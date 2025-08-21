Trabajo sí hay para abogados: conozca las vacantes disponibles

El sector jurídico sigue siendo uno de los más demandados en el mercado laboral colombiano. Empresas, firmas de abogados y entidades públicas de todo el país están en la búsqueda de profesionales capacitados para asumir retos en áreas como derecho laboral, comercial, penal y corporativo.

Ejecutivo asuntos judiciales – Bogotá D.C.

Empresa: Coca-Cola Femsa

Salario: $ 7.000.000 a $ 7.162.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su rol principal será garantizar que los proyectos de la compañía se desarrollen en cumplimiento de la ley y las políticas internas. Además, dará seguimiento a la carpeta legal para mitigar riesgos y elaborará documentos jurídicos de mediana y alta complejidad requeridos por las diferentes áreas, asegurando respuestas oportunas ante autoridades públicas.

Responsabilidades:

Seguimiento y Gestión procesos judiciales (penales, administrativos, contenciosos, civiles, comerciales, etc.).

Realizar gestiones pre jurídicas y promover procesos ejecutivos tendientes al recaudo de cartera y recuperación de activos fijos y castigos de cartera.

Asesorar y hacer seguimiento a la consecución de permisos y licencias de carácter inmobiliario, urbanístico ambiental y de servicios públicos.

Revisión de los términos y condiciones y piezas publicitarias relacionadas con las actividades promocionales de la compañía.

Soporte a la operación en la contestación dentro del término legal de PQRS, de todos los asuntos, excepto de relaciones laborales.

Respuesta requerimientos de entidades administrativas.

Requerimientos:

Profesionales en Derecho con Postgrado en Derecho.

Entre 5 y 10 años de experiencia certificada en gestión, trámite y seguimiento de procesos administrativos y judiciales. Conocimiento en gestión de trámites notariales, en gestión de cartera, asuntos de autoridades administrativas como Superintendencias, Corporaciones autónomas.

Conocimiento de la regulación aplicable a la operación y del funcionamiento y relacionamiento con autoridades judiciales y administrativas.

Abogado especializado en derecho concursal – Medellín

Empresa: Banco de Occidente

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Únase al equipo como abogado, donde tendrá la oportunidad de dirigir y coordinar la gestión jurídica con abogados externos, asegurando el avance efectivo y la recuperación de los procesos concursales asignados.

Responsabilidades:

Dirigir y coordinar la gestión jurídica de los abogados externos.

Representar al Banco ante despachos judiciales según la Ley 1116 de 2006.

Administrar y hacer seguimiento al inventario de procesos a cargo de abogados externos.

Gestionar procesos de insolvencia, intervenciones administrativas y judiciales y liquidaciones forzosas.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con formación adicional en derecho concursal o afines.

Mínimo 1 año de experiencia en litigio civil y coordinación de abogados externos.

Conocimiento en derecho concursal civil y comercial.

• Conocimiento en sociedades, títulos, valores, obligaciones fiducias y contratos.

Abogado laboral bilingüe – Barranquilla

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si es un apasionado del derecho laboral y domina el inglés, esta es su oportunidad de impactar en procesos laborales en EE. UU.

Responsabilidades:

Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.

Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.

Coordinar casos judiciales y administrativos en EE. UU.

Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.

Gestionar cronogramas, pruebas escritos y documentación jurídica.

Requerimientos:

Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.

Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).

Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.

Experiencia preferible en firmas legales.

Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.

Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.

Abogado interno – Cúcuta

Empresa: Davivienda

Salario: $ 4.128.000

Tipo de contrato: Término fijo

Como asesor jurídico, representará al banco en procesos judiciales relacionados con cobranza, trámites de insolvencia y negociación de deudas.

Responsabilidades:

Elaborar demandas asignadas previo estudio de títulos y garantías recibidas.

Realizar el impulso y control procesal de los casos a su cargo.

Validar información contenida en certificaciones con datos del Banco.

Representación judicial del Banco en audiencias por trámites de insolvencia.

Preparar documentación para audiencias.

Solicitar garantías en trámites especiales.

Actualizar aplicativos con las actuaciones procesales.

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en procesos de recuperación de cartera.

Excel nivel intermedio-avanzado.

Conocimientos generales en temas financieros y contables.