Suscribirse

EMPLEO

Trabajo sí hay: postúlese gratis a miles de vacantes en Colombia

Oportunidades disponibles para todos los perfiles.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

11 de septiembre de 2025, 7:52 p. m.
Aspaen está ofertando múltiples vacantes en la página de Magneto Empleos.
No deje pasar esta oportunidad laboral. | Foto: Stock

El panorama laboral en Colombia sigue mostrando movimiento con ofertas para distintos perfiles, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y especializadas. La diversidad de vacantes refleja las necesidades de sectores como comercio, servicios, logística, salud y tecnología, que en este momento buscan fortalecer sus equipos para responder a los retos del mercado.

Estas convocatorias representan una oportunidad real para quienes desean mejorar su situación laboral, cambiar de sector o iniciar su vida profesional. Lo mejor: el proceso de postulación es totalmente gratuito y puede hacerse de manera virtual, lo que facilita aplicar a miles de empleos sin importar la ciudad en la que se encuentre.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Si desea explorar más ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y regístrese hoy mismo.

¿Cómo funciona la IA para recomendar a los candidatos más adecuados a una vacante?
Los interesados pueden conocer más información y aplicar en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Administrador de pedidos – Cartagena

Empresa: Coca Cola FEMSA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Coca Cola FEMSA busca un profesional apasionado por la logística y la eficiencia, con un fuerte conocimiento en SAP y habilidades avanzadas en excel.

Responsabilidades:

  • Administrar y realizar seguimiento a los pedidos de productos a entregar.
  • Consolidar los pedidos por cliente y ubicación geográfica para gestionar su respectiva entrega.
  • Comparar las órdenes de pedido contra los inventarios disponibles.
  • Programar y coordinar las fechas de entrega de los pedidos teniendo en cuenta la disponibilidad de producto.
  • Administrar las citas y prioridades de entrega generadas por los clientes.
  • Realizar seguimiento al correspondiente cumplimiento en la entrega de los pedidos.
  • Otras responsabilidades asignadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería industrial.
  • Alto manejo de Excel.
  • Conocimiento en SAP.
  • Capacidad para trabajar bajo presión.
  • Disponibilidad para trabajo nocturno.
  • Alta capacidad de análisis.

Aplique acá.

Coordinador/a de fotografía – Barranquilla

Empresa: NAF NAF

Salario: $ 3.973.271

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa del sector retail está en búsqueda de un coordinador de fotografía apasionado por la moda, el branding y la estética visual, que lidere el desarrollo de contenidos fotográficos para web, redes sociales, campañas y eventos.

Responsabilidades:

  • Coordinar y liderar producciones fotográficas (campañas, ecommerce, colecciones, eventos).
  • Supervisar iluminación, edición y revelado de material fotográfico.
  • Gestionar el archivo fotográfico y asegurar el orden de la información.
  • Investigar tendencias visuales y aplicarlas en propuestas creativas.
  • Administrar el cronograma y presupuesto asignado al área de fotografía.
  • Asegurar que el contenido esté alineado con el ADN de la marca y los tiempos de entrega.

Aplique acá.

Contexto: ¿Busca empleo? Hay más de 120 mil vacantes activas en todo el país

Estratega comercial de bancaseguros – Medellín

Empresa: Davivienda

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para ser el articulador y facilitador entre la aseguradora y las gerencias regionales del banco, garantizando la correcta ejecución de los planes comerciales y el fortalecimiento de las capacidades de venta de los equipos bancarios a nivel regional y de sucursal.

Responsabilidades:

  • Implementar los planes de acción y las estrategias definidas por la Subgerencia de Estrategia Comercial a nivel regional.
  • Adaptar las iniciativas comerciales a las particularidades de cada regional y sus sucursales, identificando oportunidades y desafíos locales.
  • Realizar seguimiento constante a la ejecución de las estrategias, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas al Subgerente de Estrategia Comercial.
  • Establecer y mantener una relación sólida y estratégica con los Gerentes Regionales del banco y los movilizadores de negocio de Banca Seguros.

Aplique acá.

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

  • Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
  • Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
  • Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
  • Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
  • Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
  • Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
  • Habilidad para manejar situaciones de estrés.
  • Disponibilidad para turnos rotativos.

Aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Conmigo no va su estrategia infame de distraer la verdad con mentiras absurdas”: David Luna a Gustavo Petro

2. ¿Quién era María del Mar Perdomo, la reconocida diseñadora que murió en extrañas condiciones en Santa Marta?

3. Alfredo Morelos empezó a sonar para otro grande del fútbol colombiano: diría adiós a Nacional

4. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, condenado por el Tribunal Supremo

5. Concejal de Soacha fue absuelto de los señalamientos por supuestamente haber falsificado su libreta militar para contratar con el Estado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.