Trabajo sí hay para comunicadores: empresas buscan talento creativo

El campo de la comunicación continúa ganando relevancia en el mercado laboral colombiano. Cada vez más empresas valoran la capacidad de crear contenidos estratégicos, gestionar la reputación de marca y fortalecer la presencia digital, lo que ha impulsado la apertura de nuevas vacantes para profesionales del sector.

Las oportunidades se concentran principalmente en áreas como comunicación organizacional, relaciones públicas, marketing, periodismo digital y gestión de redes sociales. Las organizaciones buscan perfiles con pensamiento creativo, habilidades narrativas y dominio de herramientas digitales que les permitan conectar con diferentes públicos y fortalecer su identidad corporativa.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden aplicar sin costo

Comunicador organizacional – Bogotá D.C.

Empresa: Ticket Fast

Salario: 3.000.000

Su misión será contar historias que inspiren, conecten y fortalezcan nuestra cultura organizacional.

Responsabilidades:

Diseñar y montar programas de inducción y capacitación corporativa.

Crear piezas audiovisuales y contenido para fortalecer nuestro employer branding.

Producir materiales visuales en herramientas Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects, etc.).

Impulsar campañas internas que reflejen el ADN de nuestras marcas y equipos.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación Social, Publicidad, Diseño o afines.

+2 años de experiencia en comunicación interna, diseño o branding corporativo.

Creatividad, narrativa visual y pasión por conectar personas.

Analista comunicación interna – Cali

Empresa: Seguridad Atlas

Salario: A convenir

Este rol crucial tiene como objetivo administrar y garantizar el cumplimiento de las estrategias de comunicación interna, asegurando una comunicación efectiva entre las áreas internas y los colaboradores a nivel nacional.

Responsabilidades:

Planear, coordinar y ejecutar el plan de comunicación interna de la compañía.

Dar cumplimiento y seguimiento al presupuesto de comunicación interna.

Elaborar y publicar el informe anual de sostenibilidad y responsabilidad social.

Planear y coordinar la elaboración de las diferentes piezas y herramientas de comunicación interna de la organización.

Crear, editar y divulgar la información emitida para colaboradores a nivel nacional.

Requerimientos:

Experiencia en planes de comunicación y endomarketing preferiblemente en temas de RSE.

Conocimiento en diseño, estrategias de comunicación componente digital y optimización.

Experiencia mínima de dos años en diseño y ejecución de planes de comunicación interna.

Profesional en comunicaciones, publicidad o carreras afines.

Analista de comunicaciones organizacional – Medellín

Empresa: Superpack

Salario: 2.700.000 a 3.000.000

Si tiene experiencia desarrollando e implementando estrategias de endomarketing y comunicación externa, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asegurar un adecuado proceso de planeación, ejecución y seguimiento a un plan de comunicación, atendiendo los requerimientos de la compañía.

Producir contenidos, información y comunicaciones, asegurando el adecuado relacionamiento con los distintos grupos de interés.

Transmitir la información de manera clara y oportuna, de acuerdo a los medios disponibles, la identidad de marca, necesidades de los diferentes.

Fortalecer los canales de comunicación de las partes interesadas, por medio de una gestión efectiva.

Apoyar el desarrollo de la inducción, capacitación, entrenamiento y demás planes propuestos por el proceso de Gestión Humana.

Requerimientos:

Profesional en Comunicación de lenguajes audiovisuales, comunicación gráfica, publicidad o afines.

Mínimo 2 años de experiencia en producción de contenidos audiovisuales y comunicación organizacional.

Profesional de comunicaciones – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 5.463.800

Esta persona será clave en apoyar la gestión de las comunicaciones internas y externas, a través de la ejecución de las estrategias, tácticas y medios definidos para promover los servicios de la organización entre sus diferentes audiencias.

Responsabilidades:

Aportar ideas que permitan crear conceptos de campaña, de acuerdo con los objetivos y necesidades comunicativas planteadas por los procesos y negocios a cargo.

Apoyar el desarrollo y la ejecución de las estrategias, tácticas, piezas y medios de comunicación requeridas por la organización.

Apoyar la redacción de contenidos para las diferentes piezas y medios de comunicación que se requieran.

Requerimientos:

Profesional en comunicación social, periodismo, publicidad, diseño y comunicación visual o afines al cargo.

Experiencia: Mínimo 1 año de experiencia con énfasis en medios de comunicación impresos, digitales y/o temas relacionados.