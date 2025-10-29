Empleo
Trabajo sí hay: ofertas laborales con salarios superiores a $ 5 millones
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En Colombia, se están abriendo vacantes cada vez más atractivas en términos de remuneración. De hecho, se han identificado ofertas con salarios que superan los $5 millones mensuales, lo cual evidencia una mejora en la calidad de empleo y una mayor competitividad del mercado laboral.
Estas oportunidades suelen presentarse en sectores como ventas, ingeniería, administración, mercadeo y logística, y a menudo requieren perfiles con habilidades especializadas, experiencia relevante o dominio de herramientas digitales.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles con salarios superiores a $ 5 millones, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo y se puede realizar de manera virtual.
Jefe de contabilidad – Bogotá
Empresa: Pernine
Salario: 7.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un gerente de contabilidad o director de contabilidad con experiencia demostrada y busca nuevos retos, esta es su oportunidad para influir en el éxito financiero de la organización.
Responsabilidades:
- Liderar el ciclo contable completo asegurando el cumplimiento de las Normas de Información Financiera.
- Desarrollar y ejecutar la planificación fiscal de la compañía.
- Supervisar los procesos de cierre contable mensual y anual.
- Implementar y mantener un sistema de control interno robusto.
- Preparar y presentar estados financieros y reportes de gestión.
- Atender auditorías externas y gestionar requerimientos de entidades de control.
- Colaborar con las áreas de tesorería, cartera y nómina.
- Asesorar a otras áreas en materia contable y fiscal.
Requerimientos:
- Profesional titulado en Contaduría Pública con tarjeta profesional vigente.
- Especialización en Impuestos Finanzas o NIIF (deseable).
- Mínimo 5 años de experiencia en el área contable.
- Al menos 2 años liderando equipos o procesos contables.
- Dominio experto de la normativa contable y fiscal.
- Experiencia avanzada en software ERP y hojas de cálculo.
- Trabajo 100% presencial Sede Toberín.
Ingeniero de datos financieros – Bogotá
Empresa: Habi
Salario: 5.000.000 a 6.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como especialista en datos financieros, tendrá la oportunidad de trabajar en el centro de la toma de decisiones estratégicas, asegurando que los flujos de datos sean confiables y útiles para el negocio.
Responsabilidades:
- Diseñar y desarrollar pipelines de datos financieros (ETLs/ELTs) para asegurar calidad y consistencia.
- Colaborar con Finanzas, Data y Producto para traducir necesidades de negocio en soluciones de datos.
- Garantizar la calidad y validación de la información financiera.
- Crear y mantener modelos de datos y dashboards para análisis financieros.
- Documentar procesos y estructuras de datos para la escalabilidad del equipo.
- Monitorear la performance y confiabilidad de flujos de datos proponiendo mejoras continuas.
- Realizar mantenimiento proactivo de tablas existentes para asegurar consistencia de información.
Requerimientos:
- 1.5 a 2.5 años de experiencia en ingeniería de datos o roles similares.
- Conocimientos sólidos en SQL, modelado de datos y herramientas de integración.
- Experiencia con herramientas de visualización y BI.
- Conocimiento intermedio de Python para transformación de datos.
- Comprensión de métricas financieras y estructuras contables.
- Capacidad analítica y orientación a impacto.
- Habilidad para comunicar hallazgos técnicos a equipos no técnicos.
Gestor/a de portafolio de inversiones – Medellín
Empresa: Universidad EAFIT
Salario: 5.920.184
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un analista de portafolio de inversiones apasionado por los mercados de capitales y con un fuerte sentido ético, ¡esta es su oportunidad!
Responsabilidades:
- Gestionar y analizar portafolios de inversión de corto y largo plazo.
- Evaluar el entorno económico y el rendimiento financiero de empresas y mercados.
- Construir y elaborar modelos financieros y valoraciones.
- Coordinar relaciones con entidades financieras y actores del mercado de capitales.
- Validar la conciliación mensual de portafolios y elaborar reportes periódicos.
- Controlar el presupuesto de ingresos y gastos financieros.
Requerimientos:
- Título profesional en Finanzas, Economía, Administración o carreras afines.
- Posgrado en Finanzas.
- 3 años de experiencia en gestión y análisis de portafolios de inversión.
- Conocimiento de mercados de capitales locales e internacionales.
- Experiencia en activos de renta fija, renta variable y fondos alternativos.
- Manejo de Power BI, Excel avanzado y plataformas financieras como Bloomberg o Reuters.
Científico(a) de datos – Medellín
Empresa: Tuya
Salario: 6.387.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Con su trabajo, facilitará que los diferentes equipos diseñen estrategias personalizadas y asertivas, impulsando una gestión proactiva y efectiva.
Responsabilidades:
- Crear y hacer seguimiento a modelos analíticos, machine learning e inteligencia artificial.
- Crear segmentaciones, perfiles y arquetipos de datos.
- Crear modelos de recomendación.
- Desplegar las soluciones analíticas en ambientes de producción.
- Implementar nuevas fuentes de información para la creación de modelos.
- Realizar pronósticos sobre los indicadores financieros de la compañía buscando anticiparse a eventos futuros.
- Hacer backtesting a los modelos y metodologías analíticas creadas y calibrarlas según los resultados, de acuerdo con el manual de riesgo de modelos del equipo de trabajo.
- Responder a los diferentes requerimientos de los organismos de control.
- Generar y presentar informes que permitan mejorar los procesos y apoyar el diseño de soluciones a clientes.
Requerimientos:
- Experiencia mínima de 1 año en el cargo.
- Conocimiento en modelos estadísticos, programación.
- Python, SQL, Spark Git, plus: conocimiento en riesgo de crédito.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.