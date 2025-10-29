Vacantes con contratación inmediata en Colombia: postúlese hoy mismo

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales de recuperación y dinamismo. Cada semana, nuevas empresas abren procesos de contratación inmediata para cubrir puestos en distintas áreas, ofreciendo una oportunidad real para quienes buscan incorporarse rápidamente al mundo laboral.

Estas vacantes son ideales para personas que desean comenzar a trabajar sin largos procesos de selección, ya que priorizan la disponibilidad, la actitud y la experiencia del candidato. Además, muchas de ellas ofrecen contratos formales y estabilidad laboral, especialmente en sectores como comercio, servicios, logística, salud, ventas y atención al cliente.

Quienes estén interesados en aplicar pueden ingresar a este enlace, crear su perfil profesional y postularse a las vacantes que mejor se ajusten a su experiencia y aspiraciones.

Recuerde que el proceso de postulación es completamente gratuito. Aquí le presentamos algunas de las oportunidades más destacadas.

¡No deje pasar esta oportunidad! | Foto: Getty Images

Tecnólogo en radiología o imágenes diagnósticas T1 – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: 2.000.000 a 3.000.000

La Fundación Santa Fe de Bogotá está en la búsqueda de un tecnólogo en imágenes diagnósticas para unirse a su equipo de profesionales de salud.

Responsabilidades:

Realizar radiología convencional con alta precisión.

Manejar equipos portátiles de radiología.

Garantizar un trato humanizado a todos los pacientes.

Aplicar protocolos de atención de alta calidad.

Colaborar con el equipo médico en procedimientos diagnósticos.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 1 año en radiología convencional.

Conocimiento en manejo de equipos portátiles.

Deseable manejo de sistemas RIS y AGFA.

Disponibilidad para turnos rotativos.

Experiencia en instituciones de salud de alta complejidad.

Regente de farmacia – Armenia

Empresa: Farmatodo

Salario: 2.700.000

En este rol, se encargará de garantizar la calidad del servicio al cliente, supervisará el mantenimiento de las instalaciones y dirigirá la gestión administrativa del establecimiento.

Responsabilidades:

Cumplir y hacer cumplir los lineamientos de calidad de atención al cliente.

Supervisar, coordinar y controlar el cumplimiento del mantenimiento de las instalaciones.

Dirigir y controlar la gestión administrativa de la tienda.

Supervisar al personal: inducción, entrenamiento, planificación y asignación de horarios y tareas.

Requerimientos:

Tecnólogo en Regencia de Farmacia.

Profesional en carreras administrativas o salud.

Mínimo 3 años de experiencia liderando una tienda retail.

Auxiliar de bodega – Bucaramanga

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 1.582.000

Tiendas Isimo busca un auxiliar de bodega en Bucaramanga apasionado por el área logística.

Responsabilidades:

Realizar tareas de picking y packing

Almacenar y alistar productos para despacho

Gestionar inventarios y realizar conteos cíclicos

Apoyar en la organización del almacén y mantenerlo ordenado

Requerimientos:

Experiencia mínima de un año en picking, packing, almacenamiento, alistamiento, despacho e inventarios en el sector de consumo masivo.

Estudios mínimos: Bachillerato completo

Disponibilidad para trabajar domingos y festivos

Ejecutivo de ahorro pensional – Bogotá D.C.

Empresa: Colfondos

Salario: 5.847.000

Como asesor de ahorro pensional, será responsable de brindar asesoría experta sobre productos de ahorro para la jubilación, apoyando a los clientes en la toma de decisiones financieras informadas.

Responsabilidades:

Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.

Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.

Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.

Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.

Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.

Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).

Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.

Conocimientos específicos en áreas financieras.

Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.