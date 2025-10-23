Suscribirse

EMPLEO

Trabajo sí hay: vacantes en atención al cliente en todo el país

Postulaciones abiertas sin costo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

23 de octubre de 2025, 7:23 p. m.
Los call centers, esenciales en la atención al cliente moderno, ofrecen ahora nuevas oportunidades laborales.
¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Istock/Magneto

El sector de atención al cliente continúa siendo uno de los más dinámicos del mercado laboral colombiano. Cada semana se abren nuevas oportunidades en empresas nacionales e internacionales que buscan fortalecer sus equipos con personal orientado al servicio, la comunicación y la resolución efectiva de necesidades de los usuarios.

Estas vacantes son ideales para personas con habilidades interpersonales, disposición al aprendizaje y gusto por los entornos colaborativos. Además, muchas compañías ofrecen beneficios adicionales como horarios flexibles, capacitación constante y posibilidades de crecimiento profesional dentro de la organización.

Quienes estén interesados en conocer más vacantes disponibles pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las ofertas que se ajusten a su experiencia o aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas que puede encontrar actualmente.

Toma recortada de una atractiva joven empresaria con audifonos y sentada sola en su oficina. Atención al cliente por llamadas.
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images

Asesoría y atención al cliente – Cali

Empresa: Funeraria Inversiones y Planes De La Paz

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término fijo

Como especialista en atención al cliente, será fundamental para mantener la satisfacción del cliente, promoviendo los productos y servicios.

Responsabilidades:

  • Brindar atención personalizada, amable y oportuna a los clientes.
  • Promover los productos y servicios de la empresa.
  • Identificar las necesidades del cliente y ofrecer alternativas adecuadas.
  • Realizar seguimiento y acompañamiento en los procesos de atención.
  • Contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos y satisfacción del cliente.
  • Mantener una excelente presentación personal y reflejar la imagen institucional.

Requerimientos:

  • Experiencia en atención al cliente y/o áreas comerciales.
  • Alta calidad humana, empatía y habilidades de comunicación asertiva.
  • Gusto por las ventas y el trabajo orientado a resultados.
  • Presentación personal impecable y actitud positiva.
  • Disponibilidad para laborar en turnos rotativos.

¡Postúlese aquí!

Especialista en atención al cliente bilingüe – Medellín

Empresa: Securitas Technology

Salario: 3.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol es fundamental para garantizar la satisfacción y lealtad de los clientes, facilitando la gestión eficiente de sus cuentas y resolviendo consultas con eficacia.

Responsabilidades:

  • Atender y gestionar consultas de clientes técnicos y personal de campo a través de diversos canales de comunicación.
  • Resolver quejas y solicitudes de servicio de manera efectiva, asegurando una experiencia positiva para el cliente.
  • Crear y administrar cuentas de clientes coordinando pruebas de paneles de alarma con técnicos de campo.
  • Mantener registros precisos de interacciones, consultas y resultados de servicio en sistemas internos.
  • Generar y entregar informes a solicitud de clientes internos y externos.
  • Utilizar eficientemente recursos disponibles para completar tareas dentro de plazos establecidos.
  • Participar en sesiones de capacitación continua para perfeccionar habilidades.
  • Brindar un servicio de atención al cliente excepcional con un enfoque empático y solución de problemas.

Requerimientos:

  • Entre 1 y 2 años de experiencia en servicio al cliente, soporte técnico y/o call centers.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
  • Capacidad para realizar múltiples tareas y organización bajo presión.
  • Dominio total del idioma inglés.
  • Experiencia en sector de seguridad electrónica o tecnología (deseable).
  • Enfoque centrado en el cliente y resolución de problemas.
  • Capacidad para trabajar colaborativamente en un equipo.

¡Postúlese aquí!

Contexto: Vacantes de trabajo por temporada: oportunidades para fin de año

Agente de atención al cliente – Bogotá D.C.

Empresa: Intelcia

Salario: 1.423.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Si tiene habilidades para la atención al cliente, es proactivo y dinámico, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Atender llamadas de clientes de manera cortés y profesional.
  • Resolver consultas y preocupaciones de los clientes rápidamente.
  • Proporcionar información y asesoramiento sobre productos y servicios.
  • Mantener registros precisos de interacciones con clientes.

Requerimientos:

  • Bachillerato completo con 6 meses de experiencia en atención al cliente.
  • Estudios técnicos o tecnólogos culminados o en curso en áreas administrativas.
  • Habilidades comunicativas y persuasivas.
  • Orientación al logro de objetivos y resultados.
  • Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados, incluyendo festivos.

¡Postúlese aquí!

Asesor en atención al cliente – Bogotá D.C.

Empresa: Gopass

Salario: 1.423.500 a 1.700.000

Tipo de contrato: Temporal

Si tiene experiencia en call center, especialmente manejando productos financieros como tarjetas de crédito, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Brindar atención al cliente clara y efectiva.
  • Cumplir con metas comerciales asignadas.
  • Atender consultas sobre tarjetas de crédito en call center.
  • Mantener un registro preciso de interacciones con clientes.
  • Participar en capacitaciones para mejorar el servicio.

Requerimientos:

  • Mínimo 1 año de experiencia en servicio al cliente en call center.
  • Título de bachiller técnico o tecnólogo.
  • Disponibilidad de tiempo inmediata.

¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fiscalía se subió al bus de Iván Cepeda y radicó recurso de casación contra la decisión que absolvió al expresidente Uribe

2. Ideam anuncia posibles impactos de la tormenta tropical Melissa en el Caribe colombiano

3. ¿Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial Femenino? Así funciona la Liga de Naciones

4. Trump lanza advertencia contra los cárteles latinoamericanos: “Vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país”

5. Así estará el clima en Nueva York para el fin de semana previo a Halloween: ¿tendrá que usar chaqueta para el frío?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí HayAtención al clienteVacantes de empleo en ColombiaOportunidad laboral

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.