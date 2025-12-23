EMPLEO
Trabajo sí hay: vacantes activas en Bogotá, Medellín y Cali
Postulaciones abiertas sin costo.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
23 de diciembre de 2025, 10:36 p. m.
Las principales ciudades del país, como Bogotá, Medellín y Cali, están viendo un crecimiento significativo en la oferta de empleos en diversas especialidades. Foto: Stock
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento