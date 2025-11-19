Trabajo sí hay para comunicadores: aplique gratis a las vacantes disponibles

El campo de la comunicación continúa moviéndose con fuerza en Colombia, y cada vez más empresas están incorporando profesionales capaces de producir contenido estratégico, gestionar medios, liderar planes de comunicación y fortalecer la imagen corporativa. Hoy, varias organizaciones de distintos sectores buscan comunicadores sociales, periodistas, relacionistas públicos y profesionales afines para reforzar sus equipos internos y apoyar proyectos clave.

Las oportunidades disponibles abarcan perfiles con diferentes niveles de experiencia, desde recién egresados hasta expertos en comunicación corporativa, digital, audiovisual o institucional. Entre los roles más demandados se encuentran comunicadores organizacionales, comunicador interno, community manager, entre otros. Muchas de estas posiciones ofrecen oportunidades de crecimiento, participación en proyectos de alto impacto y estabilidad laboral.

Si desea explorar más opciones laborales en el sector de la comunicación, puede consultar el listado actualizado de vacantes disponibles en la sección de Semana Empleos. Allí encontrará oportunidades para diferentes niveles de experiencia y áreas de especialización, con procesos de aplicación sencillos y sin ningún costo.

Revise las alternativas, compare requisitos y postúlese al cargo que mejor se ajuste a su perfil profesional.

Con la digitalización creciente, los comunicadores sociales con habilidades en comunicación digital y gestión de redes sociales pueden negociar salarios más altos debido a la alta demanda y la necesidad de adaptarse a nuevas tecnologías. | Foto: Getty Images

Comunicador organizacional – Bogotá D.C.

Empresa: Ticket Fast

Salario: 3.000.000

Su misión será contar historias que inspiren, conecten y fortalezcan la cultura organizacional.

Responsabilidades:

Diseñar y montar programas de inducción y capacitación corporativa.

Crear piezas audiovisuales y contenido para fortalecer nuestro employer branding.

Producir materiales visuales en herramientas Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, etc.).

Impulsar campañas internas que reflejen el ADN de nuestras marcas y equipos.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Publicidad, Diseño o afines.

+2 años de experiencia en comunicación interna, diseño o branding corporativo.

Creatividad, narrativa visual y pasión por conectar personas.

Analista de comunicaciones organizacional – Medellín

Empresa: Superpack

Salario: 2.700.000 a 3.000.000

Si tiene experiencia desarrollando e implementando estrategias de endomarketing y comunicación externa, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asegurar un adecuado proceso de planeación, ejecución y seguimiento a un plan de comunicación, atendiendo los requerimientos de la compañía.

Producir contenidos, información y comunicaciones, asegurando el adecuado relacionamiento con los distintos grupos de interés.

Transmitir la información de manera clara y oportuna, de acuerdo a los medios disponibles, la identidad de marca, necesidades de los diferentes.

Fortalecer los canales de comunicación de las partes interesadas, por medio de una gestión efectiva.

Apoyar el desarrollo de la inducción, capacitación, entrenamiento y demás planes propuestos por el proceso de Gestión Humana.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación de lenguajes audiovisuales, comunicación gráfica, publicidad o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en producción de contenidos audiovisuales y comunicación organizacional.

Analista de comunicaciones internas – Bogotá D.C.

Empresa: Tostao

Salario: A convenir

Si le apasiona el café y el pan, y disfruta de motivar mediante la cultura y la comunicación, esta posición le permitirá ser un líder inspirador.

Responsabilidades:

Gestionar las comunicaciones internas de la empresa.

Diseñar e implementar el plan anual de comunicaciones internas.

Definir y administrar la agenda de comunicaciones para las diferentes áreas de la compañía.

Gestionar y mantener actualizados los canales internos como la intranet y boletines digitales.

Coordinar y ejecutar el programa de reconocimiento de colaboradores junto a Talento Humano.

Diseñar campañas que refuercen la cultura de reconocimiento y celebración de logros.

Hacer seguimiento al impacto de las iniciativas en el clima y compromiso laboral.

Atender las necesidades de comunicación interna de las diferentes áreas.

Asesorar a líderes en la correcta difusión de información.

Alinear la comunicación interna con la estrategia corporativa y de cultura organizacional.

Crear y difundir piezas comunicacionales internas como noticias y videos.

Asegurar el tono, lenguaje e identidad visual según los lineamientos de marca.

Administrar proveedores externos de comunicación y material gráfico.

Medir el impacto de los planes y campañas de comunicación.

Presentar informes periódicos sobre el estado de la comunicación interna.

Garantizar la retroalimentación entre colaboradores y la Gerencia de Gestión Humana.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Periodismo o afines.

Experiencia mínima de 3 años en comunicación interna o roles similares.

Habilidades excepcionales de comunicación verbal y escrita.

Conocimiento en gestión de proyectos de comunicación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar iniciativas.

Orientación a resultados y atención al detalle.

Comunnity manager – Medellín

Empresa: Cazta Comercial

Salario: A convenir

Si le apasionan las redes sociales, las tendencias de moda y es capaz de mostrar su creatividad a través de estrategias digitales innovadoras, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Gestionar y optimizar redes sociales de la empresa como Instagram, TikTok y Facebook.

Coordinar y colaborar con influenciadoras para aumentar el alcance de la marca.

Desarrollar contenido atractivo que resuene con nuestra audiencia.

Crear y mantener una comunidad activa y participativa en todas las plataformas digitales.

Monitorear y evaluar KPI de alcance, engagement y conversión para maximizar el impacto de nuestras campañas.

Planificar y ejecutar eventos y activaciones que generen un impacto positivo en la marca.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en comunicación, mercadeo, publicidad, diseño o afines.

Dominio de redes sociales, edición de videos y herramientas gráficas como Illustrator.

Experiencia mínima de 3 años en diseño gráfico, mercadeo o gestión de redes sociales, preferiblemente en el sector moda

Nivel de inglés intermedio, no es requisito.