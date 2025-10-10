Suscribirse

Trabajos en Bogotá con salarios desde $6 millones: postúlese hoy mismo

Gran convocatoria laboral abierta.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

10 de octubre de 2025, 7:48 p. m.
En la capital colombiana, la tasa de desempleo entre junio y agosto de este año cayó a 8,2%, lo que representa una reducción de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2024.

Ante este panorama, diferentes empresas están abriendo vacantes con salarios desde $6 millones mensuales, una oportunidad ideal para quienes buscan crecer profesionalmente y alcanzar estabilidad económica.

¿Qué perfiles se requieren?

La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como administración, ingeniería, tecnología, finanzas, mercadeo, entre otros. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.

Diseñador de interiores

Empresa: Constructora Bolívar

Salario: 6.250.000 a 6.450.000

Si es un arquitecto o diseñador industrial con experiencia, esta es su oportunidad de destacar en una firma reconocida por su excelencia en diseño y construcción.

Responsabilidades:

  • Desarrollar propuestas de diseño interior relacionadas con el mobiliario, la distribución espacial y los acabados de zonas comunes y apartamentos.
  • Garantizar la precisión y calidad de la planimetría de detalle del mobiliario y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
  • Realizar seguimiento al cronograma acordado con los equipos de estructuración, garantizando el cumplimiento de las actividades de Diseño Interior y Kits de Acabados.

Requerimientos:

  • Título profesional en Diseño de Interiores, Arquitectura o Diseño industrial.
  • 3 años de experiencia en diseño interior o interiorismo.
  • Dominio de herramientas como Autocad, Revit, Sketchup, LUMION, Enscape, Vray 3d Max.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Administrador de biblioteca

Empresa: Compensar

Salario: 6.968.700

Su propósito será diseñar e implementar estrategias que fortalezcan y transformen los servicios bibliotecarios, integrando normatividad, avances tecnológicos y nuevas tendencias culturales.

Responsabilidades:

  • Liderar la transformación digital y cultural de la biblioteca.
  • Crear proyectos sociales y culturales que inspiren a la comunidad.
  • Diseñar estrategias que optimicen recursos y eleven la experiencia del usuario.
  • Gestionar equipos, presupuestos e indicadores de gestión con visión estratégica.
  • Impulsar el conocimiento y el uso activo de nuestros servicios.

Requerimientos:

  • Profesional en Bibliotecología, Administración de Empresas o carreras afines.
  • Experiencia mínima de tres (3) años en administración de bibliotecas con enfoque en gestión administrativa.
  • Habilidades en planeación estratégica, dirección, optimización de recursos y liderazgo de equipos.
  • Pasión por la innovación, la cultura y el impacto social.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Contexto: Bogotá busca talento: conozca las vacantes activas en la ciudad

Jefe de canales

Empresa: Ticket Fast

Salario: 7.000.000

Si es un director de canales con visión para abrir mercados y es experto en negociaciones estratégicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Liderar la estrategia y gestión de canales de venta.
  • Optimizar la operación de televentas, ventas presenciales y corporativas.
  • Negociar con aliados estratégicos para expandir el mercado.
  • Desarrollar planes comerciales y gestionar KPI por canal.
  • Implementar herramientas de análisis para optimizar la eficiencia.

Requerimientos:

  • Profesional en Administración, Ingeniería Comercial, Industrial, Marketing o afines.
  • Más de 5 años de experiencia en liderazgo de canales comerciales.
  • Experiencia en ticketing, entretenimiento, retail, telecomunicaciones o consumo masivo.
  • Conocimientos en administración de canales y negociación.
  • Manejo de Excel BI y CRM.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Director de gestión humana

Empresa: Croydon

Salario: $ 10.555.000

Tipo de contrato: Término indefinido

¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.

Responsabilidades:

  • Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
  • Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
  • Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
  • Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
  • Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
  • Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
  • Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
  • Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).

Requerimientos:

  • Experiencia: al menos 5 años de experiencia progresiva en talento humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
  • Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
  • Ciudad: Bogotá.

Si cumple con los requisitos, aplique acá.

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

