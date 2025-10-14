Trabajo sí hay en Villavicencio: revise las vacantes activas esta semana

La capital del Meta registra una tasa de desocupación del 7,3 %, lo que representa una disminución de 2,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024. Esta mejora se refleja en el aumento de oportunidades laborales en distintos sectores, una señal positiva para quienes buscan ingresar al mercado laboral o fortalecer su trayectoria profesional.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Puede conocer más y postularse sin costo ingresando a la sección de Semana Empleos.

Recuerde que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede incrementar sus posibilidades de contratación.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Residente senior acabados

Empresa: Amarilo

Salario: 6.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Amarilo busca un profesional dedicado y orientado al detalle que asegure la entrega del producto final, cumpliendo con los estándares de calidad y dentro de los tiempos y costos establecidos.

Responsabilidades:

Coordinar los procesos de acabados de obra.

Programar y verificar actividades de acabados.

Asegurar el cumplimiento de tiempos y costos establecidos.

Supervisar la calidad de los acabados finales.

Comunicar avances y reportes a la Dirección y Gerencia.

Requerimientos:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 2 años de experiencia en acabados de construcción.

Habilidad para coordinar y supervisar equipos de trabajo.

Conocimiento de lineamientos de calidad y seguridad en obra.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.

Líder punto de venta

Empresa: Patprimo

Salario: 1.423.500 a 1.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Si es una persona con experiencia en liderazgo, manejo de equipo, gestión de indicadores y manejo de producto adecuado, ¡esta es tu oportunidad!

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de trabajo.

Supervisar las operaciones diarias del punto de venta.

Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos.

Gestionar la apertura y cierre de la tienda.

Realizar el control de inventarios.

Requerimientos:

Bachillerato completo o superior.

Experiencia mínima de 12 meses en el cargo de administrador de tienda con empresas del sector retail.

Manejo de KPI.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Conductor entregador

Empresa: Bimbo de Colombia

Salario: 1.734.000 a 2.300.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Bimbo está en búsqueda de un dinámico conductor entregador en Villavicencio, también conocido como repartidor o chofer de entregas, para unirse al equipo de preventa.

Responsabilidades:

Conducir vehículos asignados para la entrega de productos.

Realizar la distribución de pedidos a clientes en Villavicencio.

Verificar la carga y descarga de mercancía según las facturas.

Mantener el vehículo en óptimas condiciones de funcionamiento.

Asegurar un excelente servicio al cliente durante las entregas.

Requerimientos:

Licencia de conducción C1 o C2 vigente mínimo 18 meses de antigüedad.

Sin multas ni comparendos vigentes en el sistema SIMIT.

Experiencia mínima de 18 meses conduciendo preferiblemente en entregas.

Cajero 6 horas

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es una persona con habilidades para la atención al cliente, esta es su oportunidad para ser parte del equipo en un ambiente dinámico y amigable.

Responsabilidades:

Recibir y atender a los clientes con amabilidad y disposición.

Resolver inquietudes básicas relacionadas con transacciones.

Realizar apertura y cierre de caja.

Recibir pagos en efectivo, tarjetas bonos y otros medios autorizados.

Verificar autenticidad de billetes y documentos.

Registrar ventas, devoluciones y cambios en el sistema.

Emitir facturas y comprobantes de pago.

Garantizar la correcta digitación de valores y productos.

Verificar productos entregados al cliente.

Reportar inconsistencias o faltantes al supervisor.

Aplicar políticas de seguridad, prevención de fraudes y manejo de información confidencial.

Seguir los lineamientos de servicio al cliente establecidos por la empresa.

Apoyar en tareas operativas cuando se requiera.

Mantener comunicación efectiva con compañeros y supervisores.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en manejo de caja registradora.

Habilidades básicas de contabilidad.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Habilidades de atención al cliente.