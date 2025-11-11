Trabajo sí hay en Soacha: ofertas para bachilleres, técnicos y profesionales

El mercado laboral en Soacha continúa mostrando señales de crecimiento, impulsado por el fortalecimiento del sector industrial, comercial y de servicios. Cada vez más empresas están apostando por instalarse o ampliar su operación en esta zona, aprovechando su ubicación estratégica, el acceso a talento local y la cercanía con la capital del país.

Estas oportunidades no solo representan una fuente de ingresos, sino también una opción de estabilidad para quienes buscan desarrollarse sin salir del municipio o sus alrededores. Además, reflejan una tendencia positiva en la generación de empleo formal, especialmente en áreas como manufactura, ventas, logística, atención al cliente y tecnología.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a las vacantes que mejor se ajusten a su perfil.

Aquí encontrará una muestra de las oportunidades más recientes publicadas en el municipio. Recuerde que el proceso es completamente gratuito.

Conozca los requisitos para aplicar a las vacantes disponibles en Soacha. | Foto: Getty Images

Vendedor viajero autoservicios y mayorista – Corbeta

Salario: A convenir

Este es un puesto ideal para quienes disfrutan del trabajo en campo, gestionando diversos catálogos de productos y mejorando la experiencia del cliente.

Responsabilidades:

Visitar clientes potenciales y actuales en las zonas asignadas.

Gestionar y presentar catálogos de productos a los clientes.

Establecer y mantener relaciones sólidas con los clientes.

Cumplir con las metas de ventas mensuales establecidas.

Proveer retroalimentación sobre las necesidades del cliente y el mercado.

Colaborar con el equipo interno para coordinar entregas y servicios postventa.

Requerimientos:

Título técnico o tecnólogo en áreas relacionadas con ventas o mercadeo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente, preferiblemente en campo.

Habilidades de comunicación y negociación efectivas.

Disponibilidad para viajar frecuentemente dentro de las zonas asignadas.

Licencia de conducción vigente.

Residente senior estructura – Amarilo

Salario: 7.000.000

Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.

Gestionar contratistas y recursos de obra.

Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Elaborar y gestionar contratos de construcción.

Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra, ingeniero de obra o similar.

Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.

Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.

Ejecutivo de cuenta venta empresas – Homecenter

Salario: A convenir

¿Es un apasionado de las ventas y disfruta de crear relaciones comerciales sólidas? Únase al equipo como ejecutivo de tienda venta a empresas.

Responsabilidades:

Realizar ventas a clientes empresariales y estatales.

Asesorar y fidelizar a la clientela.

Colocar medios de pago y cerrar acuerdos.

Monitorear constantemente la competencia.

Asegurar la satisfacción total de los clientes.

Cumplir con estrategias y presupuestos individuales de ventas.

Requerimientos:

Título bachiller, técnico, tecnólogo o profesional en áreas relacionadas.

Experiencia en ventas empresariales o corporativas.

Habilidades analíticas y de comunicación sobresalientes.

Capacidad para trabajar con objetivos y metas específicas.

Conocimiento en estrategias de fidelización y cierre de ventas.

Asesor comercial – Outlet todo al 50

Salario: 1.423.600

Si tiene pasión por el comercio y cumple los requisitos, ¡esta es su oportunidad de brillar como ejecutivo de ventas!

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en la tienda.

Mantener el orden y la exhibición de los productos.

Realizar inventarios y control de stock.

Cumplir con los objetivos de ventas establecidos.

Asistir en la organización de eventos de promoción.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Mínimo 6 meses de experiencia en el sector retail, preferiblemente moda.

Disponibilidad de tiempo completo e inmediata.

Experiencia previa en tiendas de ropa de marcas reconocidas.

Excelentes habilidades de comunicación y trato al cliente.