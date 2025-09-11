EMPLEO
Trabajo sí hay: postúlese gratis a miles de vacantes en Colombia
Oportunidades disponibles para todos los perfiles.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El panorama laboral en Colombia sigue mostrando movimiento con ofertas para distintos perfiles, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y especializadas. La diversidad de vacantes refleja las necesidades de sectores como comercio, servicios, logística, salud y tecnología, que en este momento buscan fortalecer sus equipos para responder a los retos del mercado.
Estas convocatorias representan una oportunidad real para quienes desean mejorar su situación laboral, cambiar de sector o iniciar su vida profesional. Lo mejor: el proceso de postulación es totalmente gratuito y puede hacerse de manera virtual, lo que facilita aplicar a miles de empleos sin importar la ciudad en la que se encuentre.
Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Si desea explorar más ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y regístrese hoy mismo.
Administrador de pedidos – Cartagena
Empresa: Coca Cola FEMSA
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Temporal
Coca Cola FEMSA busca un profesional apasionado por la logística y la eficiencia, con un fuerte conocimiento en SAP y habilidades avanzadas en excel.
Responsabilidades:
- Administrar y realizar seguimiento a los pedidos de productos a entregar.
- Consolidar los pedidos por cliente y ubicación geográfica para gestionar su respectiva entrega.
- Comparar las órdenes de pedido contra los inventarios disponibles.
- Programar y coordinar las fechas de entrega de los pedidos teniendo en cuenta la disponibilidad de producto.
- Administrar las citas y prioridades de entrega generadas por los clientes.
- Realizar seguimiento al correspondiente cumplimiento en la entrega de los pedidos.
- Otras responsabilidades asignadas por el jefe inmediato.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería industrial.
- Alto manejo de Excel.
- Conocimiento en SAP.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Disponibilidad para trabajo nocturno.
- Alta capacidad de análisis.
Coordinador/a de fotografía – Barranquilla
Empresa: NAF NAF
Salario: $ 3.973.271
Tipo de contrato: Término indefinido
Importante empresa del sector retail está en búsqueda de un coordinador de fotografía apasionado por la moda, el branding y la estética visual, que lidere el desarrollo de contenidos fotográficos para web, redes sociales, campañas y eventos.
Responsabilidades:
- Coordinar y liderar producciones fotográficas (campañas, ecommerce, colecciones, eventos).
- Supervisar iluminación, edición y revelado de material fotográfico.
- Gestionar el archivo fotográfico y asegurar el orden de la información.
- Investigar tendencias visuales y aplicarlas en propuestas creativas.
- Administrar el cronograma y presupuesto asignado al área de fotografía.
- Asegurar que el contenido esté alineado con el ADN de la marca y los tiempos de entrega.
Estratega comercial de bancaseguros – Medellín
Empresa: Davivienda
Salario: $ 4.000.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Este rol es clave para ser el articulador y facilitador entre la aseguradora y las gerencias regionales del banco, garantizando la correcta ejecución de los planes comerciales y el fortalecimiento de las capacidades de venta de los equipos bancarios a nivel regional y de sucursal.
Responsabilidades:
- Implementar los planes de acción y las estrategias definidas por la Subgerencia de Estrategia Comercial a nivel regional.
- Adaptar las iniciativas comerciales a las particularidades de cada regional y sus sucursales, identificando oportunidades y desafíos locales.
- Realizar seguimiento constante a la ejecución de las estrategias, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas al Subgerente de Estrategia Comercial.
- Establecer y mantener una relación sólida y estratégica con los Gerentes Regionales del banco y los movilizadores de negocio de Banca Seguros.
Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.
Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá
Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.
Responsabilidades:
- Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.
- Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.
- Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.
- Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.
- Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.
Requerimientos:
- Título profesional en Enfermería.
- Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.
- Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.
- Habilidad para manejar situaciones de estrés.
- Disponibilidad para turnos rotativos.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.