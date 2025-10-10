EMPLEO
Trabajos en Bogotá con salarios desde $6 millones: postúlese hoy mismo
Gran convocatoria laboral abierta.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En la capital colombiana, la tasa de desempleo entre junio y agosto de este año cayó a 8,2%, lo que representa una reducción de 1,7 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2024.
Ante este panorama, diferentes empresas están abriendo vacantes con salarios desde $6 millones mensuales, una oportunidad ideal para quienes buscan crecer profesionalmente y alcanzar estabilidad económica.
¿Qué perfiles se requieren?
La convocatoria está dirigida a profesionales en áreas como administración, ingeniería, tecnología, finanzas, mercadeo, entre otros. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.
Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito.
Diseñador de interiores
Empresa: Constructora Bolívar
Salario: 6.250.000 a 6.450.000
Si es un arquitecto o diseñador industrial con experiencia, esta es su oportunidad de destacar en una firma reconocida por su excelencia en diseño y construcción.
Responsabilidades:
- Desarrollar propuestas de diseño interior relacionadas con el mobiliario, la distribución espacial y los acabados de zonas comunes y apartamentos.
- Garantizar la precisión y calidad de la planimetría de detalle del mobiliario y el cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto.
- Realizar seguimiento al cronograma acordado con los equipos de estructuración, garantizando el cumplimiento de las actividades de Diseño Interior y Kits de Acabados.
Requerimientos:
- Título profesional en Diseño de Interiores, Arquitectura o Diseño industrial.
- 3 años de experiencia en diseño interior o interiorismo.
- Dominio de herramientas como Autocad, Revit, Sketchup, LUMION, Enscape, Vray 3d Max.
Administrador de biblioteca
Empresa: Compensar
Salario: 6.968.700
Su propósito será diseñar e implementar estrategias que fortalezcan y transformen los servicios bibliotecarios, integrando normatividad, avances tecnológicos y nuevas tendencias culturales.
Responsabilidades:
- Liderar la transformación digital y cultural de la biblioteca.
- Crear proyectos sociales y culturales que inspiren a la comunidad.
- Diseñar estrategias que optimicen recursos y eleven la experiencia del usuario.
- Gestionar equipos, presupuestos e indicadores de gestión con visión estratégica.
- Impulsar el conocimiento y el uso activo de nuestros servicios.
Requerimientos:
- Profesional en Bibliotecología, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia mínima de tres (3) años en administración de bibliotecas con enfoque en gestión administrativa.
- Habilidades en planeación estratégica, dirección, optimización de recursos y liderazgo de equipos.
- Pasión por la innovación, la cultura y el impacto social.
Jefe de canales
Empresa: Ticket Fast
Salario: 7.000.000
Si es un director de canales con visión para abrir mercados y es experto en negociaciones estratégicas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Liderar la estrategia y gestión de canales de venta.
- Optimizar la operación de televentas, ventas presenciales y corporativas.
- Negociar con aliados estratégicos para expandir el mercado.
- Desarrollar planes comerciales y gestionar KPI por canal.
- Implementar herramientas de análisis para optimizar la eficiencia.
Requerimientos:
- Profesional en Administración, Ingeniería Comercial, Industrial, Marketing o afines.
- Más de 5 años de experiencia en liderazgo de canales comerciales.
- Experiencia en ticketing, entretenimiento, retail, telecomunicaciones o consumo masivo.
- Conocimientos en administración de canales y negociación.
- Manejo de Excel BI y CRM.
Director de gestión humana
Empresa: Croydon
Salario: $ 10.555.000
Tipo de contrato: Término indefinido
¿Tiene una sólida experiencia liderando equipos de talento humano y busca un nuevo desafío? Croydon está en la búsqueda de un/a director de gestión humana para su oficina en Bogotá, Colombia.
Responsabilidades:
- Liderar y participar en comités gerenciales, presentando y sustentando indicadores de gestión.
- Diseñar y ejecutar estrategias para la mejora continua del clima laboral y la gestión del riesgo psicosocial (incluyendo el manejo del duelo, burnout y la atención primaria).
- Manejar procesos legales laborales en colaboración con el área jurídica.
- Supervisar la correcta aplicación de evaluaciones de desempeño para promociones e incrementos salariales.
- Mantener actualizada la escala salarial y garantizar la equidad.
- Desarrollar e implementar programas anuales de bienestar y capacitación.
- Liderar el proceso de gestión humana bajo la norma ISO 9001.
- Asegurar la actualización de todos los documentos legales del personal (Reglamento Interno, Código de Ética, etc.).
Requerimientos:
- Experiencia: al menos 5 años de experiencia progresiva en talento humano, con un mínimo de 3 años liderando equipos en cargos de dirección. Preferiblemente en empresas con más de 1200 empleados.
- Formación Académica: Profesional en Administración de Empresas, Psicología, Ingeniería Industrial, Derecho o afines, con especialización en Derecho Laboral.
- Ciudad: Bogotá.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.