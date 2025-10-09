Trabajo sí hay: más de 110.000 ofertas con postulación virtual en todo el país

El panorama laboral en Colombia sigue mostrando señales positivas, mientras el desempleo en el país desciende al 8,6%. Hoy, más de 110.000 vacantes están activas en diferentes sectores y niveles de experiencia, con la ventaja de que la postulación es completamente virtual.

Las empresas están priorizando perfiles con habilidades blandas, disposición para aprender y manejo básico de herramientas digitales. Además, muchas ofrecen contrato directo y estabilidad laboral, un plus en tiempos donde la flexibilidad y la seguridad en el empleo son igual de importantes.

Para postularse, solo debe ingresar a Semana Empleos, crear su perfil gratuito y subir su hoja de vida.

A continuación, algunas de las ofertas que se encuentran disponibles.

Promotor comercial Chía

Salario: $ 1.490.000

Empresa dedicada a la confección y comercialización de fajas requiere para su equipo comercial una promotora de ventas en Chía, encargada de incrementar las ventas en el cliente a través de la promoción, impulso y representación de la marca.

Funciones

1. Asesorar y acompañar al cliente en la compra del producto, garantías y reducciones.

2. Cumplir con el presupuesto asignado: Desarrollar actividades relacionadas con la ejecución presupuestal por punto de venta.

3. Diligenciar el formato de control de ventas por punto de venta e informarlo semanalmente al líder inmediato.

4. Hacer seguimiento diario a los inventarios asignados.

5. Verificar el cumplimiento de indicadores de gestión.

6. Asistir a las reuniones de seguimiento programadas por el líder.

7. Capacitarse constantemente en el conocimiento de producto, beneficios, diferencias de la competencia, entre otros.

8. Tener excelentes relaciones y vínculos positivos con el personal del punto de venta, garantizando mejores espacios, participación en los eventos

9. Estar atento a la rotación del inventario y a la exhibición adecuada del producto: precios, surtido, estado de bolsas, POP etc.

10. Gestionar el inventario de producto para definir el pedido sugerido, analizar ventas y proponer actividades de evacuación.

Condiciones laborales

Salario: $1.490.000 + comisiones + prestaciones.

Contrato: obra o labor.

Horario: domingo a domingo, de 10:00 a.m. a 7:30 p.m., cumpliendo con las 46 horas establecidas.

Líder de tienda Medellín

Salario: $ 1.573.500 a $ 5.000.000

OSTU se encuentra en la búsqueda de un líder de tienda para unirse a su equipo. Se buscan personas apasionadas por el crecimiento profesional, con capacidad de liderazgo y disposición para consolidar equipos de trabajo que aseguren una excelente gestión en el punto de venta. Se valorará experiencia como coadministrador, administrador o subgerente.

Responsabilidades:

Liderar y motivar al equipo de tienda

Consolidar equipos para una gestión eficiente

Supervisar las operaciones diarias del punto de venta

Asegurar el cumplimiento de presupuestos y objetivos

Gestionar la apertura y cierre del almacén

Requerimientos:

Bachillerato completo o superior

Mínimo 12 meses de experiencia como líder de tienda o similar

Condiciones de la vacante:

Salario: 1.573.500 con prestaciones de ley y comisiones al 1% sobre cumplimiento de presupuesto sin piso ni techo.

Horario: Domingo a domingo, con un dìa compensatorio a la semana. Horarios rotativos.

Especialista en diseño pedagógico Bogotá

Salario: $ 3.000.000

Kuepa se encuentra en búsqueda de un especialista en diseño pedagógico que transforme la forma en que se aprende.

Misión:

Diseñar y asegurar la calidad pedagógica de los contenidos que impactan a miles de estudiantes en toda Latinoamérica. La persona seleccionada conectará la pedagogía con la tecnología, utilizando metodologías modernas y herramientas de inteligencia artificial para innovar en la educación.

Funciones:

Garantizar la calidad pedagógica de los contenidos desarrollados.

Aplicar la metodología ADDIE en la creación de cursos y materiales.

Planificar y coordinar la producción masiva de asignaturas de educación superior.

Usar inteligencia artificial para innovar en el diseño de experiencias académicas.

Revisar, ajustar y curar materiales digitales creados por el equipo.

Requisitos:

Profesional en educación, licenciaturas o áreas afines.

Mínimo doce meses de experiencia en diseño curricular o instruccional.

Dominio avanzado en redacción y ortografía.

Kuepa busca personas que sueñen con una educación más ágil, accesible e inspiradora, y que deseen dejar huella en una organización que está revolucionando la forma de aprender.

Líder de meseros restaurante / El Cerrito, Valle del Cauca

Salario: $ 1.500.000 a $ 2.100.000

Reconocido viñedo y restaurante se encuentra en búsqueda de un líder de mesa para su equipo de trabajo:

Bachiller o técnico en gastronomía, turismo, administración o afines. Experiencia mínima de 2 años como mesero, líder de mesa o administrador de restaurante. Importante contar con manejo de personal y manejo de Excel.

Funciones:

Supervisar las operaciones diarias del restaurante, coordinar y capacitar al personal de servicio, gestionar reservas y asignar mesas.

Asegurar una experiencia excelente para los clientes a través del servicio y la resolución de problemas.

Garantizar la correcta presentación del salón y la comunicación efectiva con cocina y comensales.

Dirigir y organizar al personal de sala, asignar turnos y distribuir tareas para optimizar el servicio.

Mantener una comunicación fluida y efectiva entre todo el personal del restaurante.

Salario: 1’500.000 + propinas del restaurante + recargos dominicales, extras y dominicales + prestaciones de ley

Horario: turnos rotativos.

Contrato término fijo después pasaría a término indefinido.

Lugar de trabajo: Vereda Santa Helena, El Cerrito – Valle del Cauca.

Bodeguero textil - Medellín

Salario: $ 1.423.500 a $ 1.500.000

PASH S.A.S. busca un asesor comercial para su sede en Pasto. Si la persona tiene afinidad por la moda y las ventas, esta oportunidad le permitirá desarrollarse en un ambiente laboral excepcional, con capacitaciones constantes y oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Vender colecciones de ropa mediante asesoramiento a clientes.

Realizar seguimiento a clientes actuales y potenciales.

Establecer relaciones sólidas con los clientes.

Brindar información y orientación sobre los productos.

Requerimientos: