Vacantes activas en Soacha: oportunidades laborales para diferentes perfiles

El municipio de Soacha continúa consolidándose como uno de los polos de crecimiento laboral más importantes de Cundinamarca. Su cercanía con Bogotá y el desarrollo industrial y comercial que ha experimentado en los últimos años han impulsado la generación de empleo formal en múltiples sectores.

Hoy en día, empresas locales y nacionales ofrecen oportunidades para personas con distintos niveles de formación, desde bachilleres hasta profesionales. Las vacantes se concentran principalmente en áreas como logística, manufactura, ventas, atención al cliente, servicios y construcción, lo que refleja el dinamismo económico de la región.

Este panorama demuestra cómo Soacha avanza en la creación de empleos estables y accesibles, brindando alternativas laborales que contribuyen al bienestar y crecimiento de sus habitantes.

Si desea conocer todas las ofertas disponibles en Soacha, puede ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las vacantes que más se ajusten a su experiencia o aspiraciones. Aquí le presentamos una muestra de las vacantes activas esta semana.

Asesor comercial

Empresa: Boho Chic

Salario: 1.425.000 a 1.700.000

Si es un especialista en atención al cliente con fluidez verbal y le motiva lograr resultados, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre productos de moda y tendencias.

Impulsar las ventas con un enfoque dinámico y persuasivo.

Mantener un alto nivel de satisfacción del cliente.

Trabajar en equipo para alcanzar los objetivos de ventas.

Participar en la organización de eventos de promoción.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Experiencia previa en ventas o atención al cliente.

Pasión por la moda y las tendencias.

Excelentes habilidades de comunicación verbal.

Orientado a resultados y alto nivel de compromiso.

Operador logístico 8H

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si le apasiona la logística y quiere contribuir a una operación fluida y segura, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Ejecutar labores operacionales y administrativas en procesos de recibo de mercancías.

Asegurar un alistamiento preciso y eficiente de productos.

Coordinar el despacho oportuno de mercancías a clientes.

Implementar políticas y procedimientos de operaciones.

Fomentar un entorno de trabajo seguro y saludable.

Colaborar en la mejora continua de la experiencia de compra del cliente.

Requerimiento

Experiencia previa en operaciones logísticas o roles similares.

Conocimiento en políticas de salud y seguridad en el trabajo.

Habilidad para gestionar múltiples tareas con eficacia.

Excelentes habilidades de comunicación.

Residente senior estructura

Empresa: Amarilo

Salario: 7.000.000

Como ingeniero de obra senior, será el responsable de coordinar los esfuerzos de los contratistas, pilotaje o columnas vibradas, de sistema industrializado, concretos de alto desempeño, formaletas especiales y mampostería.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIS.

Gestionar contratistas y recursos de obra.

Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Elaborar y gestionar contratos de construcción.

Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 4 años de experiencia como residente de obra, ingeniero de obra o similar.

Experiencia en proyectos de vivienda VIS industrializados.

Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.

Profesor de inglés sabatino

Empresa: Berlitz

Salario: A convenir

¿Es un apasionado por el inglés y busca una oportunidad para desarrollar su carrera? Esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Preparar y planificar lecciones de inglés.

Evaluar el progreso de los estudiantes.

Adaptar métodos de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales.

Fomentar un ambiente de aprendizaje positivo.

Requerimientos:

Profesional en licenciatura, carreras administrativas o carreras afines.

Dominio avanzado del idioma inglés.

Excelentes habilidades de comunicación.

Experiencia en enseñanza de inglés (valorada pero no indispensable).