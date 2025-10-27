Trabajo sí hay en el sector salud: oportunidades disponibles en Colombia

El sector salud en Colombia continúa siendo uno de los más activos en la generación de empleo formal. Hospitales, clínicas, laboratorios y empresas de servicios médicos buscan fortalecer sus equipos para garantizar la atención de calidad a la creciente demanda de la ciudad.

Más allá de la oferta laboral, este sector es un motor clave para el desarrollo económico y social del país. La estabilidad y el crecimiento de las organizaciones de salud no solo generan empleo, sino que también impactan positivamente en la calidad de vida de la población, consolidando al territorio nacional como un centro estratégico para el talento en esta industria.

Quienes estén interesados en postularse pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar a las ofertas que mejor se ajusten a su experiencia y aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas.

Nutricionista – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 4.471.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional en nutrición en el servicio de somnología, sus habilidades garantizarán una atención de calidad y oportuna a los pacientes.

Responsabilidades:

Educar al paciente en hábitos saludables de alimentación.

Documentar completamente la información de la evolución del paciente en la historia clínica.

Realizar talleres periódicos de aspectos nutricionales y hábitos saludables.

Diligenciar los informes y reportes obligatorios.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia laboral en IPS/EPS.

Título como Profesional en Nutrición.

Experiencia en consulta externa.

Disponibilidad para trabajar en jornada rotativa 6:00 am a 1:00 pm y 1:00 pm a 7:00 pm.

Regente de farmacia – Armenia

Empresa: Farmatodo

Salario: 2.700.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este rol, se encargará de garantizar la calidad del servicio al cliente, supervisará el mantenimiento de las instalaciones y dirigirá la gestión administrativa del establecimiento.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Profesional en carreras administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia liderando una tienda retail.

Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 4.000.000 a 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá están en la búsqueda de un/a enfermero/a en pediatría comprometido/a con la atención integral de los pacientes más jóvenes.

Responsabilidades:

Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.

Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.

Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.

Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.

Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.

Habilidades de empatía y vocación al servicio.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.

Gerente técnico – Rionegro

Empresa: Laboratorios ECAR

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Como jefe técnico, liderará los procesos productivos y regulatorios para garantizar el cumplimiento de las normativas internacionales.

Responsabilidades:

Liderar procesos productivos y de calidad en la industria farmacéutica.

Desarrollar y ejecutar estrategias para el cumplimiento normativo.

Supervisar auditorías externas e internas de calidad.

Colaborar con equipos interdisciplinarios para mejorar los procesos.

Mantenerse actualizado en normatividad internacional.

Requerimientos:

Título profesional en Química Farmacéutica.

Mínimo 5 años de experiencia en el sector farmacéutico.

Conocimiento y experiencia en BPM y auditorías.

Experiencia en normatividad internacional.

Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.