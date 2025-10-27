Suscribirse

Trabajo sí hay en el sector financiero: revise las vacantes activas

Postulaciones abiertas sin costo.

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

27 de octubre de 2025, 12:17 p. m.
El desarrollo de nuevas soluciones impulsan la reducción del uso de efectivo, la inclusión de millones de personas al sistema financiero y una mayor competencia en el sector.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

El sector financiero sigue siendo uno de los principales generadores de empleo formal en Colombia. Entidades bancarias, fintechs y cooperativas están fortaleciendo sus equipos para responder a la digitalización de los servicios, la expansión de canales de atención y la necesidad de ofrecer experiencias más personalizadas a los usuarios.

Actualmente, hay vacantes disponibles para distintos perfiles: asesores comerciales, analistas financieros, auxiliares contables, profesionales en riesgo crediticio, servicio al cliente y tecnología, entre otros. Estas oportunidades representan una excelente opción para quienes buscan estabilidad, desarrollo profesional y formación continua en una de las industrias más dinámicas del país.

Quienes estén interesados en postularse pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y aplicar al cargo que más se ajuste a su experiencia o aspiraciones laborales.

Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y que las vacantes se actualizan constantemente. Aquí le presentamos algunas de las más destacadas.

Llevar un presupuesto donde se prioricen las necesidades, evita deudas innecesarias
El sector laboral financiero es crucial para el crecimiento económico y el bienestar individual y social. | Foto: 123 Rf

Auxiliar de contabilidad – Bogotá D.C.

Empresa: Acepalma

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene pasión por los números y la contabilidad? En Acepalma están buscando un auxiliar contable para unirse a su equipo y garantizar la precisión y confiabilidad de los hechos económicos de la compañía.

Responsabilidades:

  • Recopilar y registrar información contable.
  • Validar transacciones económicas de la compañía.
  • Participar en la preparación de reportes contables.
  • Apoyar en actividades de cierre contable.
  • Asegurar el cumplimiento de normatividad legal y políticas contables.
  • Registrar causaciones de facturas de compra.
  • Realizar registros de reembolsos de gastos y legalización de anticipos.
  • Analizar cuentas contables y elaborar informes.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en gestión contable y financiera, o estudiante de contaduría pública.
  • Mínimo 2 años de experiencia en registros contables.
  • Conocimiento en análisis de cuentas y elaboración de reportes.
  • Manejo de Excel Intermedio.
  • Deseable manejo SAP.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor comercial oficina – Bucaramanga

Empresa: Scotiabank Colpatria

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como asesor comercial en oficina bancaria en Bucaramanga y sea parte de una empresa líder en el sector financiero.

Responsabilidades:

  • Realizar la entrega completa y oportuna de la documentación requerida para la vinculación de los clientes.
  • Participar activamente en las diferentes actividades, capacitaciones, seguimientos y reuniones, programadas por el banco y por la gerencia de zona.

Requerimientos:

  • Tecnólogo Titulado o estar cursando el 10% de un programa Académico Profesional.
  • Habilidades comerciales destacadas.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor externo financiero – Cajicá

Empresa: Mibanco

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En Mibanco, el banco especializado en microfinanzas del Grupo Credicorp, se encuentran en búsqueda de una persona apasionada por el logro de metas, que le guste trabajar con los pequeños empresarios del país.

Responsabilidades:

  • Gestionar la cartera de clientes a través de la captación, evaluación y recuperación de créditos.
  • Poner en práctica estrategias efectivas de fidelización de clientes, con el fin de incrementar las colocaciones del Banco, el número de clientes y la calidad de la cartera.

Requerimientos:

  • Técnico, Tecnólogo o Profesional de carreras de Administración, Ingeniería Industrial, Economía, Contabilidad, entre otras.
  • Experiencia laboral mínima de 1 año en entidades de microcrédito, desempeñando el cargo de asesor comercial externo.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Asesor de servicios financieros – Armenia

Empresa: Banco Unión

Salario: 2.157.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como asesor de servicios financieros será la cara amistosa que los clientes encontrarán al buscar orientación sobre productos financieros.

Responsabilidades:

  • Atender a los clientes y resolver sus consultas sobre productos financieros.
  • Realizar operaciones de caja y manejo de efectivo de manera precisa.
  • Cumplir objetivos comerciales mediante la venta de servicios financieros.
  • Llevar a cabo actividades tanto operativas como comerciales del banco.
  • Brindar un excelente servicio al cliente y asesoramiento financiero.

Requerimientos:

  • Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero.
  • Experiencia comprobada en manejo de caja y efectivo.
  • Habilidad para trabajar en roles mixtos tanto operativos como comerciales.
  • Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.
  • Capacidad para cumplir y superar metas comerciales.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

