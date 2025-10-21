Trabajo sí hay en Colombia: revise las vacantes activas esta semana

El panorama laboral en Colombia trae buenas noticias para quienes buscan nuevas oportunidades. Empresas de distintos sectores continúan ampliando sus equipos de trabajo, impulsadas por la recuperación económica y la necesidad de impulsar sus operaciones en todo el país.

En este contexto, la empleabilidad adquiere un papel fundamental como motor del desarrollo social y económico. Promover más y mejores oportunidades laborales no solo contribuye al bienestar de las personas, sino que también fortalece la competitividad empresarial y dinamiza el crecimiento regional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística y ventas, entre otros sectores. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Stock/ Magneto

Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

En la Fundación Santa Fe de Bogotá están en la búsqueda de un/a enfermero/a en pediatría comprometido/a con la atención integral de nuestros pacientes más jóvenes.

Responsabilidades:

Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.

Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.

Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.

Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.

Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.

Habilidades de empatía y vocación al servicio.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.

Auxiliar logístico – Sabaneta

Empresa: Atenea

Salario: 1.528.200

Como asistente de logística, será clave en el funcionamiento eficiente de las operaciones diarias.

Responsabilidades:

Apoyar en la gestión de inventario.

Preparar y coordinar los pedidos para su despacho.

Colaborar en la recepción de productos y materiales.

Mantener el orden y la limpieza de la bodega.

Realizar conteos cíclicos para asegurar la precisión del inventario.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en logística o bodegas.

Habilidades en organización y coordinación.

Capacidad para trabajar en equipo.

Conocimientos básicos de sistemas de gestión de inventario.

Gerente administrativo – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: 6.800.000

Como administrador de operaciones, tendrá la oportunidad de implementar estrategias innovadoras que impulsen el crecimiento y la mejora continua de la organización.

Responsabilidades:

Liderar, coordinar y supervisar las áreas administrativas, financieras, logísticas, de compras, inventarios, recursos humanos, contabilidad y comercial.

Rendir informes periódicos y confiables sobre los resultados de la operación.

Garantizar la correcta planeación, ejecución y control de los procesos administrativos y financieros.

Optimizar los recursos de la organización promoviendo la eficiencia en la operación del negocio.

Asegurar el cumplimiento normativo, legal y tributario en todas las áreas a cargo.

Diseñar e implementar estrategias de crecimiento y mejora continua.

Definir la planeación estratégica del negocio, formulando iniciativas, objetivos y proyectos viables y alineados con la visión de la empresa.

Implementar herramientas de gestión que fortalezcan la automatización y el control de procesos administrativos y logísticos.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia comprobada en cargos de gerencia administrativa, liderando áreas como compras, finanzas, administración, inventarios, logística, contabilidad, recursos humanos y gestión comercial.

Conocimiento de normativas contables tributarias y laborales.

Analista de gestión de inventarios y activos – Medellín

Empresa: Prebel

Salario: 3.767.788

Este rol es fundamental para asegurar la adecuada gestión y verificación de los procesos, políticas y controles relacionados con inventarios y activos físicos.

Responsabilidades:

Acompañar el diseño, implementación y mejora de procesos para la gestión de inventarios y activos fijos.

Supervisar y seguir el cumplimiento de políticas, lineamientos y procedimientos.

Realizar revisiones periódicas tanto documentales como físicas.

Analizar desviaciones e inconsistencias en el manejo de inventarios y activos fijos.

Reportar periódicamente los resultados de las verificaciones al jefe inmediato y áreas responsables.

Requerimientos:

Profesional en administración de empresas, contaduría pública, ingeniería industrial o carreras afines.

2 años de experiencia en gestión de procesos, auditoría o inventarios.

Conocimiento en control interno, auditoría, gestión por procesos, gestión de inventarios y activos.