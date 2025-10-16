Suscribirse

Trabajos en marketing y comunicación: pagan más de 3 millones

¿Sin trabajo? Conozca estas ofertas y aplique desde cualquier lugar.

Yessica Pérez

Yessica Pérez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

16 de octubre de 2025, 6:54 p. m.
La industria creativa ha tenido gran dinamismo en los últimos años gracias a los cambios en la industria del marketing y la comunicación. Hoy, son cientos las empresas que le están apostando a crear nuevos puestos en sus empresas enfocadas específicamente en estas áreas.

Conociendo la masividad e importancia de estas vacantes, hemos seleccionado algunas destacadas para que usted pueda aplicar. Recuerde: este proceso no tiene ningún costo, es muy rápido y puede hacerlo desde cualquier lugar.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles. Recuerde que, si desea acceder a la oferta completa, podrá conocerla en Semana Empleos.

Especialista en comunicaciones externas en Bogotá

Salario a convenir

Empresa busca especialista en comunicaciones externas que impulse sus estrategias de comunicación, fortaleciendo la reputación de la compañía a través de una difusión clara y transparente.

Como especialista de comunicaciones externas, usted será responsable de optimizar las relaciones públicas, asegurando que la presencia en medios y redes sociales sea estratégica y efectiva.

Esta posición clave dentro de nuestra organización le permitirá colaborar estrechamente con equipos multifuncionales para garantizar que las comunicaciones externas estén alineadas con los objetivos corporativos.

Responsabilidades:

  • Ejecutar y optimizar estrategias de comunicación externa
  • Fortalecer la reputación de la empresa mediante comunicación clara
  • Realizar seguimiento a medios y redes sociales
  • Identificar menciones y tendencias en foros y plataformas digitales
  • Coordinar la publicación de notas de prensa y entrevistas

Requerimientos:

  • Especialización o maestría en comunicaciones y/o marketing
  • Bilingüe en inglés y español
  • Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones y marketing
  • Experiencia en gestión de contenido externo

¡Aplique acá!

Relacionista corporativa y marketing Medellín

Salario: 3.080.000

En grupo Vivell se encuentran en la búsqueda de relacionista corporativo y marketing, el cual estará encargado de analizar, desarrollar e implementar estrategias de comunicación que fortalezcan el posicionamiento de la marca y el relacionamiento corporativo, creando una comunidad a través de la experiencia y potenciando las ventas en plataformas digitales mediante una gestión efectiva de redes sociales.

Funciones

  • Planear y ejecutar estrategias de comunicación corporativa.
  • Generar contenido para la App, página web y redes sociales de las tres marcas. (Copy, guiones, mensajes protagonistas de Campañas).
  • Apoyar en las campañas internas y externas de la empresa.
  • Apoyar en gestión de parrilla/pauta para el área de mercadeo.
  • Manejar de forma activa el relacionamiento público de la empresa a través de alianzas y/o estrategias con diferentes marcas.
  • Generar contenido informativo en YouTube que profundice en los beneficios y características de las marcas, enfocado a crear y fortalecer Comunidad.
  • Identificar alianzas y/o estrategias con influencers.

Requisitos

Formación profesional como comunicador social y periodista, relaciones corporativas, mercadeo y publicidad y/o carreras afines.

Experiencia de 1 año en áreas como marketing digital, redes sociales, comunicación social, presentación de televisión y/o radio, generación de contenido de redes sociales.

¡Aplique acá!

Coordinador de marketing Bogotá

Salario: 5.000.000 a 6.300.000

Como especialista en marketing, tendrá la oportunidad de liderar la gestión integral de los eventos más importantes, incluyendo conciertos, festivales y espectáculos. Será responsable de asegurar que cada aspecto de la estrategia de marketing brille en el escenario, desde la planificación de presupuestos hasta la ejecución de activaciones innovadoras.

Responsabilidades:

  • Coordinar agencias proveedores y equipos internos para asegurar eventos impecables.
  • Gestionar presupuestos flujos de trabajo y reportes estratégicos.
  • Traducir la estrategia en acciones de marketing 360° efectivas.
  • Asegurar el cumplimiento de las metas de ventas y la satisfacción de los fans.

Requerimientos:

  • Título profesional en mercadeo, comunicación, administración o campos relacionados.
  • Más de 5 años de experiencia en marketing y coordinación de eventos, conciertos o entretenimiento.
  • Experiencia en trade marketing y medios de comunicación tradicionales y digitales.
  • Capacidad para gestionar presupuestos análisis de datos y campañas.
  • Nivel de inglés B2 para interactuar con stakeholders internacionales.

¡Aplique acá!

Analista de comunicaciones y cultura Medellín

Salario: 3.500.000

En importante empresa están en la búsqueda de un analista de comunicaciones y cultura, un rol clave para mejorar las estrategias de comunicación interna y fortificar la cultura organizacional.

Como parte del equipo, su misión será fomentar un ambiente laboral positivo y facilitar la gestión del cambio. Se busca a alguien apasionado por la comunicación interna y con un enfoque innovador para impulsar la cultura de la empresa.

Responsabilidades:

  • Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna.
  • Fomentar y fortalecer la cultura organizacional.
  • Apoyar la gestión del cambio en la empresa.
  • Elaborar contenidos para canales internos de comunicación.
  • Realizar estudios y encuestas sobre clima laboral.

Requerimientos:

  • Profesional en comunicación social corporativa o áreas afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en comunicaciones internas.
  • Experiencia en el sector privado preferiblemente manufacturero.
  • Conocimientos en gestión del cambio y cultura organizacional.

¡Aplique acá!

Colsubsidio solicita un Analista de Comunicaciones en Bogotá.
¡Esta vacante está disponible en la ciudad de Medellín! | Foto: Getty Images

Coordinador digital Bogotá

Salario a convenir

En Canal 1, están en la búsqueda de un coordinador digital con énfasis en comunicación social y periodismo, responsable de diseñar y supervisar la estrategia de contenidos digitales.

Este rol combina la visión estratégica del mundo digital con una mirada periodística y comunicacional, garantizando que los mensajes publicados en las plataformas digitales reflejen fielmente la identidad del canal, su estilo informativo y sus objetivos editoriales.

Si se considera una persona apasionada por el mundo digital, con habilidades estratégicas y una excelente capacidad de coordinación, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

  • Desarrollar y ejecutar estrategias de contenido digital para plataformas web y redes sociales.
  • Coordinar con equipos de producción, diseño, marketing y programación para asegurar la integración de contenidos digitales con la parrilla televisiva.
  • Supervisar la producción y publicación de contenido multimedia (videos gráficos, textos, etc.).
  • Analizar métricas de rendimiento digital y ajustar estrategias según resultados.
  • Mantenerse actualizado con tendencias digitales, herramientas y formatos emergentes.
  • Garantizar la calidad, coherencia y oportunidad del contenido en todas las plataformas.

Requerimientos:

  • Título profesional en comunicación social, periodismo o afines
  • Experiencia mínima de 3 años en gestión de contenido digital o roles similares.
  • Conocimiento avanzado en herramientas de análisis de métricas digitales.
  • Habilidad para coordinar equipos multidisciplinarios.
  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

¡Aplique acá!

