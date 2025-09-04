Suscribirse

Trabajos que pagan más de $5 millones en Colombia: conózcalos aquí

Miles de vacantes lo están esperando.

Juliana Flórez

4 de septiembre de 2025, 7:58 p. m.
Mujeres de negocios
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En el país existen múltiples oportunidades laborales diseñadas para perfiles especializados y cargos estratégicos que superan los $5 millones de salario mensual. Estas ofertas no solo representan estabilidad económica, sino también la posibilidad de acceder a beneficios adicionales y crecer profesionalmente dentro de compañías reconocidas.

Actualmente, diferentes empresas están contratando en sectores como tecnología, salud, finanzas, ingeniería y administración, con vacantes disponibles en varias ciudades. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas.

Si desea conocer todas las vacantes y postularse sin costo, haga clic aquí, cree un perfil profesional completo y encuentre el cargo que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

Mujeres de negocios
No deje pasar esta oportunidad laboral. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de seguridad de la información – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos S.A.

Salario: $ 5.143.800

Tipo de contrato: Término indefinido

Como analista en seguridad de la información, será responsable de apoyar la identificación, desarrollo y establecimiento de lineamientos de gobierno del sistema de gestión de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio.

Responsabilidades:

  • Identificar, medir y monitorear los riesgos de seguridad de la información y ciberseguridad.
  • Recomendar políticas y metodologías a los Comités de Riesgos y Junta Directiva.
  • Implementar el programa de gestión de activos para controlar la información crítica.
  • Revisar aspectos contractuales con terceros para asegurar el cumplimiento de seguridad.
  • Programar y planear pruebas de continuidad de negocio relevantes.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines.
  • Preferiblemente con Especialización en Seguridad de la Información o Auditoría de Sistemas.
  • Experiencia mínima de cinco años en análisis de seguridad de la información.
  • Conocimiento y experiencia en sistemas de gestión de seguridad y continuidad.
  • Familiaridad con estándares ISO 27001 ISO 22301 y NIST.

¡Aplique ya!

Científico de datos junior – Medellín

Empresa: Tuya S.A.

Salario: $ 6.387.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Su propósito será crear y evolucionar modelos analíticos basados en técnicas estadísticas y matemáticas, anticipándote al comportamiento de nuestros clientes. Con su trabajo, facilitará que los equipos diseñen estrategias proactivas, asertivas y centradas en las personas, fortaleciendo la conexión entre la experiencia del cliente y el crecimiento sostenible de la compañía.

Responsabilidades:

  • Crear y hacer seguimiento a modelos analíticos
  • Crear segmentaciones, perfiles y arquetipos de datos
  • Crear modelos de recomendación.
  • Implementar nuevas fuentes de información para la creación de modelos.
  • Realizar pronósticos sobre los indicadores financieros de la compañía buscando anticiparse a eventos futuros.
  • Hacer “backtesting” a los modelos y metodologías analíticas creadas y calibrarlas según los resultados, de acuerdo con el manual de riesgo de modelos del equipo de trabajo.
  • Responder a los diferentes requerimientos de los organismos de control.
  • Generar y presentar informes que permitan mejorar los procesos y apoyar el diseño de soluciones a clientes.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas administrativas, financieras, estadísticas, analíticas, matemáticas, económicas o ingenierías.
  • Deseable: Posgrado en analítica, estadística o inteligencia de negocios.
  • Mínimo 1 año de experiencia en el cargo, preferiblemente del sector financiero, retail, fintech o empresas de consultoría en analítica.
  • Conocimiento en métodos de análisis estadísticos (Análisis Multivariado, Regresión Logística, Árboles de Decisión, Series de Tiempo, Técnicas de clasificación, Análisis de experimentos).
  • Conocimientos en minería y análisis de datos y texto.
  • Creación de modelos de analítica avanzada que incorporen técnicas de machine learning y su correcta interpretación e implementación.
  • Programación y conocimiento de herramientas analítica como SAS, R, Python.

¡Aplique ya!

Ejecutivo comercial – Cali

Empresa: Organización Carvajal

Salario: 6.322.900

Tipo de contrato: Término indefinido

Este cargo clave se enfoca en la gestión de cuentas de clientes estratégicos, desarrollando estrategias efectivas para su expansión y facilitando la entrega oportuna de los productos.

Responsabilidades:

  • Manejo de cuentas de clientes clave.
  • Desarrollo de estrategias para la expansión de clientes.
  • Intermediación en la entrega oportuna de productos.
  • Acompañamiento a ejecutivos en el cierre de ventas.
  • Análisis de datos para identificar oportunidades de negocio.

Requerimientos:

  • Título profesional en áreas afines.
  • Experiencia en gestión de cuentas y ventas.
  • Habilidades analíticas y estratégicas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y negociación.
  • Capacidad para trabajar en equipo y liderar proyectos.

¡Aplique ya!

Ejecutivo de refrigeración – Bogotá D.C.

Empresa: Coca Cola Femsa

Salario: $ 5.500.000 a $ 5.900.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En Coca Cola Femsa se encuentran en búsqueda de un ejecutivo de refrigeración para unirse a su equipo en Bogotá. Su papel será crucial en la mejora de la eficiencia de los procesos de mantenimiento y almacenamiento de productos, garantizando un ambiente de trabajo seguro y productivo.

Responsabilidades:

  • Ejecutar y definir planes de mantenimiento de refrigeración, asegurando el cumplimiento de lineamientos y metas.
  • Diseñar planes de mejora para optimizar KPI’s de refrigeración, reduciendo costos operativos y garantizando la calidad del parque de frío.
  • Administrar el presupuesto nacional de mantenimiento, optimizando recursos financieros y contribuyendo al logro de resultados.
  • Gestionar equipos en piso para maximizar la eficiencia de procesos y minimizar tiempos de inactividad.
  • Realizar seguimiento a planes de saneamiento preventivos y gestión de proveedores, manteniendo estándares de calidad y seguridad.
  • Ejecutar eficientemente la flota de transporte de equipos y diseñar modelos de mantenimiento para cada ciudad.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería mecánica o industrial.
  • Más de 5 años de experiencia en mantenimiento, proyectos y manejo de presupuesto.
  • Dominio avanzado de Excel. Deseable conocimiento en Power BI y SAP.

¡Aplique ya!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

