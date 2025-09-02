Trabajos en Cali con salarios competitivos: revise las ofertas activas

La capital vallecaucana sigue consolidándose como uno de los epicentros laborales más importantes del país, ofreciendo oportunidades en sectores clave que impulsan la economía regional. Por ello, si está buscando un empleo estable y bien remunerado, este es el momento ideal para explorar nuevas alternativas.

¿Cómo aplicar?

Los interesados pueden postularse sin costo ingresando a este enlace, donde encontrarán múltiples vacantes activas en áreas como ventas, logística, salud, tecnología y más, con ofertas que se ajustan a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

Gran convocatoria laboral abierta. | Foto: Getty Images

Director/a de cobranza estratégica - Soluciones financieras

Empresa: Confidencial

Salario: 14.000.000 a 16.000.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En esta empresa, líder en soluciones financieras innovadoras, están buscando a un/a director/a de cobranza estratégica encargado de diseñar e implementar estrategias que aseguren el cumplimiento de las políticas de cobranza, tanto en la gestión administrativa como con entidades internas y externas.

Responsabilidades:

Diseñar estrategias para normalizar y actualizar políticas y procedimientos de cobranza.

Coordinar la gestión de cobranza con el equipo interno y asesores externos.

Generar información para procesos de aprobación y reestructuración de cobros.

Preparar y consolidar informes de cierre de Cartera Vencida y Total.

Investigar y desarrollar nuevas estrategias de pago.

Realizar visitas de seguimiento a agencias con estado crítico de Cartera Vencida.

Requerimientos:

Especialización o Maestría en Administración o Finanzas.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de cobranzas.

Conocimientos avanzados en elaboración de informes financieros.

Capacidad para liderar equipos de trabajo internos y externos.

Coordinador/a senior de regulación oil gas y energética

Empresa: Confidencial

Salario: 10.948.000

Tipo de contrato: Término indefinido

El candidato ideal será responsable de organizar y analizar información regulatoria crítica, así como de definir tarifas en el mercado regulado, siguiendo las normativas actuales.

Responsabilidades:

Organizar y analizar información regulatoria crítica de proyectos.

Realizar seguimiento a la regulación emitida para asegurar cumplimiento.

Definir tarifas del mercado regulado acorde a las normativas vigentes.

Coordinar con equipos internos y reguladores externos.

Desarrollar estrategias de planeación basadas en análisis regulatorio.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial, Administración de empresas, Finanzas, Economía, Contaduría pública o afines.

Especialización o maestría en ciencias financieras y administrativas.

Mínimo 4 años de experiencia comprobable en análisis regulatorio y cumplimiento normativo.

Habilidades analíticas avanzadas y atención al detalle.

Excelentes habilidades de comunicación y coordinación.

Conocimiento profundo del sector energético, petróleo o gas.

Ejecutivo comercial

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo clave se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

Manejo de cuentas de clientes clave.

Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.

Intermediación en la entrega oportuna de productos.

Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.

Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

Título profesional en áreas afines.

Experiencia en gestión de cuentas y ventas.

Habilidades analíticas y estratégicas.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

Jefe de zona

Empresa: Crystal

Salario: 6.200.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Haga parte de Crystal como jefe de zona y forme parte de una compañía que le permitirá vivir una experiencia enriquecedora en el mundo de la moda. Se buscan personas apasionadas por liderar equipos de alto nivel, garantizando la excelencia en los puntos de venta de nuestras grandes marcas. Si usted disfruta del crecimiento personal y profesional, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

El liderazgo de los puntos de venta, donde garantices el logro de objetivos propuestos y el cumplimiento de los lineamientos de la compañía.

Acompañar todo tu equipo de trabajo, para favorecer el cumplimiento de las metas y presupuestos; además de potencializar cada una de las personas que tienes a cargo y atender las necesidades y requerimientos que se presenten con relación a las tendencias del mercado.