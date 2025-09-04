EMPLEO
Trabajos que pagan más de $5 millones en Colombia: conózcalos aquí
Miles de vacantes lo están esperando.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
En el país existen múltiples oportunidades laborales diseñadas para perfiles especializados y cargos estratégicos que superan los $5 millones de salario mensual. Estas ofertas no solo representan estabilidad económica, sino también la posibilidad de acceder a beneficios adicionales y crecer profesionalmente dentro de compañías reconocidas.
Actualmente, diferentes empresas están contratando en sectores como tecnología, salud, finanzas, ingeniería y administración, con vacantes disponibles en varias ciudades. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas.
Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, haga clic aquí, cree un perfil profesional completo y encuentre el cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
Analista de seguridad de la información – Bogotá D.C.
Empresa: Colfondos S.A.
Salario: $ 5.143.800
Tipo de contrato: Término indefinido
Como analista en seguridad de la información, será responsable de apoyar la identificación, desarrollo y establecimiento de lineamientos de gobierno del sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio.
Responsabilidades:
- Identificar, medir y monitorear los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad.
- Recomendar políticas y metodologías a los Comités de Riesgos y Junta Directiva.
- Implementar el programa de gestión de activos para controlar la información crítica.
- Revisar aspectos contractuales con terceros para asegurar el cumplimiento de seguridad.
- Programar y planear pruebas de continuidad de negocio relevantes.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines.
- Preferiblemente con Especialización en Seguridad de la Información o Auditoría de Sistemas.
- Experiencia mínima de cinco años en análisis de seguridad de la información.
- Conocimiento y experiencia en sistemas de gestión de seguridad y continuidad.
- Familiaridad con estándares ISO 27001 ISO 22301 y NIST.
Científico de datos junior – Medellín
Empresa: Tuya S.A.
Salario: $ 6.387.000
Tipo de contrato: Término indefinido
Su propósito será crear y evolucionar modelos analíticos basados en técnicas estadísticas y matemáticas, anticipándote al comportamiento de nuestros clientes. Con su trabajo, facilitará que los equipos diseñen estrategias proactivas, asertivas y centradas en las personas, fortaleciendo la conexión entre la experiencia del cliente y el crecimiento sostenible de la compañía.
Responsabilidades:
- Crear y hacer seguimiento a modelos analíticos
- Crear segmentaciones, perfiles y arquetipos de datos
- Crear modelos de recomendación.
- Implementar nuevas fuentes de información para la creación de modelos.
- Realizar pronósticos sobre los indicadores financieros de la compañía buscando anticiparse a eventos futuros.
- Hacer “backtesting” a los modelos y metodologías analíticas creadas y calibrarlas según los resultados, de acuerdo con el manual de riesgo de modelos del equipo de trabajo.
- Responder a los diferentes requerimientos de los organismos de control.
- Generar y presentar informes que permitan mejorar los procesos y apoyar el diseño de soluciones a clientes.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas administrativas, financieras, estadísticas, analíticas, matemáticas, económicas o ingenierías.
- Deseable: Posgrado en analítica, estadística o inteligencia de negocios.
- Mínimo 1 año de experiencia en el cargo, preferiblemente del sector financiero, retail, fintech o empresas de consultoría en analítica.
- Conocimiento en métodos de análisis estadísticos (Análisis Multivariado, Regresión Logística, Árboles de Decisión, Series de Tiempo, Técnicas de clasificación, Análisis de experimentos).
- Conocimientos en minería y análisis de datos y texto.
- Creación de modelos de analítica avanzada que incorporen técnicas de machine learning y su correcta interpretación e implementación.
- Programación y conocimiento de herramientas analítica como SAS, R, Python.
Ejecutivo comercial – Cali
Empresa: Organización Carvajal
Salario: 6.322.900
Tipo de contrato: Término indefinido
Este cargo clave se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.
Responsabilidades:
- Manejo de cuentas de clientes clave.
- Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.
- Intermediación en la entrega oportuna de productos.
- Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.
- Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.
Requerimientos:
- Título profesional en áreas afines.
- Experiencia en gestión de cuentas y ventas.
- Habilidades analíticas y estratégicas.
- Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
- Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.
Ejecutivo de refrigeración – Bogotá D.C.
Empresa: Coca Cola Femsa
Salario: $ 5.500.000 a $ 5.900.000
Tipo de contrato: Término indefinido
En Coca Cola Femsa se encuentran en búsqueda de un ejecutivo de refrigeración para unirse a su equipo en Bogotá. Su papel será crucial en la mejora de la eficiencia de los procesos de mantenimiento y almacenamiento de productos, garantizando un ambiente de trabajo seguro y productivo.
Responsabilidades:
- Ejecutar y definir planes de mantenimiento de refrigeración, asegurando el cumplimiento de lineamientos y metas.
- Diseñar planes de mejora para optimizar KPI’s de refrigeración, reduciendo costos operativos y garantizando la calidad del parque de frío.
- Administrar el presupuesto nacional de mantenimiento, optimizando recursos financieros y contribuyendo al logro de resultados.
- Gestionar equipos en piso para maximizar la eficiencia de procesos y minimizar tiempos de inactividad.
- Realizar seguimiento a planes de saneamiento preventivos y gestión de proveedores, manteniendo estándares de calidad y seguridad.
- Ejecutar eficientemente la flota de transporte de equipos y diseñar modelos de mantenimiento para cada ciudad.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería mecánica o industrial.
- Más de 5 años de experiencia en mantenimiento, proyectos y manejo de presupuesto.
- Dominio avanzado de Excel. Deseable conocimiento en Power BI y SAP.
