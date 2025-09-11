Trabajo sí hay: postúlese gratis a miles de vacantes en Colombia

El panorama laboral en Colombia sigue mostrando movimiento con ofertas para distintos perfiles, desde cargos operativos hasta posiciones profesionales y especializadas. La diversidad de vacantes refleja las necesidades de sectores como comercio, servicios, logística, salud y tecnología, que en este momento buscan fortalecer sus equipos para responder a los retos del mercado.

Estas convocatorias representan una oportunidad real para quienes desean mejorar su situación laboral, cambiar de sector o iniciar su vida profesional. Lo mejor: el proceso de postulación es totalmente gratuito y puede hacerse de manera virtual, lo que facilita aplicar a miles de empleos sin importar la ciudad en la que se encuentre.

Aquí le presentamos algunas de las vacantes destacadas. Si desea explorar más ofertas disponibles, ingrese a la sección de Semana Empleos y regístrese hoy mismo.

Los interesados pueden conocer más información y aplicar en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Administrador de pedidos – Cartagena

Empresa: Coca Cola FEMSA

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Temporal

Coca Cola FEMSA busca un profesional apasionado por la logística y la eficiencia, con un fuerte conocimiento en SAP y habilidades avanzadas en excel.

Responsabilidades:

Administrar y realizar seguimiento a los pedidos de productos a entregar.

Consolidar los pedidos por cliente y ubicación geográfica para gestionar su respectiva entrega.

Comparar las órdenes de pedido contra los inventarios disponibles.

Programar y coordinar las fechas de entrega de los pedidos teniendo en cuenta la disponibilidad de producto.

Administrar las citas y prioridades de entrega generadas por los clientes.

Realizar seguimiento al correspondiente cumplimiento en la entrega de los pedidos.

Otras responsabilidades asignadas por el jefe inmediato.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería industrial.

Alto manejo de Excel.

Conocimiento en SAP.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Disponibilidad para trabajo nocturno.

Alta capacidad de análisis.

Coordinador/a de fotografía – Barranquilla

Empresa: NAF NAF

Salario: $ 3.973.271

Tipo de contrato: Término indefinido

Importante empresa del sector retail está en búsqueda de un coordinador de fotografía apasionado por la moda, el branding y la estética visual, que lidere el desarrollo de contenidos fotográficos para web, redes sociales, campañas y eventos.

Responsabilidades:

Coordinar y liderar producciones fotográficas (campañas, ecommerce, colecciones, eventos).

Supervisar iluminación, edición y revelado de material fotográfico.

Gestionar el archivo fotográfico y asegurar el orden de la información.

Investigar tendencias visuales y aplicarlas en propuestas creativas.

Administrar el cronograma y presupuesto asignado al área de fotografía.

Asegurar que el contenido esté alineado con el ADN de la marca y los tiempos de entrega.

Estratega comercial de bancaseguros – Medellín

Empresa: Davivienda

Salario: $ 4.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es clave para ser el articulador y facilitador entre la aseguradora y las gerencias regionales del banco, garantizando la correcta ejecución de los planes comerciales y el fortalecimiento de las capacidades de venta de los equipos bancarios a nivel regional y de sucursal.

Responsabilidades:

Implementar los planes de acción y las estrategias definidas por la Subgerencia de Estrategia Comercial a nivel regional.

Adaptar las iniciativas comerciales a las particularidades de cada regional y sus sucursales, identificando oportunidades y desafíos locales.

Realizar seguimiento constante a la ejecución de las estrategias, identificando desviaciones y proponiendo acciones correctivas al Subgerente de Estrategia Comercial.

Establecer y mantener una relación sólida y estratégica con los Gerentes Regionales del banco y los movilizadores de negocio de Banca Seguros.

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.