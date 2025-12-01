EMPLEO
Trabajo sí hay para ingenieros de sistemas: revise las vacantes activas en Colombia
Juliana Flórez
El mercado laboral para los ingenieros de sistemas continúa mostrando una tendencia positiva en Colombia. La creciente demanda de talento en áreas tecnológicas, sumada a los procesos de transformación digital en empresas de todos los tamaños, ha generado múltiples oportunidades para perfiles con conocimientos en desarrollo, soporte, análisis de datos, ciberseguridad y gestión de infraestructura.
Las compañías están requiriendo profesionales con habilidades técnicas actualizadas y capacidad para adaptarse a entornos ágiles. Entre las vacantes más frecuentes se encuentran especialistas en seguridad de la información e infraestructura, ingeniero junior de integraciones, ingeniero de sistemas SAP, líder técnico, entre otros. También hay opciones para recién graduados o personas con experiencia mínima que deseen iniciar su carrera en el sector TI.
Estas oportunidades representan una alternativa para quienes buscan estabilidad laboral, mejores ingresos o retos profesionales más acordes con sus competencias. La disponibilidad de ofertas es amplia y se encuentra distribuida en ciudades principales y en modalidades presenciales, híbridas o completamente remotas.
¿Cómo postularse?
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene costo.
Especialista en seguridad de la información e infraestructura – Bogotá D.C.
Empresa: Lili Pink
Salario: 3.800.000 a 4.100.000
Lli Pink y Yoi, una empresa líder en el mercado colombiano reconocida por su creatividad, frescura e innovación busca un especialista en seguridad de la información e infraestructura, este rol es vital para asegurar el funcionamiento eficiente y seguro de nuestra infraestructura tecnológica y sistemas de información.
Responsabilidades:
- Asegurar la operación eficiente, segura y confiable de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información.
- Administrar componentes de red como switches puntos de red y WiFi corporativo.
- Gestionar y mantener infraestructura física y virtual, incluyendo servidores UPS y backups.
- Participar en la planeación y adquisición de activos tecnológicos tanto de hardware como de software.
- Proponer, actualizar e implementar políticas y procedimientos de seguridad TI.
- Acompañar auditorías internas o externas en temas de seguridad o continuidad de negocio.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería de Sistemas Electrónica y/o Telecomunicaciones.
- Mínimo tres años de experiencia en roles similares.
- Conocimiento avanzado en gestión de infraestructura tecnológica y seguridad de la información.
- Habilidades en administración de redes y sistemas operativos.
- Experiencia en implementación de políticas de seguridad TI.
Ingeniero junior de integraciones – Cali
Empresa: Carvajal propiedades
Salario: 4.000.000
Si cuenta con experiencia gestionando y participando en requerimientos tecnológicos para aplicaciones, además de mantener procesos automatizados entre diversos sistemas de información, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Desarrollo de aplicaciones que consuman y expongan web services.
- Análisis, diseño y construcción de integración entre diferentes aplicaciones cloud y on-premise utilizando herramientas de integración.
- Ejecutar las soluciones propuestas para entregar las soluciones a los clientes.
- Implementar, ajustar y soportar la solución para satisfacer los requerimientos del cliente.
Requerimientos:
- Profesional o Tecnólogo en Ingeniería de Sistemas.
- 1 a 3 años en desarrollos de integraciones tipo SOAP/REST preferiblemente OIC.
- Conocimiento de arquitectura en la nube.
- Gestión de Requerimientos.
- Experiencia con servicios SOAP/REST.
- Conocimiento avanzado en Metodologías Ágiles (SCRUM).
Ingeniero de sistemas SAP – Medellín
Empresa: E - GLOBAL S.A.
Salario: A convenir
Este especialista en sistemas SAP será responsable de la administración operativa de ambientes SAP, gestión de accesos, virtualización, respaldos, monitoreo y administración de servicios corporativos.
Responsabilidades:
- Gestión de usuarios SAP (creación, bloqueo roles en PFCG).
- Ejecución de transportes SAP y control de spool.
- Instalación y soporte a SAP GUI / Web GUI.
- Revisión diaria del landscape SAP y bitácoras.
- Administración de Active Directory DNS DHCP GPO.
- Virtualización en VMware.
- Gestión de Windows Server y Linux.
- Administración de licenciamiento y servicios Office 365.
- Respaldos y restauración con Arcserve Backup / Arcserve UDP.
- Aplicación de parches y mantenimiento de servidores.
- Registro, seguimiento y escalamiento de incidentes.
Requerimientos:
- Experiencia en soporte SAP nivel medio (usuarios, roles, transportes).
- Experiencia en infraestructura TI.
- Formación: Profesional en Sistemas, Telecomunicaciones, Ingeniería Informática o áreas afines.
- Tarjeta profesional.
- Experiencia mínima: 2 años en roles similares.
- Conocimientos en AD DNS DHCP GPO.
- Experiencia con VMware.
- Conocimientos en Windows Server / Linux.
- Manejo de Office 365.
- Experiencia con software de backups (Arcserve).
- Monitoreo y gestión de incidentes.
Líder técnico – Bogotá D.C.
Empresa: Keralty
Salario: A convenir
Como jefe técnico, será el responsable de garantizar que las aplicaciones sean robustas, escalables y flexibles, trabajando en colaboración con las fábricas de software y alineando sus esfuerzos con áreas de arquitectura, seguridad y calidad.
Requerimientos:
- Título profesional en Ingeniería de Sistemas.
- Posgrado en Construcción de Software, Ingeniería de Software o equivalente (deseable).
- Más de 5 años de experiencia en ingeniería de software.
- Certificaciones en tecnologías como Java .Net PHP REACT WSO2 EBS.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.