Trabajo sí hay para ingenieros de sistemas: revise las vacantes activas en Colombia

El mercado laboral para los ingenieros de sistemas continúa mostrando una tendencia positiva en Colombia. La creciente demanda de talento en áreas tecnológicas, sumada a los procesos de transformación digital en empresas de todos los tamaños, ha generado múltiples oportunidades para perfiles con conocimientos en desarrollo, soporte, análisis de datos, ciberseguridad y gestión de infraestructura.

Las compañías están requiriendo profesionales con habilidades técnicas actualizadas y capacidad para adaptarse a entornos ágiles. Entre las vacantes más frecuentes se encuentran especialistas en seguridad de la información e infraestructura, ingeniero junior de integraciones, ingeniero de sistemas SAP, líder técnico, entre otros. También hay opciones para recién graduados o personas con experiencia mínima que deseen iniciar su carrera en el sector TI.

Estas oportunidades representan una alternativa para quienes buscan estabilidad laboral, mejores ingresos o retos profesionales más acordes con sus competencias. La disponibilidad de ofertas es amplia y se encuentra distribuida en ciudades principales y en modalidades presenciales, híbridas o completamente remotas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene costo.

La Ingeniería de Sistemas es crucial para el futuro porque lidera la transformación digital y la innovación tecnológica en todos los sectores, desde la salud hasta la energía. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Especialista en seguridad de la información e infraestructura – Bogotá D.C.

Empresa: Lili Pink

Salario: 3.800.000 a 4.100.000

Lli Pink y Yoi, una empresa líder en el mercado colombiano reconocida por su creatividad, frescura e innovación busca un especialista en seguridad de la información e infraestructura, este rol es vital para asegurar el funcionamiento eficiente y seguro de nuestra infraestructura tecnológica y sistemas de información.

Responsabilidades:

Asegurar la operación eficiente, segura y confiable de la infraestructura tecnológica y los sistemas de información.

Administrar componentes de red como switches puntos de red y WiFi corporativo.

Gestionar y mantener infraestructura física y virtual, incluyendo servidores UPS y backups.

Participar en la planeación y adquisición de activos tecnológicos tanto de hardware como de software.

Proponer, actualizar e implementar políticas y procedimientos de seguridad TI.

Acompañar auditorías internas o externas en temas de seguridad o continuidad de negocio.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería de Sistemas Electrónica y/o Telecomunicaciones.

Mínimo tres años de experiencia en roles similares.

Conocimiento avanzado en gestión de infraestructura tecnológica y seguridad de la información.

Habilidades en administración de redes y sistemas operativos.

Experiencia en implementación de políticas de seguridad TI.

Ingeniero junior de integraciones – Cali

Empresa: Carvajal propiedades

Salario: 4.000.000

Si cuenta con experiencia gestionando y participando en requerimientos tecnológicos para aplicaciones, además de mantener procesos automatizados entre diversos sistemas de información, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Desarrollo de aplicaciones que consuman y expongan web services.

Análisis, diseño y construcción de integración entre diferentes aplicaciones cloud y on-premise utilizando herramientas de integración.

Ejecutar las soluciones propuestas para entregar las soluciones a los clientes.

Implementar, ajustar y soportar la solución para satisfacer los requerimientos del cliente.

Requerimientos:

Profesional o Tecnólogo en Ingeniería de Sistemas.

1 a 3 años en desarrollos de integraciones tipo SOAP/REST preferiblemente OIC.

Conocimiento de arquitectura en la nube.

Gestión de Requerimientos.

Experiencia con servicios SOAP/REST.

Conocimiento avanzado en Metodologías Ágiles (SCRUM).

Ingeniero de sistemas SAP – Medellín

Empresa: E - GLOBAL S.A.

Salario: A convenir

Este especialista en sistemas SAP será responsable de la administración operativa de ambientes SAP, gestión de accesos, virtualización, respaldos, monitoreo y administración de servicios corporativos.

Responsabilidades:

Gestión de usuarios SAP (creación, bloqueo roles en PFCG).

Ejecución de transportes SAP y control de spool.

Instalación y soporte a SAP GUI / Web GUI.

Revisión diaria del landscape SAP y bitácoras.

Administración de Active Directory DNS DHCP GPO.

Virtualización en VMware.

Gestión de Windows Server y Linux.

Administración de licenciamiento y servicios Office 365.

Respaldos y restauración con Arcserve Backup / Arcserve UDP.

Aplicación de parches y mantenimiento de servidores.

Registro, seguimiento y escalamiento de incidentes.

Requerimientos:

Experiencia en soporte SAP nivel medio (usuarios, roles, transportes).

Experiencia en infraestructura TI.

Formación: Profesional en Sistemas, Telecomunicaciones, Ingeniería Informática o áreas afines.

Tarjeta profesional.

Experiencia mínima: 2 años en roles similares.

Conocimientos en AD DNS DHCP GPO.

Experiencia con VMware.

Conocimientos en Windows Server / Linux.

Manejo de Office 365.

Experiencia con software de backups (Arcserve).

Monitoreo y gestión de incidentes.

Líder técnico – Bogotá D.C.

Empresa: Keralty

Salario: A convenir

Como jefe técnico, será el responsable de garantizar que las aplicaciones sean robustas, escalables y flexibles, trabajando en colaboración con las fábricas de software y alineando sus esfuerzos con áreas de arquitectura, seguridad y calidad.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería de Sistemas.

Posgrado en Construcción de Software, Ingeniería de Software o equivalente (deseable).

Más de 5 años de experiencia en ingeniería de software.

Certificaciones en tecnologías como Java .Net PHP REACT WSO2 EBS.