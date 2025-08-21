EMPLEO
Trabajo sí hay para abogados: conozca las vacantes disponibles
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El sector jurídico sigue siendo uno de los más demandados en el mercado laboral colombiano. Empresas, firmas de abogados y entidades públicas de todo el país están en la búsqueda de profesionales capacitados para asumir retos en áreas como derecho laboral, comercial, penal y corporativo.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y aplique a la oferta que más se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso es completamente gratuito y virtual.
Ejecutivo asuntos judiciales – Bogotá D.C.
Empresa: Coca-Cola Femsa
Salario: $ 7.000.000 a $ 7.162.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su rol principal será garantizar que los proyectos de la compañía se desarrollen en cumplimiento de la ley y las políticas internas. Además, dará seguimiento a la carpeta legal para mitigar riesgos y elaborará documentos jurídicos de mediana y alta complejidad requeridos por las diferentes áreas, asegurando respuestas oportunas ante autoridades públicas.
Responsabilidades:
- Seguimiento y Gestión procesos judiciales (penales, administrativos, contenciosos, civiles, comerciales, etc.).
- Realizar gestiones pre jurídicas y promover procesos ejecutivos tendientes al recaudo de cartera y recuperación de activos fijos y castigos de cartera.
- Asesorar y hacer seguimiento a la consecución de permisos y licencias de carácter inmobiliario, urbanístico ambiental y de servicios públicos.
- Revisión de los términos y condiciones y piezas publicitarias relacionadas con las actividades promocionales de la compañía.
- Soporte a la operación en la contestación dentro del término legal de PQRS, de todos los asuntos, excepto de relaciones laborales.
- Respuesta requerimientos de entidades administrativas.
Requerimientos:
- Profesionales en Derecho con Postgrado en Derecho.
- Entre 5 y 10 años de experiencia certificada en gestión, trámite y seguimiento de procesos administrativos y judiciales. Conocimiento en gestión de trámites notariales, en gestión de cartera, asuntos de autoridades administrativas como Superintendencias, Corporaciones autónomas.
- Conocimiento de la regulación aplicable a la operación y del funcionamiento y relacionamiento con autoridades judiciales y administrativas.
Abogado especializado en derecho concursal – Medellín
Empresa: Banco de Occidente
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Únase al equipo como abogado, donde tendrá la oportunidad de dirigir y coordinar la gestión jurídica con abogados externos, asegurando el avance efectivo y la recuperación de los procesos concursales asignados.
Responsabilidades:
- Dirigir y coordinar la gestión jurídica de los abogados externos.
- Representar al Banco ante despachos judiciales según la Ley 1116 de 2006.
- Administrar y hacer seguimiento al inventario de procesos a cargo de abogados externos.
- Gestionar procesos de insolvencia, intervenciones administrativas y judiciales y liquidaciones forzosas.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con formación adicional en derecho concursal o afines.
- Mínimo 1 año de experiencia en litigio civil y coordinación de abogados externos.
- Conocimiento en derecho concursal civil y comercial.
• Conocimiento en sociedades, títulos, valores, obligaciones fiducias y contratos.
Abogado laboral bilingüe – Barranquilla
Empresa: Manpower Professional LTDA
Salario: $ 4.300.000 a $ 5.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Si es un apasionado del derecho laboral y domina el inglés, esta es su oportunidad de impactar en procesos laborales en EE. UU.
Responsabilidades:
- Redactar y revisar demandas, contratos y documentos jurídicos en inglés.
- Apoyar el diseño de estrategias de litigio en procesos laborales.
- Coordinar casos judiciales y administrativos en EE. UU.
- Comunicarte fluidamente con abogados norteamericanos y clientes internacionales.
- Gestionar cronogramas, pruebas escritos y documentación jurídica.
Requerimientos:
- Profesional en Derecho con tarjeta profesional vigente.
- Inglés avanzado B2+/C1 (100% conversacional y escrito).
- Mínimo 3 años de experiencia en derecho laboral individual y colectivo.
- Experiencia preferible en firmas legales.
- Manejo de herramientas ofimáticas y plataformas como CLIO.
- Alto nivel de redacción jurídica en inglés y español.
Abogado interno – Cúcuta
Empresa: Davivienda
Salario: $ 4.128.000
Tipo de contrato: Término fijo
Como asesor jurídico, representará al banco en procesos judiciales relacionados con cobranza, trámites de insolvencia y negociación de deudas.
Responsabilidades:
- Elaborar demandas asignadas previo estudio de títulos y garantías recibidas.
- Realizar el impulso y control procesal de los casos a su cargo.
- Validar información contenida en certificaciones con datos del Banco.
- Representación judicial del Banco en audiencias por trámites de insolvencia.
- Preparar documentación para audiencias.
- Solicitar garantías en trámites especiales.
- Actualizar aplicativos con las actuaciones procesales.
Requerimientos:
- Mínimo 2 años de experiencia en procesos de recuperación de cartera.
- Excel nivel intermedio-avanzado.
- Conocimientos generales en temas financieros y contables.
Las personas interesadas en la vacante pueden consultar más detalles y postularse en este enlace.