Trabajo sí hay para psicólogos: vacantes activas en Bogotá y Medellín
Postúlese hoy mismo en la sección de Semana Empleos.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
Los psicólogos desempeñan un papel fundamental en el bienestar emocional, la salud mental y la productividad dentro de las organizaciones y la sociedad en general. En el ámbito laboral, su intervención contribuye a crear entornos saludables, gestionar el clima organizacional y fortalecer los equipos de trabajo, aspectos que hoy son primordiales para las empresas.
En estos momentos, Bogotá y Medellín concentran una alta demanda de profesionales en psicología, tanto en áreas clínicas como organizacionales, lo que representa una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad y crecimiento profesional.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades destacadas. Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, ingrese a este enlace y encuentre la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
Analista Jr. atracción y selección – Bogotá D.C.
Empresa: Grupo Éxito
Salario: $ 2.770.100
Tipo de contrato: Término indefinido
Grupo Éxito busca un analista Jr. atracción y selección para trabajar en el Éxito Calle 80 – Bogotá 100% presencial de lunes a viernes.
Responsabilidades:
- Ejecutar procesos de reclutamiento activo y pasivo, aplicando estrategias de atracción efectivas.
- Realizar validaciones internas con las áreas solicitantes sobre perfiles, condiciones y cronogramas.
- Aplicar y calificar pruebas psicotécnicas y técnicas según el perfil del cargo.
- Validar antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y referencias laborales.
- Coordinar y hacer seguimiento a la entrega de documentación contractual por parte de los candidatos.
- Gestionar el envío a exámenes médicos y demás requisitos de ingreso.
- Hacer seguimiento y control a la cuota SENA, garantizando el cumplimiento y sostenimiento de la misma.
- Alimentar y mantener actualizada la base de datos de candidatos.
- Reportar indicadores de gestión y avances del proceso de selección.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología o Administración de Empresas.
- También se acepta Tecnólogo en Gestión del Talento Humano o afines.
- Mínimo 2 años en procesos de reclutamiento y selección.
- Experiencia comprobada en manejo de cuota SENA con más de 100 aprendices.
- Experiencia en procesos de selección masivos, preferiblemente en perfiles operativos como: panaderos, cocineros, carniceros, cajeros, surtidores de tienda, reclutamiento y selección semanal de 100 personas
- Conocimiento en cobertura de vacantes para Bogotá, Cundinamarca y zona del Llano.
Profesional de talento y calidad de vida – Medellín
Empresa: Colgas
Salario: $ 3.600.000 a $ 3.900.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona el bienestar organizacional y la gestión del talento humano? ¡Esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Liderarás procesos de selección, inducción y bienestar.
- Impulsarás iniciativas que mejoren el clima laboral.
- Diseñarás proyectos innovadores que impacten positivamente la experiencia del colaborador.
- Acompañarás a nuestros equipos en su desarrollo y calidad de vida.
Requerimientos:
- Ser profesional en Psicología.
- Tener al menos 1 año de experiencia en selección, clima y bienestar.
- Manejar herramientas ofimáticas (¡Excel es tu aliado!).
- Ser una persona empática, creativa y con vocación de servicio.
Psicólogo educativo – Bogotá D.C.
Empresa: Colsubsidio - Centro de Empleo estratégico
Salario: $ 3.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como psicólogo escolar, desempeñará un papel crucial en la promoción de entornos de aprendizaje saludables y el fortalecimiento de la convivencia escolar.
Responsabilidades:
- Apoyar el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
- Promover entornos de aprendizaje seguros y saludables.
- Facilitar el fortalecimiento de la convivencia escolar.
- Diseñar e implementar programas de orientación y acompañamiento estudiantil.
- Colaborar con docentes y autoridades educativas para mejorar el ambiente escolar.
- Realizar evaluaciones psicológicas y elaborar informes sobre el progreso de los estudiantes.
Requerimientos:
- Título profesional en Psicología.
- Experiencia previa en contextos educativos o escolares.
- Habilidades de acompañamiento y orientación a estudiantes.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Sensibilidad social y vocación de servicio.
- Conocimientos en desarrollo infantil y adolescencia.
Consultor(a) de selección – Medellín
Empresa: Manpower Professional LTDA
Salario: $ 2.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Le apasiona el mundo del reclutamiento y le gustaría formar parte de una empresa líder en recursos humanos? Se busca un consultor de selección, también conocido como especialista en reclutamiento o asesor de selección, que se una al equipo.
Responsabilidades:
- Apoyar la gestión comercial.
- Aplicar, analizar e interpretar pruebas psicotécnicas y evaluaciones por competencias.
- Ejecutar el proceso de evaluación y selección y entrevistas por competencias.
- Realizar el mapeo de candidatos.
- Realizar el Headhunting y Assessment Center.
- Dar seguimiento a candidatos y clientes.
- Elaborar informes de gestión.
- Realizar acciones de fidelización del cliente asignado.
- Realizar seguimiento al servicio y de la satisfacción de los vinculados/as.
- Emitir las órdenes para facturación del servicio.
Requerimientos:
- Profesional en Psicología con tarjeta profesional requerida.
- 2 años de experiencia en reclutamiento de todo tipo de perfiles.
- Experiencia en relacionamiento con cliente externo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.