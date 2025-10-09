Empleo
Trabajo sí hay: más de 110.000 ofertas con postulación virtual en todo el país
Aplicar es totalmente gratuito.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El panorama laboral en Colombia sigue mostrando señales positivas, mientras el desempleo en el país desciende al 8,6%. Hoy, más de 110.000 vacantes están activas en diferentes sectores y niveles de experiencia, con la ventaja de que la postulación es completamente virtual.
Las empresas están priorizando perfiles con habilidades blandas, disposición para aprender y manejo básico de herramientas digitales. Además, muchas ofrecen contrato directo y estabilidad laboral, un plus en tiempos donde la flexibilidad y la seguridad en el empleo son igual de importantes.
Para postularse, solo debe ingresar a Semana Empleos, crear su perfil gratuito y subir su hoja de vida.
A continuación, algunas de las ofertas que se encuentran disponibles.
Promotor comercial Chía
Salario: $ 1.490.000
Empresa dedicada a la confección y comercialización de fajas requiere para su equipo comercial una promotora de ventas en Chía, encargada de incrementar las ventas en el cliente a través de la promoción, impulso y representación de la marca.
Funciones
1. Asesorar y acompañar al cliente en la compra del producto, garantías y reducciones.
2. Cumplir con el presupuesto asignado: Desarrollar actividades relacionadas con la ejecución presupuestal por punto de venta.
3. Diligenciar el formato de control de ventas por punto de venta e informarlo semanalmente al líder inmediato.
4. Hacer seguimiento diario a los inventarios asignados.
5. Verificar el cumplimiento de indicadores de gestión.
6. Asistir a las reuniones de seguimiento programadas por el líder.
7. Capacitarse constantemente en el conocimiento de producto, beneficios, diferencias de la competencia, entre otros.
8. Tener excelentes relaciones y vínculos positivos con el personal del punto de venta, garantizando mejores espacios, participación en los eventos
9. Estar atento a la rotación del inventario y a la exhibición adecuada del producto: precios, surtido, estado de bolsas, POP etc.
10. Gestionar el inventario de producto para definir el pedido sugerido, analizar ventas y proponer actividades de evacuación.
Condiciones laborales
Salario: $1.490.000 + comisiones + prestaciones.
Contrato: obra o labor.
Horario: domingo a domingo, de 10:00 a.m. a 7:30 p.m., cumpliendo con las 46 horas establecidas.
Líder de tienda Medellín
Salario: $ 1.573.500 a $ 5.000.000
OSTU se encuentra en la búsqueda de un líder de tienda para unirse a su equipo. Se buscan personas apasionadas por el crecimiento profesional, con capacidad de liderazgo y disposición para consolidar equipos de trabajo que aseguren una excelente gestión en el punto de venta. Se valorará experiencia como coadministrador, administrador o subgerente.
Responsabilidades:
- Liderar y motivar al equipo de tienda
- Consolidar equipos para una gestión eficiente
- Supervisar las operaciones diarias del punto de venta
- Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos
- Gestionar la apertura y cierre del almacén
Requerimientos:
- Bachillerato completo o superior
- Mínimo 12 meses de experiencia como líder de tienda o similar
Condiciones de la vacante:
- Salario: 1.573.500 con prestaciones de ley y comisiones al 1% sobre cumplimiento de presupuesto sin piso ni techo.
- Horario: Domingo a domingo, con un dìa compensatorio a la semana. Horarios rotativos.
Especialista en diseño pedagógico Bogotá
Salario: $ 3.000.000
Kuepa se encuentra en búsqueda de un especialista en diseño pedagógico que transforme la forma en que se aprende.
Misión:
Diseñar y asegurar la calidad pedagógica de los contenidos que impactan a miles de estudiantes en toda Latinoamérica. La persona seleccionada conectará la pedagogía con la tecnología, utilizando metodologías modernas y herramientas de inteligencia artificial para innovar en la educación.
Funciones:
- Garantizar la calidad pedagógica de los contenidos desarrollados.
- Aplicar la metodología ADDIE en la creación de cursos y materiales.
- Planificar y coordinar la producción masiva de asignaturas de educación superior.
- Usar inteligencia artificial para innovar en el diseño de experiencias académicas.
- Revisar, ajustar y curar materiales digitales creados por el equipo.
Requisitos:
- Profesional en educación, licenciaturas o áreas afines.
- Mínimo doce meses de experiencia en diseño curricular o instruccional.
- Dominio avanzado en redacción y ortografía.
Kuepa busca personas que sueñen con una educación más ágil, accesible e inspiradora, y que deseen dejar huella en una organización que está revolucionando la forma de aprender.
Líder de meseros restaurante / El Cerrito, Valle del Cauca
Salario: $ 1.500.000 a $ 2.100.000
Reconocido viñedo y restaurante se encuentra en búsqueda de un líder de mesa para su equipo de trabajo:
Bachiller o técnico en gastronomía, turismo, administración o afines. Experiencia mínima de 2 años como mesero, líder de mesa o administrador de restaurante. Importante contar con manejo de personal y manejo de Excel.
Funciones:
- Supervisar las operaciones diarias del restaurante, coordinar y capacitar al personal de servicio, gestionar reservas y asignar mesas.
- Asegurar una experiencia excelente para los clientes a través del servicio y la resolución de problemas.
- Garantizar la correcta presentación del salón y la comunicación efectiva con cocina y comensales.
- Dirigir y organizar al personal de sala, asignar turnos y distribuir tareas para optimizar el servicio.
- Mantener una comunicación fluida y efectiva entre todo el personal del restaurante.
Salario: 1’500.000 + propinas del restaurante + recargos dominicales, extras y dominicales + prestaciones de ley
Horario: turnos rotativos.
Contrato término fijo después pasaría a término indefinido.
Lugar de trabajo: Vereda Santa Helena, El Cerrito – Valle del Cauca.
Bodeguero textil - Medellín
Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000
PASH S.A.S. busca un asesor comercial para su sede en Pasto. Si la persona tiene afinidad por la moda y las ventas, esta oportunidad le permitirá desarrollarse en un ambiente laboral excepcional, con capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.
Responsabilidades:
- Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.
- Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.
- Establecer relaciones sólidas con los clientes.
- Brindar información y orientación sobre los productos.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Experiencia de 6 meses a 1 año en ventas y servicio al cliente.