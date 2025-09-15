Trabajos de fin de semana. Conozca cómo aplicar

¿Busca una opción para generar ingresos adicionales sin comprometer toda la semana? Los trabajos de fin de semana se han convertido en una alternativa atractiva tanto para estudiantes como para personas que desean complementar su empleo actual.

En Colombia, empresas han abierto vacantes diseñadas para quienes cuentan con disponibilidad parcial y buscan una oportunidad flexible.

Estos empleos abarcan sectores como comercio, atención al cliente, logística, entretenimiento y servicios, con horarios adaptados a jornadas de sábado, domingo o festivos. Además, representan una forma práctica de adquirir experiencia laboral, ampliar su hoja de vida y, en muchos casos, abrir la puerta a contrataciones más estables en el futuro.

¿Cómo aplicar?

El proceso de postulación es virtual, sencillo y gratuito, lo que le permite aplicar directamente desde su celular o computador en cuestión de minutos.

De esta manera, podrá aprovechar el tiempo libre de los fines de semana mientras suma ingresos y experiencia.

A continuación, le compartimos algunas de las vacantes disponibles y el enlace directo para que pueda aplicar de inmediato, tan solo deberá ingresar y registrar sus datos para cargar la hoja de vida.

Asesor de fines de semana en Bogotá, Patprimo

Salario: $ 1.423.500 a $ 2.000.000

PASH S.A.S. invita a formar parte de su equipo de trabajo.

Actualmente, se encuentra en la búsqueda de un asesor comercial sabatino para sus tiendas Patprimo en Bogotá. La persona seleccionada tendrá la labor de asesorar a los clientes, hacer seguimiento a sus actividades y manejar indicadores para la medición constante en los procesos comerciales. Es importante que la persona tenga actitud para las ventas, que le apasione comisionar y asesorar.

Además, el candidato deberá contar con los siguientes requisitos:

Ser bachiller.

Experiencia mínima de seis meses en retail, venta de calzado, moda, entre otros.

La empresa ofrece un excelente ambiente laboral, capacitaciones constantes sobre el producto, oportunidades de plan carrera, estabilidad laboral y excelentes condiciones laborales.

PASH S.A.S. espera seguir creciendo junto a su equipo de colaboradores.

Asesor de fines de semana – sabatino, Medellín

Se busca un asesor comercial para trabajar en tiendas Patprimo, exclusivamente fines de semana y festivos, con experiencia mínima de seis meses en roles similares en almacenes de grandes superficies o en otras marcas dentro del retail. La empresa valora el conocimiento del ambiente operativo y comercial.

Responsabilidades:

Atender y asesorar clientes dentro de la tienda, ofreciendo una experiencia de compra personalizada.

Cumplir las metas e indicadores de venta ( ticket promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.).

promedio, unidades vendidas, devoluciones, etc.). Gestionar el stock y exhibición del merchandising (reposiciones, orden, rotación).

y exhibición del (reposiciones, orden, rotación). Mantener estándares visuales, etiquetas, seguridad y limpieza del área.

Participar en activaciones, promociones y exhibiciones especiales.

Registrar ventas, reportar al jefe de tienda, apoyar en conteos de stock y garantizar calidad total en servicio.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia en asesoría y ventas en almacenes de grandes superficies.

Excelente actitud y buen relacionamiento interpersonal.

Orientación al cliente y resultados.

Disponibilidad exclusiva para trabajar fines de semana y festivos.

Horarios:

Turnos rotativos de apertura y cierre de tienda, aplicados solo en fines de semana y festivos.

Qué ofrecen:

Contrato directo con la empresa.

Comisiones sin techo y sin piso según el cumplimiento de indicadores.

Pagos puntuales.

Plan carrera y estabilidad laboral.

Descuento de compra de productos.

Vendedor de fines de semana, Girardot

Salario a convenir

Se encuentra abierta la búsqueda de un vendedor part-time para el área de puertas, apasionado por el servicio al cliente y con una fuerte orientación a resultados. Se busca una persona proactiva, innovadora y con mentalidad digital, que disfrute brindar experiencias memorables a los clientes.

Responsabilidades principales:

Asesorar al cliente en la selección de productos del portafolio de puertas.

Garantizar una excelente experiencia de compra a través de un trato amable, cercano y oportuno.

Cumplir indicadores de venta y metas asignadas.

Manejo responsable de la información y de los procesos de venta.

Participar en iniciativas comerciales con un enfoque innovador y digital.

Operador de tienda Ara, fin de semana, Bogotá

Salario: $ 1.798.500

Se busca un operador part-time en Bogotá para unirse como colaborador temporal motivado y entusiasta.

La empresa ofrece un ingreso inicial garantizado de $ 745.130 durante el periodo de prueba y, a partir del noveno mes, se podrá ganar desde $ 806.692 hasta $ 889.692, sujeto al cumplimiento de objetivos.

Además, se incluyen todos los recargos de ley establecidos como horas extras, dominicales, festivos y recargos nocturnos, así como un paquete de beneficios exclusivos.

Responsabilidades:

Realizar tareas operativas diarias en el área designada.

Apoyar en la logística y manejo de mercancías.

Colaborar en el cumplimiento de los objetivos del equipo.

Seguir los procedimientos y normativas de la empresa.

Participar en reuniones de equipo y capacitaciones.

Requerimientos: