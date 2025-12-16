Vacantes con salarios desde $4 millones: revise las ofertas disponibles

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales de dinamismo, con empresas que están ofreciendo salarios competitivos para atraer y retener talento calificado. Actualmente, hay vacantes con remuneraciones desde los $4 millones de pesos mensuales, dirigidas a personas que cuentan con formación técnica, profesional o experiencia específica en sus áreas de desempeño.

Este tipo de oportunidades resulta especialmente atractivo para quienes buscan mejorar sus ingresos, avanzar en su trayectoria laboral o acceder a cargos con mayores responsabilidades. Las compañías están priorizando perfiles comprometidos, con habilidades técnicas sólidas y competencias blandas como la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la capacidad de resolver problemas en entornos cambiantes.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, administración, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Médico general – Armenia

Empresa: Keralty

Salario: 4.500.000 a 4.700.000

Si es un doctor generalista apasionado por la medicina humanizada y el trabajo colaborativo, este lugar es para usted.

Responsabilidades:

Evaluar y diagnosticar pacientes según las patologías presentadas.

Brindar atención médica integral oportuna y segura.

Asegurar el cumplimiento de los protocolos y guías institucionales.

Colaborar con otros profesionales de salud para un manejo adecuado del paciente.

Intervenir en procesos de educación al paciente para fomentar su bienestar.

Requerimientos:

Título en Medicina con tarjeta profesional vigente.

Formación complementaria como médico general o especialización en medicina general.

Cursos vigentes en RCP básico y avanzado, manejo a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento en procesos de duelo.

Experiencia mínima de 2 años como médico general y al menos 1 año en hospitalización.

Jefe de gestión humana – Nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.277.000

Este rol es fundamental en la organización, ya que el jefe de gestión humana-nómina será responsable de liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.

Responsabilidades:

Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.

Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales, fiscales y de seguridad social.

Liquidar prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, incapacidades y demás pagos al personal.

Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.

Liderar y coordinar al equipo de nómina fomentando buenas prácticas y eficiencia.

Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.

Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.

Requerimientos:

Profesional en administración, contaduría, ingeniería industrial o afines.

Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.

Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.

Dominio de sistemas de nómina (ej. Siigo, SAP, Novasoft, Kactus).

Excel avanzado y habilidades analíticas.

Liderazgo, organización y trabajo bajo presión.

Profesional estructura organizacional – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 6.255.800

Compensar cuenta con una vacante para el cargo profesional en la organizacional para garantizar la actualización, implementación y mejora continua de las políticas y procesos en el ámbito organizacional.

Responsabilidades:

Garantizar la actualización y aplicación de políticas y lineamientos del modelo de estructura organizacional, velando por el cumplimiento de los estándares establecidos.

Participar en proyectos de diseño y rediseño de estructuras organizacionales, asegurando que las decisiones sean consistentes con los objetivos y valores de la empresa.

Proponer planes de mejora continua basados en los resultados del índice de ambiente laboral, buscando soluciones integrales que impulsen los resultados y la competitividad de la organización.

Requerimientos:

Profesional en ciencias administrativas, económicas, humanas, ingenierías o afines.

Mínimo 3 años de experiencia en gestión de estructuras organizacionales.

Asesor/a comercial canal constructor – Medellín

Empresa: Comercial Corona Colombia

Salario: 4.500.000 a 5.000.000

Como asesor/a comercial del canal constructor será una pieza clave para implementar y acompañar el diseño de la estrategia comercial, enfocándose en el crecimiento y fortalecimiento de la presencia en el mercado constructor.

Responsabilidades:

Implementar estrategias para aumentar la participación de Corona en obra nueva con nuestro portafolio integral.

Desarrollar e implementar planes comerciales específicos para cada cliente del canal constructor.

Mantener contacto directo con constructores para entender sus necesidades y presentar nuevos productos.

Gestionar procesos de servicio y atención al cliente para constructores.

Coordinar lanzamientos de productos integrados para acercarse más a los clientes.

Mantener una cartera saludable gestionando relaciones con los clientes.

Requerimientos:

Experiencia previa en ventas o funciones comerciales en el sector construcción.

Conocimientos sobre el mercado y las necesidades del canal constructor.

Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.

Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.

Profesional en Arquitectura, ingeniería civil o afines.