecable del producto.
  • Proveer asesoramiento experto en moda.
  • Procesar transacciones de compra de manera precisa.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 3 meses de experiencia en ventas presenciales.
  • Excelente comunicación y actitud de servicio.
  • Presentación personal impecable.
  • Estudiantes son bienvenidos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes disponibles en Colombia: postúlese gratis hoy mismo

Analista de importaciones

Empresa: Osya

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en importaciones, trabajará en un entorno dinámico, garantizando que los procesos de importación bajo las modalidades anticipada, ordinaria, tránsito, Plan Vallejo y régimen franco se desarrollen eficientemente, cumpliendo tanto con los tiempos como con los costos establecidos.

Responsabilidades:

  • Coordinar el cumplimiento de la normatividad aduanera para importaciones.
  • Gestionar procesos de importación anticipada y su nacionalización.
  • Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos en los procesos de importación.
  • Mantener actualizados los trámites ante entidades como DIAN Mincomercio y Dane.
  • Supervisar la entrega del material importado en planta.

Requerimientos:

  • Título profesional en Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Economía o carreras afines.
  • Más de 5 años de experiencia en importación y logística internacional.
  • Conocimiento profundo de normas aduaneras y clasificación arancelaria.
  • Experiencia en trámites con entidades como DIAN Mincomercio Dane.
  • Inglés intermedio-avanzado.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de comercio exterior

Empresa: Coéxito

Salario: $ 2.812.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este profesional será responsable de procesos de importación, garantizando el abastecimiento adecuado de nuestras operaciones y asegurando el cumplimiento de la normativa aduanera vigente.

Responsabilidades:

  • Ejecutar y supervisar procesos de importación de mercancías.
  • Asegurar el cumplimiento de normativas aduaneras y cambiarias.
  • Coordinar con agencias de aduanas y agentes de carga para optimizar tiempos y costos.
  • Elaborar reportes y análisis de datos con Excel a nivel intermedio.
  • Gestionar documentación y cumplimiento de procedimientos internos.

Requerimientos:

  • Tecnólogo/a o Profesional en Comercio Exterior, Administración de Empresas o Negocios Internacionales.
  • Mínimo 2 años de experiencia en roles similares con enfoque en importaciones. Preferiblemente con experiencia trabajando en Agencias Aduaneras.
  • Conocimiento profundo de normativa aduanera vigente.
  • Manejo intermedio de Excel para análisis y reportes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

