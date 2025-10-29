Trabajo sí hay: ofertas laborales con salarios superiores a $ 5 millones

En Colombia, se están abriendo vacantes cada vez más atractivas en términos de remuneración. De hecho, se han identificado ofertas con salarios que superan los $5 millones mensuales, lo cual evidencia una mejora en la calidad de empleo y una mayor competitividad del mercado laboral.

Estas oportunidades suelen presentarse en sectores como ventas, ingeniería, administración, mercadeo y logística, y a menudo requieren perfiles con habilidades especializadas, experiencia relevante o dominio de herramientas digitales.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles con salarios superiores a $ 5 millones, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.

Jefe de contabilidad – Bogotá

Empresa: Pernine

Salario: 7.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un gerente de contabilidad o director de contabilidad con experiencia demostrada y busca nuevos retos, esta es su oportunidad para influir en el éxito financiero de la organización.

Responsabilidades:

Liderar el ciclo contable completo asegurando el cumplimiento de las Normas de Información Financiera.

Desarrollar y ejecutar la planificación fiscal de la compañía.

Supervisar los procesos de cierre contable mensual y anual.

Implementar y mantener un sistema de control interno robusto.

Preparar y presentar estados financieros y reportes de gestión.

Atender auditorías externas y gestionar requerimientos de entidades de control.

Colaborar con las áreas de tesorería, cartera y nómina.

Asesorar a otras áreas en materia contable y fiscal.

Requerimientos:

Profesional titulado en Contaduría Pública con tarjeta profesional vigente.

Especialización en Impuestos Finanzas o NIIF (deseable).

Mínimo 5 años de experiencia en el área contable.

Al menos 2 años liderando equipos o procesos contables.

Dominio experto de la normativa contable y fiscal.

Experiencia avanzada en software ERP y hojas de cálculo.

Trabajo 100% presencial Sede Toberín.

Ingeniero de datos financieros – Bogotá

Empresa: Habi

Salario: 5.000.000 a 6.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como especialista en datos financieros, tendrá la oportunidad de trabajar en el centro de la toma de decisiones estratégicas, asegurando que los flujos de datos sean confiables y útiles para el negocio.

Responsabilidades:

Diseñar y desarrollar pipelines de datos financieros (ETLs/ELTs) para asegurar calidad y consistencia.

Colaborar con Finanzas, Data y Producto para traducir necesidades de negocio en soluciones de datos.

Garantizar la calidad y validación de la información financiera.

Crear y mantener modelos de datos y dashboards para análisis financieros.

Documentar procesos y estructuras de datos para la escalabilidad del equipo.

Monitorear la performance y confiabilidad de flujos de datos proponiendo mejoras continuas.

Realizar mantenimiento proactivo de tablas existentes para asegurar consistencia de información.

Requerimientos:

1.5 a 2.5 años de experiencia en ingeniería de datos o roles similares.

Conocimientos sólidos en SQL, modelado de datos y herramientas de integración.

Experiencia con herramientas de visualización y BI.

Conocimiento intermedio de Python para transformación de datos.

Comprensión de métricas financieras y estructuras contables.

Capacidad analítica y orientación a impacto.

Habilidad para comunicar hallazgos técnicos a equipos no técnicos.

Gestor/a de portafolio de inversiones – Medellín

Empresa: Universidad EAFIT

Salario: 5.920.184

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un analista de portafolio de inversiones apasionado por los mercados de capitales y con un fuerte sentido ético, ¡esta es su oportunidad!

Responsabilidades:

Gestionar y analizar portafolios de inversión de corto y largo plazo.

Evaluar el entorno económico y el rendimiento financiero de empresas y mercados.

Construir y elaborar modelos financieros y valoraciones.

Coordinar relaciones con entidades financieras y actores del mercado de capitales.

Validar la conciliación mensual de portafolios y elaborar reportes periódicos.

Controlar el presupuesto de ingresos y gastos financieros.

Requerimientos:

Título profesional en Finanzas, Economía, Administración o carreras afines.

Posgrado en Finanzas.

3 años de experiencia en gestión y análisis de portafolios de inversión.

Conocimiento de mercados de capitales locales e internacionales.

Experiencia en activos de renta fija, renta variable y fondos alternativos.

Manejo de Power BI, Excel avanzado y plataformas financieras como Bloomberg o Reuters.

Científico(a) de datos – Medellín

Empresa: Tuya

Salario: 6.387.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Con su trabajo, facilitará que los diferentes equipos diseñen estrategias personalizadas y asertivas, impulsando una gestión proactiva y efectiva.

Responsabilidades:

Crear y hacer seguimiento a modelos analíticos, machine learning e inteligencia artificial.

Crear segmentaciones, perfiles y arquetipos de datos.

Crear modelos de recomendación.

Desplegar las soluciones analíticas en ambientes de producción.

Implementar nuevas fuentes de información para la creación de modelos.

Realizar pronósticos sobre los indicadores financieros de la compañía buscando anticiparse a eventos futuros.

Hacer backtesting a los modelos y metodologías analíticas creadas y calibrarlas según los resultados, de acuerdo con el manual de riesgo de modelos del equipo de trabajo.

Responder a los diferentes requerimientos de los organismos de control.

Generar y presentar informes que permitan mejorar los procesos y apoyar el diseño de soluciones a clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en el cargo.

Conocimiento en modelos estadísticos, programación.

Python, SQL, Spark Git, plus: conocimiento en riesgo de crédito.