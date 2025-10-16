Empleo
Trabajos en marketing y comunicación: pagan más de 3 millones
¿Sin trabajo? Conozca estas ofertas y aplique desde cualquier lugar.
Yessica Pérez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
La industria creativa ha tenido gran dinamismo en los últimos años gracias a los cambios en la industria del marketing y la comunicación. Hoy, son cientos las empresas que le están apostando a crear nuevos puestos en sus empresas enfocadas específicamente en estas áreas.
Conociendo la masividad e importancia de estas vacantes, hemos seleccionado algunas destacadas para que usted pueda aplicar. Recuerde: este proceso no tiene ningún costo, es muy rápido y puede hacerlo desde cualquier lugar.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Recuerde que, si desea acceder a la oferta completa, podrá conocerla en Semana Empleos.
Especialista en comunicaciones externas en Bogotá
Salario a convenir
Empresa busca especialista en comunicaciones externas que impulse sus estrategias de comunicación, fortaleciendo la reputación de la compañía a través de una difusión clara y transparente.
Como especialista de comunicaciones externas, usted será responsable de optimizar las relaciones públicas, asegurando que la presencia en medios y redes sociales sea estratégica y efectiva.
Esta posición clave dentro de nuestra organización le permitirá colaborar estrechamente con equipos multifuncionales para garantizar que las comunicaciones externas estén alineadas con los objetivos corporativos.
Responsabilidades:
- Ejecutar y optimizar estrategias de comunicación externa
- Fortalecer la reputación de la empresa mediante comunicación clara
- Realizar seguimiento a medios y redes sociales
- Identificar menciones y tendencias en foros y plataformas digitales
- Coordinar la publicación de notas de prensa y entrevistas
Requerimientos:
- Especialización o maestría en comunicaciones y/o marketing
- Bilingüe en inglés y español
- Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones y marketing
- Experiencia en gestión de contenido externo
Relacionista corporativa y marketing Medellín
Salario: 3.080.000
En grupo Vivell se encuentran en la búsqueda de relacionista corporativo y marketing, el cual estará encargado de analizar, desarrollar e implementar estrategias de comunicación que fortalezcan el posicionamiento de la marca y el relacionamiento corporativo, creando una comunidad a través de la experiencia y potenciando las ventas en plataformas digitales mediante una gestión efectiva de redes sociales.
Funciones
- Planear y ejecutar estrategias de comunicación corporativa.
- Generar contenido para la App, página web y redes sociales de las tres marcas. (Copy, guiones, mensajes protagonistas de Campañas).
- Apoyar en las campañas internas y externas de la empresa.
- Apoyar en gestión de parrilla/pauta para el área de mercadeo.
- Manejar de forma activa el relacionamiento público de la empresa a través de alianzas y/o estrategias con diferentes marcas.
- Generar contenido informativo en YouTube que profundice en los beneficios y características de las marcas, enfocado a crear y fortalecer Comunidad.
- Identificar alianzas y/o estrategias con influencers.
Requisitos
Formación profesional como comunicador social y periodista, relaciones corporativas, mercadeo y publicidad y/o carreras afines.
Experiencia de 1 año en áreas como marketing digital, redes sociales, comunicación social, presentación de televisión y/o radio, generación de contenido de redes sociales.
Coordinador de marketing Bogotá
Salario: 5.000.000 a 6.300.000
Como especialista en marketing, tendrá la oportunidad de liderar la gestión integral de los eventos más importantes, incluyendo conciertos, festivales y espectáculos. Será responsable de asegurar que cada aspecto de la estrategia de marketing brille en el escenario, desde la planificación de presupuestos hasta la ejecución de activaciones innovadoras.
Responsabilidades:
- Coordinar agencias proveedores y equipos internos para asegurar eventos impecables.
- Gestionar presupuestos flujos de trabajo y reportes estratégicos.
- Traducir la estrategia en acciones de marketing 360° efectivas.
- Asegurar el cumplimiento de las metas de ventas y la satisfacción de los fans.
Requerimientos:
- Título profesional en mercadeo, comunicación, administración o campos relacionados.
- Más de 5 años de experiencia en marketing y coordinación de eventos, conciertos o entretenimiento.
- Experiencia en trade marketing y medios de comunicación tradicionales y digitales.
- Capacidad para gestionar presupuestos análisis de datos y campañas.
- Nivel de inglés B2 para interactuar con stakeholders internacionales.
Analista de comunicaciones y cultura Medellín
Salario: 3.500.000
En importante empresa están en la búsqueda de un analista de comunicaciones y cultura, un rol clave para mejorar las estrategias de comunicación interna y fortificar la cultura organizacional.
Como parte del equipo, su misión será fomentar un ambiente laboral positivo y facilitar la gestión del cambio. Se busca a alguien apasionado por la comunicación interna y con un enfoque innovador para impulsar la cultura de la empresa.
Responsabilidades:
- Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna.
- Fomentar y fortalecer la cultura organizacional.
- Apoyar la gestión del cambio en la empresa.
- Elaborar contenidos para canales internos de comunicación.
- Realizar estudios y encuestas sobre clima laboral.
Requerimientos:
- Profesional en comunicación social corporativa o áreas afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones internas.
- Experiencia en el sector privado preferiblemente manufacturero.
- Conocimientos en gestión del cambio y cultura organizacional.
Coordinador digital Bogotá
Salario a convenir
En Canal 1, están en la búsqueda de un coordinador digital con énfasis en comunicación social y periodismo, responsable de diseñar y supervisar la estrategia de contenidos digitales.
Este rol combina la visión estratégica del mundo digital con una mirada periodística y comunicacional, garantizando que los mensajes publicados en las plataformas digitales reflejen fielmente la identidad del canal, su estilo informativo y sus objetivos editoriales.
Si se considera una persona apasionada por el mundo digital, con habilidades estratégicas y una excelente capacidad de coordinación, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Desarrollar y ejecutar estrategias de contenido digital para plataformas web y redes sociales.
- Coordinar con equipos de producción, diseño, marketing y programación para asegurar la integración de contenidos digitales con la parrilla televisiva.
- Supervisar la producción y publicación de contenido multimedia (videos gráficos, textos, etc.).
- Analizar métricas de rendimiento digital y ajustar estrategias según resultados.
- Mantenerse actualizado con tendencias digitales, herramientas y formatos emergentes.
- Garantizar la calidad, coherencia y oportunidad del contenido en todas las plataformas.
Requerimientos:
- Título profesional en comunicación social, periodismo o afines
- Experiencia mínima de 3 años en gestión de contenido digital o roles similares.
- Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de métricas digitales.
- Habilidad para coordinar equipos multidisciplinarios.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.