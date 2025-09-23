Trabajos en Medellín con contrato indefinido. Aplique acá

La estabilidad laboral es uno de los aspectos más valorados por quienes están en búsqueda de empleo, y actualmente diversas empresas en la capital antioqueña están ofreciendo vacantes con contrato a término indefinido.

Esta modalidad brinda a los trabajadores seguridad en el tiempo, acceso a todos los beneficios prestacionales y la posibilidad de construir una trayectoria sólida dentro de una organización.

Por eso, hemos seleccionado algunas oportunidades tanto para perfiles profesionales como para quienes cuentan con experiencia práctica y buscan un empleo estable en la ciudad.

A través de Semana Empleos podrá explorar estas y más de 110.000 vacantes activas en todo el país. El proceso de postulación es sencillo y totalmente en línea, lo que permite aplicar de forma rápida y segura.

A continuación, encontrará algunas de las vacantes más destacadas en Medellín con contrato indefinido, junto con el enlace directo para postularse.

Jefe de trade

Salario: $ 7.891.764

Se busca jefe de trade para liderar la implementación de estrategias de trade marketing en diferentes canales. Como líder de trade, trabajará de la mano con las áreas de mercadeo y ventas, asegurando la correcta ejecución de actividades orientadas al consumidor y al cliente.

Se espera que contribuya al cumplimiento del presupuesto de ventas y al crecimiento sostenible de las marcas. Se valorará experiencia en venta directa y habilidades de negociación con clientes.

Responsabilidades:

Coordinar y crear estrategias de ventas y actividades comerciales a nivel de canal alineadas con los lineamientos de la compañía y con las necesidades del cliente.

Controlar la ejecución del presupuesto destinado a gastos de ventas e inversiones comerciales en clientes.

Definir y gestionar planes comerciales y actividades promocionales en conjunto con mercadeo y el área comercial.

Negociar con clientes y representantes de ventas las acciones y actividades de acuerdo con el calendario comercial.

Supervisar la colocación, visibilidad y distribución de los productos en los diferentes canales.

Requerimientos:

Título profesional en administración de empresas, ingeniería administrativa, negocios internacionales o carreras afines.

2 años de experiencia liderando procesos comerciales, desarrollando estrategias de ventas y gestionando indicadores.

Experiencia indispensable en venta directa.

Contador general con experiencia en nómina masiva

Salario: $ 3.000.000

Se requiere contador profesional con mentalidad analítica, orientación a resultados y experiencia comprobada en manejo de nómina masiva, para integrarse al equipo. Como contador general, será responsable de gestionar y supervisar la contabilidad de la organización, asegurando el cumplimiento normativo y contribuyendo al éxito financiero de la compañía.

Responsabilidades:

• Gestionar integralmente la contabilidad general de la compañía.

• Elaborar y analizar estados financieros para la toma de decisiones estratégicas.

• Preparar reportes e informes contables periódicos.

• Garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias.• Manejo completo de nómina masiva y procesos relacionados.

• Implementar mejoras continuas en los procesos contables y de nómina.

• Liderar el cierre contable mensual y anual.

Requerimientos:

• Título profesional en contaduría pública.

• Experiencia mínima de dos años en cargos contables.

• Experiencia comprobada en manejo de nómina masiva.

• Conocimientos sólidos en normatividad contable, tributaria y laboral.

• Manejo de software contable y de nómina (Siigo, SAP, QuickBooks o similares).

• Habilidades analíticas, orientación al detalle, trabajo en equipo y capacidad para trabajar bajo presión.

Coordinador de cirugía

Salario: $ 5.500.000

Institución prestadora de servicios de salud (IPS) busca coordinador para el área de cirugía.

Su función principal será coordinar y supervisar integralmente el bloque quirúrgico y la central de esterilización, garantizando la calidad, seguridad y continuidad en los procedimientos quirúrgicos.

Será responsable de la planeación táctica del servicio, la gestión del talento humano, el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, la trazabilidad de insumos y la eficiencia operativa, contribuyendo de forma directa al logro de los objetivos clínicos, financieros y de satisfacción del usuario.

Conocimientos requeridos:

• Normatividad vigente en servicios quirúrgicos (habilitación, Resolución 3100, bioseguridad).

• Gestión clínica.

• Gestión del bloque quirúrgico (programación, rotación y utilización de quirófanos).

• Seguridad del paciente en cirugía (listas de chequeo OMS, eventos adversos).

• Control de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS).

• Auditoría clínica y control de insumos médico-quirúrgicos.

• Manejo de talento humano, asistencial y administrativo.

