Trabajos en marketing y comunicación: pagan más de 3 millones

La industria creativa ha tenido gran dinamismo en los últimos años gracias a los cambios en la industria del marketing y la comunicación. Hoy, son cientos las empresas que le están apostando a crear nuevos puestos en sus empresas enfocadas específicamente en estas áreas.

Conociendo la masividad e importancia de estas vacantes, hemos seleccionado algunas destacadas para que usted pueda aplicar. Recuerde: este proceso no tiene ningún costo, es muy rápido y puede hacerlo desde cualquier lugar.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Recuerde que, si desea acceder a la oferta completa, podrá conocerla en Semana Empleos.

Especialista en comunicaciones externas en Bogotá

Salario a convenir

Empresa busca especialista en comunicaciones externas que impulse sus estrategias de comunicación, fortaleciendo la reputación de la compañía a través de una difusión clara y transparente.

Como especialista de comunicaciones externas, usted será responsable de optimizar las relaciones públicas, asegurando que la presencia en medios y redes sociales sea estratégica y efectiva.

Esta posición clave dentro de nuestra organización le permitirá colaborar estrechamente con equipos multifuncionales para garantizar que las comunicaciones externas estén alineadas con los objetivos corporativos.

Responsabilidades:

Ejecutar y optimizar estrategias de comunicación externa

Fortalecer la reputación de la empresa mediante comunicación clara

Realizar seguimiento a medios y redes sociales

Identificar menciones y tendencias en foros y plataformas digitales

Coordinar la publicación de notas de prensa y entrevistas

Requerimientos:

Especialización o maestría en comunicaciones y/o marketing

Bilingüe en inglés y español

Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones y marketing

Experiencia en gestión de contenido externo

Relacionista corporativa y marketing Medellín

Salario: 3.080.000

En grupo Vivell se encuentran en la búsqueda de relacionista corporativo y marketing, el cual estará encargado de analizar, desarrollar e implementar estrategias de comunicación que fortalezcan el posicionamiento de la marca y el relacionamiento corporativo, creando una comunidad a través de la experiencia y potenciando las ventas en plataformas digitales mediante una gestión efectiva de redes sociales.

Funciones

Planear y ejecutar estrategias de comunicación corporativa.

Generar contenido para la App, página web y redes sociales de las tres marcas. (Copy, guiones, mensajes protagonistas de Campañas).

Apoyar en las campañas internas y externas de la empresa.

Apoyar en gestión de parrilla/pauta para el área de mercadeo.

Manejar de forma activa el relacionamiento público de la empresa a través de alianzas y/o estrategias con diferentes marcas.

Generar contenido informativo en YouTube que profundice en los beneficios y características de las marcas, enfocado a crear y fortalecer Comunidad.

Identificar alianzas y/o estrategias con influencers.

Requisitos

Formación profesional como comunicador social y periodista, relaciones corporativas, mercadeo y publicidad y/o carreras afines.

Experiencia de 1 año en áreas como marketing digital, redes sociales, comunicación social, presentación de televisión y/o radio, generación de contenido de redes sociales.

Coordinador de marketing Bogotá

Salario: 5.000.000 a 6.300.000

Como especialista en marketing, tendrá la oportunidad de liderar la gestión integral de los eventos más importantes, incluyendo conciertos, festivales y espectáculos. Será responsable de asegurar que cada aspecto de la estrategia de marketing brille en el escenario, desde la planificación de presupuestos hasta la ejecución de activaciones innovadoras.

Responsabilidades:

Coordinar agencias proveedores y equipos internos para asegurar eventos impecables.

Gestionar presupuestos flujos de trabajo y reportes estratégicos.

Traducir la estrategia en acciones de marketing 360° efectivas.

Asegurar el cumplimiento de las metas de ventas y la satisfacción de los fans.

Requerimientos:

Título profesional en mercadeo, comunicación, administración o campos relacionados.

Más de 5 años de experiencia en marketing y coordinación de eventos, conciertos o entretenimiento.

Experiencia en trade marketing y medios de comunicación tradicionales y digitales.

Capacidad para gestionar presupuestos análisis de datos y campañas.

Nivel de inglés B2 para interactuar con stakeholders internacionales.

Analista de comunicaciones y cultura Medellín

Salario: 3.500.000

En importante empresa están en la búsqueda de un analista de comunicaciones y cultura, un rol clave para mejorar las estrategias de comunicación interna y fortificar la cultura organizacional.

Como parte del equipo, su misión será fomentar un ambiente laboral positivo y facilitar la gestión del cambio. Se busca a alguien apasionado por la comunicación interna y con un enfoque innovador para impulsar la cultura de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna.

Fomentar y fortalecer la cultura organizacional.

Apoyar la gestión del cambio en la empresa.

Elaborar contenidos para canales internos de comunicación.

Realizar estudios y encuestas sobre clima laboral.

Requerimientos:

Profesional en comunicación social corporativa o áreas afines.

Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones internas.

Experiencia en el sector privado preferiblemente manufacturero.

Conocimientos en gestión del cambio y cultura organizacional.

Coordinador digital Bogotá

Salario a convenir

En Canal 1, están en la búsqueda de un coordinador digital con énfasis en comunicación social y periodismo , responsable de diseñar y supervisar la estrategia de contenidos digitales.

Este rol combina la visión estratégica del mundo digital con una mirada periodística y comunicacional, garantizando que los mensajes publicados en las plataformas digitales reflejen fielmente la identidad del canal, su estilo informativo y sus objetivos editoriales.

Si se considera una persona apasionada por el mundo digital, con habilidades estratégicas y una excelente capacidad de coordinación, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de contenido digital para plataformas web y redes sociales.

Coordinar con equipos de producción, diseño, marketing y programación para asegurar la integración de contenidos digitales con la parrilla televisiva.

Supervisar la producción y publicación de contenido multimedia (videos gráficos, textos, etc.).

Analizar métricas de rendimiento digital y ajustar estrategias según resultados.

Mantenerse actualizado con tendencias digitales, herramientas y formatos emergentes.

Garantizar la calidad, coherencia y oportunidad del contenido en todas las plataformas.

Requerimientos: