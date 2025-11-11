Suscribirse

EMPLEO

Trabajo sí hay en Soacha: ofertas para bachilleres, técnicos y profesionales

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

11 de noviembre de 2025, 8:45 p. m.
Foto de un joven agente del centro de llamadas que trabaja en una oficina.
¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Getty Images

El mercado laboral en Soacha continúa mostrando señales de crecimiento, impulsado por el fortalecimiento del sector industrial, comercial y de servicios. Cada vez más empresas están apostando por instalarse o ampliar su operación en esta zona, aprovechando su ubicación estratégica, el acceso a talento local y la cercanía con la capital del país.

Estas oportunidades no solo representan una fuente de ingresos, sino también una opción de estabilidad para quienes buscan desarrollarse sin salir del municipio o sus alrededores. Además, reflejan una tendencia positiva en la generación de empleo formal, especialmente en áreas como manufactura, ventas, logística, atención al cliente y tecnología.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las vacantes que mejor se ajusten a su perfil.

Aquí encontrará una muestra de las oportunidades más recientes publicadas en el municipio. Recuerde que el proceso es completamente gratuito.

Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes que tiene disponible Grupo Éxito.
Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes disponibles en Soacha. | Foto: Getty Images

Vendedor viajero autoservicios y mayorista – Corbeta

Salario: A convenir

Este es un puesto ideal para quienes disfrutan del trabajo en campo, gestionando diversos catálogos de productos y mejorando la experiencia del cliente.

Responsabilidades:

  • Visitar clientes potenciales y actuales en las zonas asignadas.
  • Gestionar y presentar catálogos de productos a los clientes.
  • Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes.
  • Cumplir con las metas de ventas mensuales establecidas.
  • Proveer retroalimentación sobre las necesidades del cliente y el mercado.
  • Colaborar con el equipo interno para coordinar entregas y servicios postventa.

Requerimientos:

  • Título técnico o tecnólogo en áreas relacionadas con ventas o mercadeo.
  • Experiencia previa en ventas o atención al cliente, preferiblemente en campo.
  • Habilidades de comunicación y negociación efectivas.
  • Disponibilidad para viajar frecuentemente dentro de las zonas asignadas.
  • Licencia de conducción vigente.

¡Postúlese aquí!

Residente senior estructura – Amarilo

Salario: 7.000.000

Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.

Responsabilidades:

  • Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.
  • Gestionar contratistas y recursos de obra.
  • Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
  • Elaborar y gestionar contratos de construcción.
  • Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
  • Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra, ingeniero de obra o similar.
  • Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.
  • Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
  • Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes en Bogotá para técnicos con y sin experiencia

Ejecutivo de cuenta venta empresas – Homecenter

Salario: A convenir

¿Es un apasionado de las ventas y disfruta de crear relaciones comerciales sólidas? Únase al equipo como ejecutivo de tienda venta a empresas.

Responsabilidades:

  • Realizar ventas a clientes empresariales y estatales.
  • Asesorar y fidelizar a la clientela.
  • Colocar medios de pago y cerrar acuerdos.
  • Monitorear constantemente la competencia.
  • Asegurar la satisfacción total de los clientes.
  • Cumplir con estrategias y presupuestos individuales de ventas.

Requerimientos:

  • Título bachiller, técnico, tecnólogo o profesional en áreas relacionadas.
  • Experiencia en ventas empresariales o corporativas.
  • Habilidades analíticas y de comunicación sobresalientes.
  • Capacidad para trabajar con objetivos y metas específicas.
  • Conocimiento en estrategias de fidelización y cierre de ventas.

¡Postúlese aquí!

Asesor comercial – Outlet todo al 50

Salario: 1.423.600

Si tiene pasión por el comercio y cumple los requisitos, ¡esta es su oportunidad de brillar como ejecutivo de ventas!

Responsabilidades:

  • Atender y asesorar a los clientes en la tienda.
  • Mantener el orden y la exhibición de los productos.
  • Realizar inventarios y control de stock.
  • Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
  • Asistir en la organización de eventos de promoción.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en el sector retail, preferiblemente moda.
  • Disponibilidad de tiempo completo e inmediata.
  • Experiencia previa en tiendas de ropa de marcas reconocidas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y trato al cliente.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inicia cumbre de Cambio Radical con la presencia de Germán Vargas Lleras; definirán hoja de ruta para 2026

2. Nicolás Maduro da la primera orden en caso de ser derrocado por EE. UU.: “No se mueve un alfiler”

3. Murió niña que había quedado gravemente herida tras ser arrollada por taxista borracho en Bogotá

4. Así está la movilidad entre Bogotá y Villavicencio este martes 11 de noviembre: paso tipo semáforo en la Vía al Llano

5. “Estaban llenos de ira”: El testimonio contra los agresores de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SoachaTrabajo Sí Hayvacantes de empleoOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.