Conductor de bus

Salario a convenir

Se requiere conductor de bus para la Ruta Metro San Cristóbal y Almería.

Requisitos:

• Licencia de conducción C2 o C3 vigente.

• Mínimo 12 meses de experiencia certificada en transporte público.

• Disponibilidad inmediata para vinculación.

Se ofrece:

• Estabilidad laboral.

• Excelente ambiente de trabajo.

• Vinculación directa.

Consultor de seguridad

Salario: $ 4.000.000

Se busca consultor de seguridad para empresa líder en consultoría del sector. Su principal objetivo será asesorar, proporcionar e implementar soluciones enfocadas en la protección de personas, activos e infraestructura de los clientes, contribuyendo a la mejora del desempeño en cada pilar del EAR.

Funciones:

Enfoque del consultor con conocimientos técnicos en implementación de Sistemas BASC y Progamas OEA.

Liderar el equipo de investigadores, en el cumplimiento de las tareas en cada cliente.

Asistir puntualmente a los comités de consultoría y demás que se programen en la empresa, hacer la presentación de indicadores y cumplimiento de planes de trabajo y cumplir los compromisos que le sean asignados.

Cumplir con las políticas de la empresa en cuanto a seguridad de la información, tratamiento de datos, LAFT, conducta y las relacionadas con las normas laborales.

Proponer nuevas metodologías u oportunidades de mejora y aplicar las metodologías de gestión de riesgos definidas en la Compañía.

Desarrollar el EAR en cada cliente al 100% y gestionar el cierre de los hallazgos.

Elaboración de procedimientos, manuales, formatos, protocolos y documentos que sean necesarios para la normalización de los procesos en seguridadREQUISITOS:

Tener licencia de Consultor vigente o en proceso de renovación.

Experiencia en análisis y evaluación de riesgos en seguridad integral.

Experiencia en trabajos investigación con casos de éxito.

Conocimiento en metodologías de riesgos (ISO 31000, 31010, 18788, 27001, OEA y BASC).

Conocimiento integral del manejo de seguridad física (Decreto 356 de 1994)

Manejo intermedio de Excel.

Participación o liderazgo en auditorías internas a los sistemas de gestión (BASC/OEA/Seguridad).

Documentación de procesos.

Experiencia previa: 5 años

Salario: 3.500.000 + 400.000 de auxilio de transporte.

Jefe de tienda Ara Medellín

Salario: $ 3.176.000

Se requiere jefe de tienda para la ciudad de Medellín. El cargo es mixto, con un 80% de funciones operativas y un 20% administrativas.

Condiciones laborales

Contrato indefinido directo con la compañía desde el primer día.

desde el primer día. Bono de alimentación.

Bono por cumplimiento de indicadores a los 3 meses .

. Bono por antigüedad

Plan de carrera con oportunidades reales de promoción.

con oportunidades reales de promoción. Acceso a fondo de empleados para respaldo financiero.

para respaldo financiero. Convenio Fiado Ara para tus compras del día a día.

para tus compras del día a día. Un entorno laboral respetuoso, estable y con calidad humana.

Salario: 3.176.000 + recargos de ley

Retos y responsabilidades:

Rol mixto: 80% Operativo / 20% Administrativo

Funciones operativas (80%):

Surtido y rotación de mercancía.

de mercancía. Registro en caja .

. Impulso de productos .

. Horneo de panadería y pollo .

. Limpieza general (dentro y fuera de tienda, baños y zona social).

(dentro y fuera de tienda, baños y zona social). Organización de la bodega .

. Atención al cliente (vecinos).

(vecinos). Apoyo integral en tareas diarias de tienda.

Funciones administrativas (20%):

Control de presupuesto de ventas y KPI (ticket, basket, like for like, productividad).

y (ticket, basket, like for like, productividad). Liquidaciones y ajustes de inventarios (mermas conocidas y desconocidas).

y ajustes de inventarios (mermas conocidas y desconocidas). Realizar pedidos al CEDI .

. Preparación y respuesta ante auditorías internas y externas (Calidad, Seguridad, Salud, Trabajo, etc.).

(Calidad, Seguridad, Salud, Trabajo, etc.). Entrenamiento del personal y seguimiento de su desempeño.

Requisitos:

Certificado de quinto de primaria en adelante .

. Experiencia previa como administrador de punto de venta, liderando equipos y manejo de indicadores.

Disponibilidad para trabajar en Medellin, Antioquia

Disponibilidad para turnos rotativos de lunes a domingo :

:

Perfil que se busca: