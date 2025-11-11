EMPLEO
Trabajo sí hay en Soacha: ofertas para bachilleres, técnicos y profesionales
Postulaciones abiertas sin costo.
El mercado laboral en Soacha continúa mostrando señales de crecimiento, impulsado por el fortalecimiento del sector industrial, comercial y de servicios. Cada vez más empresas están apostando por instalarse o ampliar su operación en esta zona, aprovechando su ubicación estratégica, el acceso a talento local y la cercanía con la capital del país.
Estas oportunidades no solo representan una fuente de ingresos, sino también una opción de estabilidad para quienes buscan desarrollarse sin salir del municipio o sus alrededores. Además, reflejan una tendencia positiva en la generación de empleo formal, especialmente en áreas como manufactura, ventas, logística, atención al cliente y tecnología.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las vacantes que mejor se ajusten a su perfil.
Aquí encontrará una muestra de las oportunidades más recientes publicadas en el municipio. Recuerde que el proceso es completamente gratuito.
Vendedor viajero autoservicios y mayorista – Corbeta
Salario: A convenir
Este es un puesto ideal para quienes disfrutan del trabajo en campo, gestionando diversos catálogos de productos y mejorando la experiencia del cliente.
Responsabilidades:
- Visitar clientes potenciales y actuales en las zonas asignadas.
- Gestionar y presentar catálogos de productos a los clientes.
- Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes.
- Cumplir con las metas de ventas mensuales establecidas.
- Proveer retroalimentación sobre las necesidades del cliente y el mercado.
- Colaborar con el equipo interno para coordinar entregas y servicios postventa.
Requerimientos:
- Título técnico o tecnólogo en áreas relacionadas con ventas o mercadeo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente, preferiblemente en campo.
- Habilidades de comunicación y negociación efectivas.
- Disponibilidad para viajar frecuentemente dentro de las zonas asignadas.
- Licencia de conducción vigente.
Residente senior estructura – Amarilo
Salario: 7.000.000
Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.
- Gestionar contratistas y recursos de obra.
- Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Elaborar y gestionar contratos de construcción.
- Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
- Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra, ingeniero de obra o similar.
- Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.
- Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.
Ejecutivo de cuenta venta empresas – Homecenter
Salario: A convenir
¿Es un apasionado de las ventas y disfruta de crear relaciones comerciales sólidas? Únase al equipo como ejecutivo de tienda venta a empresas.
Responsabilidades:
- Realizar ventas a clientes empresariales y estatales.
- Asesorar y fidelizar a la clientela.
- Colocar medios de pago y cerrar acuerdos.
- Monitorear constantemente la competencia.
- Asegurar la satisfacción total de los clientes.
- Cumplir con estrategias y presupuestos individuales de ventas.
Requerimientos:
- Título bachiller, técnico, tecnólogo o profesional en áreas relacionadas.
- Experiencia en ventas empresariales o corporativas.
- Habilidades analíticas y de comunicación sobresalientes.
- Capacidad para trabajar con objetivos y metas específicas.
- Conocimiento en estrategias de fidelización y cierre de ventas.
Asesor comercial – Outlet todo al 50
Salario: 1.423.600
Si tiene pasión por el comercio y cumple los requisitos, ¡esta es su oportunidad de brillar como ejecutivo de ventas!
Responsabilidades:
- Atender y asesorar a los clientes en la tienda.
- Mantener el orden y la exhibición de los productos.
- Realizar inventarios y control de stock.
- Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.
- Asistir en la organización de eventos de promoción.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Mínimo 6 meses de experiencia en el sector retail, preferiblemente moda.
- Disponibilidad de tiempo completo e inmediata.
- Experiencia previa en tiendas de ropa de marcas reconocidas.
- Excelentes habilidades de comunicación y trato al cliente.
