Trabajo sí hay: vacantes activas en Bogotá en diferentes sectores

La capital colombiana sigue consolidándose como uno de los epicentros de empleabilidad más importantes del país. Con un mercado laboral en constante dinamismo, Bogotá ofrece vacantes en distintos sectores que van desde el área administrativa y comercial, hasta la tecnología, logística, salud y servicios.

Estas oportunidades representan la posibilidad de acceder a empleos formales, con estabilidad y proyección, ideales para quienes buscan crecer profesionalmente o dar un giro en su trayectoria laboral. No importa si cuenta con experiencia previa o si apenas está dando sus primeros pasos, hay opciones para diferentes perfiles y niveles de formación.

Enseguida, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas que están disponibles en la ciudad. Si desea conocer todas las ofertas activas, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, registrarse sin costo y aplicar al cargo que más se ajuste a sus aspiraciones.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Coordinador/a de asesores inmobiliarios

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi está en busca de un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

Formar parte del equipo comercial de ventas.

Realizar cierres de negocios exitosos.

Gestionar negociaciones complejas con clientes.

Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.

Habilidad para manejar negociaciones complejas.

Comunicación asertiva por teléfono.

Disponibilidad horaria para contactar clientes.

Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

Asistente administrativo(a) académico(a)

Empresa: Universidad de los Andes

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

La Universidad de los Andes se encuentra en búsqueda de un(a) asistente administrativa académica, quien apoyará la coordinación académica y el departamento de diseño en la gestión de procesos, brindando acompañamiento a la comunidad estudiantil y docente, y asegurando el cumplimiento de los lineamientos institucionales.

Responsabilidades:

Apoyar y orientar a estudiantes y profesores en procesos académicos.

Procesar y responder solicitudes a través de los diferentes canales de comunicación.

Gestionar y actualizar el archivo académico de estudiantes activos y graduados.

Recopilar y organizar syllabus y contenidos programáticos de los cursos.

y contenidos programáticos de los cursos. Apoyar en la actualización y revisión de cursos del Catálogo General.

Coordinar la asignación de salones y apoyar iniciativas de divulgación.

Elaborar y gestionar documentos administrativos (memorandos, formatos, comunicaciones).

Requerimientos:

Profesional recién egresado en carreras administrativas o afines.

Experiencia mínima de 1 a 3 años en procesos académicos y/o administrativos.

Manejo de Microsoft Office.

Habilidades en comunicación, trabajo colaborativo, servicio y orientación al detalle.

Auxiliar de bodega

Empresa: Studio F

Salario: $ 1.423.500

Tipo de contrato: Término indefinido

Buscan un(a) auxiliar de bodega para fortalecer el área de logística. Este cargo es clave en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de productos, asegurando eficiencia, calidad y cumplimiento en cada proceso.

Responsabilidades:

Recibir, verificar y realizar el conteo físico de productos y materias primas, garantizando la exactitud en el registro.

Ejecutar actividades de almacenamiento siguiendo el slotting indicado por el sistema, contribuyendo al orden y la eficiencia en los procesos.

indicado por el sistema, contribuyendo al orden y la eficiencia en los procesos. Realizar tareas de picking asignadas para consolidar productos y materias primas destinados a empaque y posterior despacho.

asignadas para consolidar productos y materias primas destinados a empaque y posterior despacho. Efectuar el empaque de productos, asegurando que mantengan sus características de calidad y seguridad hasta su entrega.

Apoyar en los procesos de despacho a los diferentes destinos y/o canales de venta.

Cumplir con los estándares de seguridad industrial y calidad definidos por la compañía.

Mantener orden y limpieza en el área de bodega, favoreciendo un entorno de trabajo seguro y organizado.

Requerimientos:

Bachiller académico.

Experiencia mínima de 3 meses en cargos logísticos o de bodega (recepción, almacenamiento, inventarios, picking y despacho).

y despacho). Conocimiento en procesos de inventarios y manejo de mercancía.

Habilidad para el trabajo en equipo y orientación al detalle.

Disponibilidad para laborar en Acopi – Yumbo en horarios rotativos.

Enfermera/o hospitalización pediatría

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá están en la búsqueda de un/a enfermero/a en pediatría comprometido/a con la atención integral de los pacientes más jóvenes.

Responsabilidades:

Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.

Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.

Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.

Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.

Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.

Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.

Habilidades de empatía y vocación al servicio.

Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.