Vacantes activas en Soacha: oportunidades laborales para diferentes perfiles
El trabajo que busca, más cerca de lo que imagina.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El municipio de Soacha continúa consolidándose como uno de los polos de crecimiento laboral más importantes de Cundinamarca. Su cercanía con Bogotá y el desarrollo industrial y comercial que ha experimentado en los últimos años han impulsado la generación de empleo formal en múltiples sectores.
Hoy en día, empresas locales y nacionales ofrecen oportunidades para personas con distintos niveles de formación, desde bachilleres hasta profesionales. Las vacantes se concentran principalmente en áreas como logística, manufactura, ventas, atención al cliente, servicios y construcción, lo que refleja el dinamismo económico de la región.
Este panorama demuestra cómo Soacha avanza en la creación de empleos estables y accesibles, brindando alternativas laborales que contribuyen al bienestar y crecimiento de sus habitantes.
Si desea conocer todas las ofertas disponibles en Soacha, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las vacantes que más se ajusten a su experiencia o aspiraciones. Aquí le presentamos una muestra de las vacantes activas esta semana.
Asesor comercial
Empresa: Boho Chic
Salario: 1.425.000 a 1.700.000
Si es un especialista en atención al cliente con fluidez verbal y le motiva lograr resultados, ¡esta oportunidad es para usted!
Responsabilidades:
- Asesorar a los clientes sobre productos de moda y tendencias.
- Impulsar las ventas con un enfoque dinámico y persuasivo.
- Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.
- Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos de ventas.
- Participar en la organización de eventos de promoción.
Requerimientos:
- Bachillerato completo.
- Experiencia previa en ventas o atención al cliente.
- Pasión por la moda y las tendencias.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal.
- Orientado a resultados y alto nivel de compromiso.
Operador logístico 8H
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Si le apasiona la logística y quiere contribuir a una operación fluida y segura, esta es su oportunidad.
Responsabilidades:
- Ejecutar labores operacionales y administrativas en procesos de recibo de mercancías.
- Asegurar un alistamiento preciso y eficiente de productos.
- Coordinar el despacho oportuno de mercancías a clientes.
- Implementar políticas y procedimientos de operaciones.
- Fomentar un entorno de trabajo seguro y saludable.
- Colaborar en la mejora continua de la experiencia de compra del cliente.
Requerimiento
- Experiencia previa en operaciones logísticas o roles similares.
- Conocimiento en políticas de salud y seguridad en el trabajo.
- Habilidad para gestionar múltiples tareas con eficacia.
- Excelentes habilidades de comunicación.
Residente senior estructura
Empresa: Amarilo
Salario: 7.000.000
Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.
Responsabilidades:
- Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.
- Gestionar contratistas y recursos de obra.
- Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Elaborar y gestionar contratos de construcción.
- Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.
Requerimientos:
- Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.
- Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra, ingeniero de obra o similar.
- Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.
- Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.
- Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.
Profesor de inglés sabatino
Empresa: Berlitz
Salario: A convenir
¿Es un apasionado por el inglés y busca una oportunidad para desarrollar su carrera? Esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Preparar y planificar lecciones de inglés.
- Evaluar el progreso de los estudiantes.
- Adaptar métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales.
- Fomentar un ambiente de aprendizaje positivo.
Requerimientos:
- Profesional en licenciatura, carreras administrativas o carreras afines.
- Dominio avanzado del idioma inglés.
- Excelentes habilidades de comunicación.
- Experiencia en enseñanza de inglés (valorada pero no indispensable).
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.