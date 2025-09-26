Trabajo sí hay: finalice la semana con empleo

Cerrar la semana con una oportunidad laboral es posible. El mercado colombiano continúa generando nuevas vacantes en diferentes sectores, lo que representa una opción valiosa tanto para quienes están buscando su primer empleo como para los que desean dar un paso adelante en su carrera profesional.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, logística, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Analista de servicios – Bucaramanga

Empresa: Superpack

Salario: $ 3.429.000

Tipo de contrato: Término fijo

En este rol, serás parte esencial del equipo, asegurando que los procesos logísticos se ejecuten de manera eficaz y de acuerdo con los altos estándares de servicio que los clientes esperan.

Responsabilidades:

Coordinar el proceso logístico de recibos y despachos de materiales y productos.

Garantizar el empalme del turno informando novedades al Coordinador de Planta.

Realizar la programación diaria de cargues asegurando disponibilidad de vehículos.

Preparar despieces de cada cargue validando cambios de pedidos en SAP.

Notificar a clientes sobre despachos según requerimientos y procedimientos.

Requerimientos:

Experiencia comprobable en procesos logísticos y gestión de inventarios.

Conocimiento avanzado de SAP para la gestión de pedidos y despachos.

Habilidad para coordinar equipos y procesos bajo presión.

Excelentes habilidades de comunicación para notificar a clientes y coordinadores.

Enfermera/o hospitalización pediatría – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscan un especialista en cuidado infantil que desee formar parte de un equipo que prioriza la calidad del servicio y la empatía.

Responsabilidades:

Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.

Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.

Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.

Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.

Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.

Habilidades de empatía y vocación al servicio.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.

Coordinador académico bilingüe – Medellín

Empresa: LCN Idiomas

Salario: $ 3.240.160

Tipo de contrato: Término indefinido

LCN Idiomas busca un responsable de programas educativos altamente organizado y con habilidades de liderazgo excepcionales para gestionar y supervisar los programas educativos, asegurando la excelencia académica.

Responsabilidades:

Vigilar el correcto seguimiento pedagógico de los estudiantes a través de asistentes académicas y docentes.

Analizar y realizar seguimientos a los indicadores del Proceso Académico.

Velar por el buen estado de las herramientas tecnológicas y el buen funcionamiento pedagógico del Proceso Académico.

Participar y responder por el proceso académico en auditorías internas y externas.

Acompañar y comunicar los procesos de actualización de los PEI de la institución.

Apoyar procesos de selección docente evaluando las competencias necesarias para la academia.

Administrar encuestas de satisfacción para estudiantes y docentes.

Supervisar el buen funcionamiento del sistema de reserva de clases junto con las asistentes académicas.

Capacitar a los docentes en el manejo del software de seguimiento académico y asegurar la actualización en tiempo real.

Apoyar el entrenamiento y evaluación docente en aspectos metodológicos, operativos y de servicio al cliente.

Supervisar los proyectos de diseño y desarrollo curricular de la academia.

Supervisar la implementación y actualización del SIET y software de las asistentes.

Revisar el avance en la plataforma Spark del trabajo autónomo de cada estudiante al finalizar la prueba final de cada nivel.

Requerimientos:

Hablar inglés y/o francés.

Manejo de agendas y matrices.

Conocimiento en herramientas ofimáticas y software académico.

Experiencia en manejo de personal y administración.

Certificación pedagógica y disciplinar en lenguas extranjeras y/o español a nivel profesional o cursos que acrediten la competencia pedagógica y disciplinar (TKT TESOL).

Certificación de dominio del idioma Nivel C1 o B2 (Oxford English Testing OTE MET Test of General English Pearson Test of English TOEIC TOEFL GEP).

Analista de selección y contratación de personal – Medellín

Empresa: Crepes & Waffles

Salario: $ 3.200.000 a $ 3.450.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en reclutamiento, será responsable de liderar procesos de reclutamiento masivo e individual, conduciendo entrevistas por competencias y aplicando pruebas psicotécnicas.

Responsabilidades:

Liderar procesos de reclutamiento masivo e individual.

Conducir entrevistas por competencias y aplicar pruebas psicotécnicas.

Gestionar la documentación de contratación y afiliaciones al sistema de seguridad social.

Manejar plataformas como RUAF PILA y ADRES.

Elaborar y gestionar contratos laborales.

Validar referencias laborales y cumplir con normativas laborales vigentes.

Requerimientos:

Título profesional en áreas administrativas, talento humano o afines.

Experiencia en procesos integrales de selección y contratación.

Conocimiento en afiliaciones a EPS, ARL, AFP y cajas de compensación.

Manejo de software de gestión de talento humano.

Habilidades organizativas y enfoque al detalle.