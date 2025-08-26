Suscribirse

Trabajo sí hay para psicólogos: vacantes activas en Bogotá y Medellín

26 de agosto de 2025, 4:45 p. m.
Los psicólogos desempeñan un papel fundamental en el bienestar emocional, la salud mental y la productividad dentro de las organizaciones y la sociedad en general. En el ámbito laboral, su intervención contribuye a crear entornos saludables, gestionar el clima organizacional y fortalecer los equipos de trabajo, aspectos que hoy son primordiales para las empresas.

En estos momentos, Bogotá y Medellín concentran una alta demanda de profesionales en psicología, tanto en áreas clínicas como organizacionales, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Analista Jr. atracción y selección – Bogotá D.C.

Empresa: Grupo Éxito

Salario: $ 2.770.100

Tipo de contrato: Término indefinido

Grupo Éxito busca un analista Jr. atracción y selección para trabajar en el Éxito Calle 80 – Bogotá 100% presencial de lunes a viernes.

Responsabilidades:

  • Ejecutar procesos de reclutamiento activo y pasivo, aplicando estrategias de atracción efectivas.
  • Realizar validaciones internas con las áreas solicitantes sobre perfiles, condiciones y cronogramas.
  • Aplicar y calificar pruebas psicotécnicas y técnicas según el perfil del cargo.
  • Validar antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y referencias laborales.
  • Coordinar y hacer seguimiento a la entrega de documentación contractual por parte de los candidatos.
  • Gestionar el envío a exámenes médicos y demás requisitos de ingreso.
  • Hacer seguimiento y control a la cuota SENA, garantizando el cumplimiento y sostenimiento de la misma.
  • Alimentar y mantener actualizada la base de datos de candidatos.
  • Reportar indicadores de gestión y avances del proceso de selección.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología o Administración de Empresas.
  • También se acepta Tecnólogo en Gestión del Talento Humano o afines.
  • Mínimo 2 años en procesos de reclutamiento y selección.
  • Experiencia comprobada en manejo de cuota SENA con más de 100 aprendices.
  • Experiencia en procesos de selección masivos, preferiblemente en perfiles operativos como: panaderos, cocineros, carniceros, cajeros, surtidores de tienda, reclutamiento y selección semanal de 100 personas
  • Conocimiento en cobertura de vacantes para Bogotá, Cundinamarca y zona del Llano.

Profesional de talento y calidad de vida – Medellín

Empresa: Colgas

Salario: $ 3.600.000 a $ 3.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el bienestar organizacional y la gestión del talento humano? ¡Esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

  • Liderarás procesos de selección, inducción y bienestar.
  • Impulsarás iniciativas que mejoren el clima laboral.
  • Diseñarás proyectos innovadores que impacten positivamente la experiencia del colaborador.
  • Acompañarás a nuestros equipos en su desarrollo y calidad de vida.

Requerimientos:

  • Ser profesional en Psicología.
  • Tener al menos 1 año de experiencia en selección, clima y bienestar.
  • Manejar herramientas ofimáticas (¡Excel es tu aliado!).
  • Ser una persona empática, creativa y con vocación de servicio.

Psicólogo educativo – Bogotá D.C.

Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico

Salario: $ 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.

Responsabilidades:

  • Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
  • Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.
  • Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.
  • Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.
  • Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.
  • Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.

Requerimientos:

  • Título profesional en Psicología.
  • Experiencia previa en contextos educativos o escolares.
  • Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.
  • Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
  • Sensibilidad social y vocación de servicio.
  • Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.

Consultor(a) de selección – Medellín

Empresa: Manpower Professional LTDA

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Le apasiona el mundo del reclutamiento y le gustaría formar parte de una empresa líder en recursos humanos? Se busca un consultor de selección, también conocido como especialista en reclutamiento o asesor de selección, que se una al equipo.

Responsabilidades:

  • Apoyar la gestión comercial.
  • Aplicar, analizar e interpretar pruebas psicotécnicas y evaluaciones por competencias.
  • Ejecutar el proceso de evaluación y selección y entrevistas por competencias.
  • Realizar el mapeo de candidatos.
  • Realizar el Headhunting y Assessment Center.
  • Dar seguimiento a candidatos y clientes.
  • Elaborar informes de gestión.
  • Realizar acciones de fidelización del cliente asignado.
  • Realizar seguimiento al servicio y de la satisfacción de los vinculados/as.
  • Emitir las órdenes para facturación del servicio.

Requerimientos:

  • Profesional en Psicología con tarjeta profesional requerida.
  • 2 años de experiencia en reclutamiento de todo tipo de perfiles.
  • Experiencia en relacionamiento con cliente externo.

