Trabajo sí hay para ingenieros de sistemas: revise las vacantes activas en Colombia

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

1 de diciembre de 2025, 9:52 p. m.
Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

El mercado laboral para los ingenieros de sistemas continúa mostrando una tendencia positiva en Colombia. La creciente demanda de talento en áreas tecnológicas, sumada a los procesos de transformación digital en empresas de todos los tamaños, ha generado múltiples oportunidades para perfiles con conocimientos en desarrollo, soporte, análisis de datos, ciberseguridad y gestión de infraestructura.

Las compañías están requiriendo profesionales con habilidades técnicas actualizadas y capacidad para adaptarse a entornos ágiles. Entre las vacantes más frecuentes se encuentran especialistas en seguridad de la información e infraestructura, ingeniero junior de integraciones, ingeniero de sistemas SAP, líder técnico, entre otros. También hay opciones para recién graduados o personas con experiencia mínima que deseen iniciar su carrera en el sector TI.

Estas oportunidades representan una alternativa para quienes buscan estabilidad laboral, mejores ingresos o retos profesionales más acordes con sus competencias. La disponibilidad de ofertas es amplia y se encuentra distribuida en ciudades principales y en modalidades presenciales, híbridas o completamente remotas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene costo.

Los desarrolladores web y el análisis de datos se destacan entre los empleos más demandados para el futuro digital.
La Ingeniería de Sistemas es crucial para el futuro porque lidera la transformación digital y la innovación tecnológica en todos los sectores, desde la salud hasta la energía. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Especialista en seguridad de la información e infraestructura – Bogotá D.C.

Empresa: Lili Pink

Salario: 3.800.000 a 4.100.000

Lli Pink y Yoi, una empresa líder en el mercado colombiano reconocida por su creatividad, frescura e innovación busca un especialista en seguridad de la información e infraestructura, este rol es vital para asegurar el funcionamiento eficiente y seguro de nuestra infraestructura tecnológica y sistemas de información.

Responsabilidades:

  • Asegurar la operación eficiente, segura y confiable de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información.
  • Administrar componentes de red como switches puntos de red y WiFi corporativo.
  • Gestionar y mantener infraestructura física y virtual, incluyendo servidores UPS y backups.
  • Participar en la planeación y adquisición de activos tecnológicos tanto de hardware como de software.
  • Proponer, actualizar e implementar políticas y procedimientos de seguridad TI.
  • Acompañar auditorías internas o externas en temas de seguridad o continuidad de negocio.

Requerimientos:

  • Profesional en Ingeniería de Sistemas Electrónica y/o Telecomunicaciones.
  • Mínimo tres años de experiencia en roles similares.
  • Conocimiento avanzado en gestión de infraestructura tecnológica y seguridad de la información.
  • Habilidades en administración de redes y sistemas operativos.
  • Experiencia en implementación de políticas de seguridad TI.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ingeniero junior de integraciones – Cali

Empresa: Carvajal propiedades

Salario: 4.000.000

Si cuenta con experiencia gestionando y participando en requerimientos tecnológicos para aplicaciones, además de mantener procesos automatizados entre diversos sistemas de información, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Desarrollo de aplicaciones que consuman y expongan web services.
  • Análisis, diseño y construcción de integración entre diferentes aplicaciones cloud y on-premise utilizando herramientas de integración.
  • Ejecutar las soluciones propuestas para entregar las soluciones a los clientes.
  • Implementar, ajustar y soportar la solución para satisfacer los requerimientos del cliente.

Requerimientos:

  • Profesional o Tecnólogo en Ingeniería de Sistemas.
  • 1 a 3 años en desarrollos de integraciones tipo SOAP/REST preferiblemente OIC.
  • Conocimiento de arquitectura en la nube.
  • Gestión de Requerimientos.
  • Experiencia con servicios SOAP/REST.
  • Conocimiento avanzado en Metodologías Ágiles (SCRUM).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Comience la semana con empleo: vacantes disponibles para aplicar hoy mismo

Ingeniero de sistemas SAP – Medellín

Empresa: E - GLOBAL S.A.

Salario: A convenir

Este especialista en sistemas SAP será responsable de la administración operativa de ambientes SAP, gestión de accesos, virtualización, respaldos, monitoreo y administración de servicios corporativos.

Responsabilidades:

  • Gestión de usuarios SAP (creación, bloqueo roles en PFCG).
  • Ejecución de transportes SAP y control de spool.
  • Instalación y soporte a SAP GUI / Web GUI.
  • Revisión diaria del landscape SAP y bitácoras.
  • Administración de Active Directory DNS DHCP GPO.
  • Virtualización en VMware.
  • Gestión de Windows Server y Linux.
  • Administración de licenciamiento y servicios Office 365.
  • Respaldos y restauración con Arcserve Backup / Arcserve UDP.
  • Aplicación de parches y mantenimiento de servidores.
  • Registro, seguimiento y escalamiento de incidentes.

Requerimientos:

  • Experiencia en soporte SAP nivel medio (usuarios, roles, transportes).
  • Experiencia en infraestructura TI.
  • Formación: Profesional en Sistemas, Telecomunicaciones, Ingeniería Informática o áreas afines.
  • Tarjeta profesional.
  • Experiencia mínima: 2 años en roles similares.
  • Conocimientos en AD DNS DHCP GPO.
  • Experiencia con VMware.
  • Conocimientos en Windows Server / Linux.
  • Manejo de Office 365.
  • Experiencia con software de backups (Arcserve).
  • Monitoreo y gestión de incidentes.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder técnico – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como jefe técnico, será el responsable de garantizar que las aplicaciones sean robustas, escalables y flexibles, trabajando en colaboración con las fábricas de software y alineando sus esfuerzos con áreas de arquitectura, seguridad y calidad.

Requerimientos:

  • Título profesional en Ingeniería de Sistemas.
  • Posgrado en Construcción de Software, Ingeniería de Software o equivalente (deseable).
  • Más de 5 años de experiencia en ingeniería de software.
  • Certificaciones en tecnologías como Java .Net PHP REACT WSO2 EBS.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

