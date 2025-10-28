Vacantes activas en Medellín: empresas buscan personal con urgencia

El mercado laboral en Medellín se mantiene en movimiento, impulsado por el crecimiento de sectores como servicios, comercio, tecnología, salud y logística. Durante las últimas semanas, distintas empresas han abierto procesos de selección con incorporación inmediata, buscando reforzar sus equipos ante el aumento en la demanda operativa y de atención al cliente.

Esta dinámica refleja la solidez económica de la capital antioqueña y su papel clave en la generación de empleo formal. Las oportunidades están dirigidas tanto a personas con experiencia previa como a quienes buscan iniciar su trayectoria laboral, con vacantes en diferentes niveles de formación y modalidades de trabajo.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las vacantes disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene costo. A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas esta semana.

Oportunidades disponibles para todos los perfiles. | Foto: Getty Images

Coadministradora comercial

Empresa: Maaji

Salario: A convenir

Si es apasionada por las ventas y le encanta brindar un excelente servicio al cliente, ¡este es el lugar perfecto para usted!

Responsabilidades:

Seguir y apoyar las acciones de venta necesarias para alcanzar los objetivos previstos.

Realizar la apertura y cierre de la caja diariamente.

Manejo del efectivo, soportes de transacciones y consignaciones diarias.

Cobrar los artículos en el punto de venta, asesorando sobre características, precios, promociones y descuentos.

Realizar facturas de venta digital y manualmente.

Cumplir con el presupuesto de ventas de la tienda.

Presentar informes detallados sobre las operaciones del día.

Requerimientos:

Experiencia mínima entre 1 y 3 años en posiciones similares.

Conocimiento avanzado en Microsoft Excel, Word y PowerPoint.

Manejo eficiente del sistema POS y arqueo de caja.

Prácticas profesionales

Empresa: Prebel

Salario: 1.423.500

Esta es su oportunidad para contribuir a proyectos reales y trabajar junto a equipos multidisciplinarios comprometidos con la innovación y mejora continua.

Responsabilidades:

Participar activamente en proyectos de la compañía.

Colaborar con equipos multidisciplinarios para alcanzar objetivos comunes.

Realizar tareas asignadas relacionadas con su campo de estudio.

Contribuir a la innovación y mejora continua de procesos.

Requerimientos:

Ser estudiante de último semestre en programas académicos como Comunicación Social, Ingeniería Química, Química Farmacéutica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Procesos, Mercadeo, Administración de Negocios, Diseño Gráfico, Ingeniería Ambiental, Derecho o Psicología.

No haber firmado contrato de aprendizaje anteriormente.

Supervisor de tiendas

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: A convenir

Como parte de la familia, disfrutará de un ambiente laboral acogedor, oportunidades de desarrollo y un papel clave en el logro de las metas comerciales.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar las actividades diarias del personal de la tienda.

Garantizar una excelente atención al cliente.

Gestionar el manejo de dinero y la operación de la caja registradora.

Monitorear y reportar los indicadores clave (KPI) para asegurar el cumplimiento de objetivos.

Liderar, motivar y desarrollar al equipo para maximizar su desempeño.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en Administración, Servicio al Cliente, Ventas y Mercadeo o áreas afines.

Mínimo 1 año de experiencia en ventas o retail, preferiblemente en hard discount .

. Experiencia en administración de dinero y manejo de caja registradora.

Habilidad para liderar equipos y comunicarse efectivamente.

Asesor mesa de ayuda

Empresa: Emtelco

Salario: 1.523.500

Como parte del equipo, será clave para facilitar, asignar y hacer seguimiento a actividades esenciales como instalación, mantenimiento y soporte de red de acceso.

Responsabilidades:

Facilitar y asignar actividades relacionadas con instalación y mantenimiento.

Brindar soporte técnico y comercial a clientes corporativos.

Orientar y hacer seguimiento a la ejecución de cortes, reconexiones y reparaciones.

Cumplir con los estándares y acuerdos de niveles de servicio pactados.

Requerimientos:

Bachiller o estudiante con segundo semestre aprobado en sistemas o afines.

Para técnicos graduados o estudiantes de quinto semestre en informática no se requiere experiencia.

Bachilleres necesitan mínimo seis meses de experiencia certificable en soporte técnico.