EMPLEO
Vacantes con salarios desde $4 millones: revise las ofertas disponibles
Oportunidades abiertas para diversos perfiles.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales de dinamismo, con empresas que están ofreciendo salarios competitivos para atraer y retener talento calificado. Actualmente, hay vacantes con remuneraciones desde los $4 millones de pesos mensuales, dirigidas a personas que cuentan con formación técnica, profesional o experiencia específica en sus áreas de desempeño.
Este tipo de oportunidades resulta especialmente atractivo para quienes buscan mejorar sus ingresos, avanzar en su trayectoria laboral o acceder a cargos con mayores responsabilidades. Las compañías están priorizando perfiles comprometidos, con habilidades técnicas sólidas y competencias blandas como la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la capacidad de resolver problemas en entornos cambiantes.
¿Qué cargos se están requiriendo?
La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, administración, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.
A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y se puede realizar de manera virtual.
Médico general – Armenia
Empresa: Keralty
Salario: 4.500.000 a 4.700.000
Si es un doctor generalista apasionado por la medicina humanizada y el trabajo colaborativo, este lugar es para usted.
Responsabilidades:
- Evaluar y diagnosticar pacientes según las patologías presentadas.
- Brindar atención médica integral oportuna y segura.
- Asegurar el cumplimiento de los protocolos y guías institucionales.
- Colaborar con otros profesionales de salud para un manejo adecuado del paciente.
- Intervenir en procesos de educación al paciente para fomentar su bienestar.
Requerimientos:
- Título en Medicina con tarjeta profesional vigente.
- Formación complementaria como médico general o especialización en medicina general.
- Cursos vigentes en RCP básico y avanzado, manejo a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento en procesos de duelo.
- Experiencia mínima de 2 años como médico general y al menos 1 año en hospitalización.
Jefe de gestión humana – Nómina – Bogotá D.C.
Empresa: Croydon
Salario: 5.277.000
Este rol es fundamental en la organización, ya que el jefe de gestión humana-nómina será responsable de liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.
Responsabilidades:
- Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.
- Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales, fiscales y de seguridad social.
- Liquidar prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, incapacidades y demás pagos al personal.
- Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.
- Liderar y coordinar al equipo de nómina fomentando buenas prácticas y eficiencia.
- Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.
- Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.
Requerimientos:
- Profesional en administración, contaduría, ingeniería industrial o afines.
- Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.
- Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
- Dominio de sistemas de nómina (ej. Siigo, SAP, Novasoft, Kactus).
- Excel avanzado y habilidades analíticas.
- Liderazgo, organización y trabajo bajo presión.
Profesional estructura organizacional – Bogotá D.C.
Empresa: Compensar
Salario: 6.255.800
Compensar cuenta con una vacante para el cargo profesional en la organizacional para garantizar la actualización, implementación y mejora continua de las políticas y procesos en el ámbito organizacional.
Responsabilidades:
- Garantizar la actualización y aplicación de políticas y lineamientos del modelo de estructura organizacional, velando por el cumplimiento de los estándares establecidos.
- Participar en proyectos de diseño y rediseño de estructuras organizacionales, asegurando que las decisiones sean consistentes con los objetivos y valores de la empresa.
- Proponer planes de mejora continua basados en los resultados del índice de ambiente laboral, buscando soluciones integrales que impulsen los resultados y la competitividad de la organización.
Requerimientos:
- Profesional en ciencias administrativas, económicas, humanas, ingenierías o afines.
- Mínimo 3 años de experiencia en gestión de estructuras organizacionales.
Asesor/a comercial canal constructor – Medellín
Empresa: Comercial Corona Colombia
Salario: 4.500.000 a 5.000.000
Como asesor/a comercial del canal constructor será una pieza clave para implementar y acompañar el diseño de la estrategia comercial, enfocándose en el crecimiento y fortalecimiento de la presencia en el mercado constructor.
Responsabilidades:
- Implementar estrategias para aumentar la participación de Corona en obra nueva con nuestro portafolio integral.
- Desarrollar e implementar planes comerciales específicos para cada cliente del canal constructor.
- Mantener contacto directo con constructores para entender sus necesidades y presentar nuevos productos.
- Gestionar procesos de servicio y atención al cliente para constructores.
- Coordinar lanzamientos de productos integrados para acercarse más a los clientes.
- Mantener una cartera saludable gestionando relaciones con los clientes.
Requerimientos:
- Experiencia previa en ventas o funciones comerciales en el sector construcción.
- Conocimientos sobre el mercado y las necesidades del canal constructor.
- Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.
- Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
- Profesional en Arquitectura, ingeniería civil o afines.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.