Trabajo sí hay: vacantes en atención al cliente en todo el país

El sector de atención al cliente continúa siendo uno de los más dinámicos del mercado laboral colombiano. Cada semana se abren nuevas oportunidades en empresas nacionales e internacionales que buscan fortalecer sus equipos con personal orientado al servicio, la comunicación y la resolución efectiva de necesidades de los usuarios.

Estas vacantes son ideales para personas con habilidades interpersonales, disposición al aprendizaje y gusto por los entornos colaborativos. Además, muchas compañías ofrecen beneficios adicionales como horarios flexibles, capacitación constante y posibilidades de crecimiento profesional dentro de la organización.

Quienes estén interesados en conocer más vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las ofertas que se ajusten a su experiencia o aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas que puede encontrar actualmente.

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Asesoría y atención al cliente – Cali

Empresa: Funeraria Inversiones y Planes De La Paz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como especialista en atención al cliente, será fundamental para mantener la satisfacción del cliente, promoviendo los productos y servicios.

Responsabilidades:

Brindar atención personalizada, amable y oportuna a los clientes.

Promover los productos y servicios de la empresa.

Identificar las necesidades del cliente y ofrecer alternativas adecuadas.

Realizar seguimiento y acompañamiento en los procesos de atención.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos y satisfacción del cliente.

Mantener una excelente presentación personal y reflejar la imagen institucional.

Requerimientos:

Experiencia en atención al cliente y/o áreas comerciales.

Alta calidad humana, empatía y habilidades de comunicación asertiva.

Gusto por las ventas y el trabajo orientado a resultados.

Presentación personal impecable y actitud positiva.

Disponibilidad para laborar en turnos rotativos.

Especialista en atención al cliente bilingüe – Medellín

Empresa: Securitas Technology

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para garantizar la satisfacción y lealtad de los clientes, facilitando la gestión eficiente de sus cuentas y resolviendo consultas con eficacia.

Responsabilidades:

Atender y gestionar consultas de clientes técnicos y personal de campo a través de diversos canales de comunicación.

Resolver quejas y solicitudes de servicio de manera efectiva, asegurando una experiencia positiva para el cliente.

Crear y administrar cuentas de clientes coordinando pruebas de paneles de alarma con técnicos de campo.

Mantener registros precisos de interacciones, consultas y resultados de servicio en sistemas internos.

Generar y entregar informes a solicitud de clientes internos y externos.

Utilizar eficientemente recursos disponibles para completar tareas dentro de plazos establecidos.

Participar en sesiones de capacitación continua para perfeccionar habilidades.

Brindar un servicio de atención al cliente excepcional con un enfoque empático y solución de problemas.

Requerimientos:

Entre 1 y 2 años de experiencia en servicio al cliente, soporte técnico y/o call centers.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

Capacidad para realizar múltiples tareas y organización bajo presión.

Dominio total del idioma inglés.

Experiencia en sector de seguridad electrónica o tecnología (deseable).

Enfoque centrado en el cliente y resolución de problemas.

Capacidad para trabajar colaborativamente en un equipo.

Agente de atención al cliente – Bogotá D.C.

Empresa: Intelcia

Salario: 1.423.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene habilidades para la atención al cliente, es proactivo y dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Atender llamadas de clientes de manera cortés y profesional.

Resolver consultas y preocupaciones de los clientes rápidamente.

Proporcionar información y asesoramiento sobre productos y servicios.

Mantener registros precisos de interacciones con clientes.

Requerimientos:

Bachillerato completo con 6 meses de experiencia en atención al cliente.

Estudios técnicos o tecnólogos culminados o en curso en áreas administrativas.

Habilidades comunicativas y persuasivas.

Orientación al logro de objetivos y resultados.

Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados, incluyendo festivos.

Asesor en atención al cliente – Bogotá D.C.

Empresa: Gopass

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Tipo de contrato: Temporal

Si tiene experiencia en call center, especialmente manejando productos financieros como tarjetas de crédito, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Brindar atención al cliente clara y efectiva.

Cumplir con metas comerciales asignadas.

Atender consultas sobre tarjetas de crédito en call center.

Mantener un registro preciso de interacciones con clientes.

Participar en capacitaciones para mejorar el servicio.

Requerimientos:

Mínimo 1 año de experiencia en servicio al cliente en call center.

Título de bachiller técnico o tecnólogo.

Disponibilidad de tiempo inmediata.