Trabajo sí hay: nuevas ofertas disponibles en Bogotá

La capital colombiana sigue mostrando que sí hay empleo para quienes están buscando. Bajo la estrategia Talento Capital de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, esta semana se ofrecen cientos de vacantes en sectores como servicios, comercio, logística y construcción, muchas de ellas sin experiencia previa y dirigidas a jóvenes, mujeres y personas mayores de 50 años.

Los cargos van desde operarios de producción, auxiliares de bodegas, asesores comerciales y conductores hasta posiciones de atención al cliente. Todos requieren atributos básicos como buena actitud, puntualidad y, en algunos casos, manejo de herramientas digitales. La postulación es virtual en su totalidad, lo que permite aplicar desde casa y sin desplazamientos.

Si está listo para dar el paso, ingrese a Semana Empleos, donde encontrará más de 110.000 vacantes activas en todo el país. Cree su perfil gratuito, cargue su hoja de vida y postúlese en minutos.

Asesor punto de venta - Bogotá

Salario: 1.423.000 a 2.200.000

Importante empresa se encuentra en la búsqueda de un asesor punto de venta apasionado para unirse a su equipo dinámico. Como consultor de ventas, será la imagen de la marca, brindando un servicio excepcional al cliente y asegurando que cada visitante tenga una experiencia de compra inolvidable.

La organización está comprometida con la sostenibilidad y rentabilidad de sus tiendas, y esta posición es clave para lograrlo. Si cuenta con habilidades como representante de tienda y le motiva ofrecer un servicio de calidad, esta puede ser una gran oportunidad para usted.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes para fomentar la fidelidad.

Implementar el protocolo de servicio y presentación personal.

Asistir a capacitaciones y presentar evaluaciones.

Cumplir con el horario asignado puntualmente.

Manejar sistemas de facturación e inventario (POS y comercial).

Propiciar un buen ambiente laboral con respeto.

Custodiar y manejar el dinero de la tienda.

Utilizar herramientas de apoyo como mensajería y sistemas de crédito.

Realizar inventarios de producto semanalmente.

Recibir producto cuando sea necesario.

Mantener la limpieza del punto de venta bodega y baños.

Ordenar estanterías y cajones.

Implementar campañas visuales según instrucciones.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en atención al cliente o ventas.

Conocimiento básico de sistemas POS.

Habilidades de comunicación efectivas.

Capacidad para trabajar en equipo.

Disponibilidad para horarios flexibles.

Condiciones laborales

Salario básico $1′423.500 + Prestaciones + comisiones de $800.000 por cumplimiento de indicadores al 100%

Garantizado primer mes de comisión

Premios por concursos

Descuento en nuestros productos

Dia libre de cumpleaños

Conductor administrativo - Bogotá

Salario: 2.267.160

Importante compañía dedicada a prestar servicios de procesamiento de información cíclica y masiva se encuentra en búsqueda de conductor administrativo.

Experiencia: mínimo 1 año licencia de conducción C1 o C2 sin comparendos.

Responsabilidades

Recoger, transportar y entregar oportunamente los diferentes tipos de impuestos recaudados.

Garantizar el correcto uso del vehículo asignado y su adecuado mantenimiento y conservación.

Salario: $2.267.160 + prestaciones de ley.

Horarios: lunes a viernes de 5:00am a 2:10pm, horario sin hora de almuerzo. (Cuando se realiza este turno se hace el pago de 1 hora de recargo nocturno).

Lunes a viernes de 12:00 p.m. a 9:30 p.m. y sábado de 5:00 a.m. a 8:00 a.m., horario con 1 hora de almuerzo.

Pago: mensual

Lugar: Carrera 26 No. 61c-07.

Mercaderista plaza central - empresa Surtitodo

Salario: 1.423.500

Job&Talent se encuentra en la búsqueda de un promotor o mercaderista para la empresa Surtitodo.

Funciones:

Garantizar el alistamiento y preparación de los productos antes de ser exhibidos en el punto de venta

Asesorar en caso de que se le requiera

Surtir

Mantener el punto de venta limpio y ordenado

Formación académica: Bachiller o Técnico en Mercadeo y Ventas o afines.

Experiencia: de al menos 6 meses relacionado al cargo.

Salario: $1.423.500 + horas extras + recargos dominicales + auxilio de transporte + prestaciones de ley.

Auxiliar de mantenimiento - pintor - Bogotá

Salario: 1.423.500

Importante compañía busca un auxiliar de mantenimiento en pintura.

Tiempo de la labor a desarrollar: aproximadamente 4 meses.

Horario de trabajo:

Lunes a jueves de 9.00 p.m. a 6:00 a.m.

Sábados de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. con una hora de almuerzo.

Operario de servicios generales

Salario: $1.623.500

Importante empresa líder en el sector de aseo busca un operario de servicios generales para trabajar en oficinas, centros comerciales y colegios.

Este rol es ideal para alguien que disfrute de mantener los espacios limpios y organizados, y que tenga experiencia en el manejo de maquinaria rotativa y tareas de cafetería.

Se valora el compromiso y la responsabilidad, y se ofrece un ambiente laboral dinámico con oportunidades de crecimiento.

Responsabilidades:

Realizar labores de limpieza y aseo en oficinas centros comerciales y/o colegios.

Operar maquinaria rotativa para el mantenimiento de superficies.

Apoyar en tareas de cafetería cuando sea necesario.

Garantizar el cumplimiento de los estándares de limpieza establecidos por la empresa.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 12 meses en servicios generales.

Conocimiento en el uso de maquinaria rotativa.

Habilidades en labores de cafetería.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de domingo a domingo.

Educación mínima de Bachillerato completo.

Ejecutivo de ventas panaderías - Bogotá y zonas periféricas

Salario: 3.500.000 a 3.900.000

Alianza Team® busca un ejecutivo de ventas panaderías para conquistar, mantener y fortalecer clientes en el canal panadero, promoviendo su portafolio de productos en panificación, repostería y pastelería.

Responsabilidades:

Generar valor mediante ventas consultivas y acompañamiento a panaderías y distribuidores.

Conquistar nuevos clientes y fortalecer relaciones con los actuales.

Apoyar la capacitación de equipos y clientes.

Alcanzar y superar los objetivos de ventas mensuales y anuales.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería, Administración, Gastronomía, Tecnología o afines (se valida experiencia equivalente).Experiencia de uno a dos años en ventas, preferiblemente en alimentos o canal panadero.Habilidad para construir relaciones de largo plazo e identificar oportunidades de negocio.

Ofrecimiento:

Cultura basada en innovación, sostenibilidad y servicio.

Retos profesionales y oportunidades de desarrollo.

Ambiente diverso y colaborativo.

Lugar de trabajo: Bogotá.

Analista de radicación

Salario: 2.000.000 a 2.800.000

Habi, empresa innovadora del sector inmobiliario, busca un analista de radicación para apoyar los procesos de crédito hipotecario y legalización de inmuebles.

Responsabilidades:

Realizar el proceso de Radicación.

Radicar créditos hipotecarios en coordinación con bancos e inmobiliarias.

Brindar atención a brokers y clientes.

Realizar seguimiento a los procesos de aprobación y cierre.

Mantener comunicación clara y efectiva con clientes internos y externos.

Organizar y controlar la documentación legal requerida para el proceso.

Requerimientos:

Conocimiento en proceso de Radicación en créditos hipotecarios.

Experiencia en revisión de CTLs.

Conocimiento de gravámenes.

Experiencia en el proceso de Pre-legalización

Habilidades tecnológicas

Saber radicar en al menos 3 de los siguientes 8 bancos ( AV villas, Caja Social, Bancolombia, Bogotá, BBVA, Occidente, CrediFamilia y Itaú

Condiciones: