Trabajo sin experiencia en Medellín: vacantes para jóvenes y primeros empleos

El mercado laboral en Medellín continúa moviéndose con fuerza y está generando nuevas oportunidades para quienes buscan iniciar su vida laboral. Empresas de sectores como servicios, comercio, logística y atención al cliente están reforzando sus equipos y abriendo espacios para jóvenes sin experiencia previa.

Estas convocatorias se han convertido en una alternativa clave para quienes necesitan su primer empleo formal, ya que permiten adquirir habilidades prácticas, capacitarse en el puesto e ingresar a rutas de crecimiento dentro de las organizaciones. Además, muchos de estos cargos incluyen prestaciones de ley, horarios flexibles y la posibilidad de continuidad según el desempeño.

Si desea consultar todas las vacantes disponibles y verificar los requisitos de cada oferta, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar directamente. Aquí encontrará una selección actualizada de oportunidades laborales.

¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Getty Images/iStockphoto

Auxiliar de producción

Empresa: Cueros Vélez

Salario: A convenir

Cueros Vélez busca un auxiliar de producción, con el propósito de participar, ejecutar y asistir los procesos productivos de la planta para asegurar el flujo normal de las operaciones de acuerdo con lo programado.

Responsabilidades:

Recibir físicamente los insumos de la orden de producción e ingresar la información en el sistema.

Registrar en el sistema la programación de la planta e imprimir stickers y/o asignaciones (planta de corte). Además, ingresar y notificar las novedades, como casos de mantenimiento e infraestructura, entre otros. Asimismo, registrar los hitos relevantes en el control de piso, tales como unidades terminadas, tiempos improductivos, pausas activas y la producción de unidades de manera alineada con el registro hora a hora, así como las unidades entregadas al Centro de Distribución (CED) y los valores de las variables relacionadas con los proyectos de mejora implementados.

Actualizar tableros de seguimiento a la producción (Tableros de producción, entre otros)

Generar solicitudes de insumos de oficina, recibir los pedidos y la factura.

Segmentar la información de calidad de acuerdo con los requisitos específicos de la planta.

Recolectar y clasificar los sobrantes por cada línea de producción, entregarlos al proceso de retal y actualizar los registros.

Realizar el conteo de elementos del inventario y registrarlos en el sistema.

Tomar las acciones necesarias para mantener las herramientas de mejora continua.

Solicitar espacios de capacitación de acuerdo con las necesidades del proceso y organizar la logística en coordinación con Gestión Humana.

Requerimientos:

Técnico en Producción, Logística, Administración o afines con mínimo un año de experiencia en el mismo rol.

Disponibilidad para laborar en los tres turnos rotativos.

Comercial pymes

Empresa: Magneto Global

Salario: 2.300.000

En este cargo será parte de una empresa líder en el sector, donde su misión será establecer contacto con potenciales clientes para identificar sus necesidades, generar interés en productos o servicios y concretar oportunidades de venta que contribuyan al cumplimiento de las metas comerciales.

Responsabilidades:

Realizar llamadas y seguimientos a los contactos de la base de datos asignada.

Identificar las necesidades y el perfil de cada cliente potencial para ofrecer soluciones adecuadas.

Presentar de manera clara y persuasiva los beneficios del portafolio de servicios.

Registrar y actualizar la información de cada contacto en el CRM o sistema de gestión correspondiente.

Dar seguimiento a los prospectos interesados hasta lograr el cierre de la venta o su calificación como oportunidad futura.

Cumplir con las metas de contactos efectivos, y cierres de venta asignadas por mes.

Reportar avances y resultados de manera periódica, identificando acciones de mejora

Proponer mejoras en los guiones, procesos o estrategias comerciales con base en la experiencia diaria con los clientes.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 6 meses en ventas telefónicas o afines.

Habilidades comunicativas sobresalientes.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir objetivos.

Manejo básico de herramientas ofimáticas.

Asesor integral

Empresa: Protección

Salario: 2.830.809

En este rol se encargará de realizar de manera integral la asesoría a clientes actuales y potenciales, desde la venta, acompañamiento, ejecución de pagos y recaudos de los productos de pensión obligatoria, cesantías y pensión voluntaria, hasta la identificación de oportunidades de venta a través del servicio.

Responsabilidades:

Realizar retiros y pagos de los productos, garantizando precisión, seguridad y oportunidad en el procesamiento de las solicitudes.

Recibir y tramitar solicitudes de pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia, así como, gestionar los beneficios propios de las solicitudes.

Realizar el recaudo para los productos de pensiones obligatorias, pensiones voluntarias, cesantías y planes institucionales.

Realizar la gestión para los cheques devueltos reportados por el área de servicios financieros.

Realizar asesoría para venta a los clientes potenciales que visiten el canal de oficinas para los productos de pensión obligatoria, cesantías.

Realizar asesoría general para empleadores, afiliados y clientes potenciales.

Gestionar las peticiones, quejas y reclamos recibidas por parte de los empleadores, afiliados y clientes potenciales.

Asesorar, vender y demás funciones de apoyo para atenciones presenciales en oficinas telefónicas o atenciones por medios virtuales.

Requerimientos:

Profesional o estudiante de últimos semestres de carreras administrativas, económicas, financieras o afines.

Experiencia mínima de 2 años en roles afines.

Conductor

Empresa: Coéxito

Salario: 2.010.233

Este chófer será responsable de transportar mercancías, garantizando que lleguen en óptimas condiciones a su destino, apoyando de manera efectiva al área logística.

Responsabilidades:

Transportar mercancía de la empresa garantizando la entrega en óptimas condiciones.

Apoyar el área logística de manera eficiente.

Mantener comunicación clara y precisa con el equipo y clientes.

Cumplir con los tiempos de entrega establecidos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia mínima de 1 año en conducción de vehículos de al menos 5 toneladas.

Licencia de conducción C2 vigente.

Deseable certificación en transporte de mercancías peligrosas.