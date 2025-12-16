Suscribirse

EMPLEO

Vacantes con salarios desde $4 millones: revise las ofertas disponibles

Oportunidades abiertas para diversos perfiles.

GoogleSiga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

17 de diciembre de 2025, 12:15 a. m.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy.
Encontrar oportunidades que se alineen con las expectativas salariales y aspiraciones profesionales puede ser todo un desafío en el dinámico y competitivo mercado laboral de hoy. | Foto: Stock/ Magneto

El mercado laboral colombiano continúa mostrando señales de dinamismo, con empresas que están ofreciendo salarios competitivos para atraer y retener talento calificado. Actualmente, hay vacantes con remuneraciones desde los $4 millones de pesos mensuales, dirigidas a personas que cuentan con formación técnica, profesional o experiencia específica en sus áreas de desempeño.

Este tipo de oportunidades resulta especialmente atractivo para quienes buscan mejorar sus ingresos, avanzar en su trayectoria laboral o acceder a cargos con mayores responsabilidades. Las compañías están priorizando perfiles comprometidos, con habilidades técnicas sólidas y competencias blandas como la adaptabilidad, el trabajo en equipo y la capacidad de resolver problemas en entornos cambiantes.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como salud, administración, ventas, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes más destacadas. Recuerde que el proceso de postulación es totalmente gratuito y se puede realizar de manera virtual.

Mujeres de negocios
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes pueden consultar más información en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Médico general – Armenia

Empresa: Keralty

Salario: 4.500.000 a 4.700.000

Si es un doctor generalista apasionado por la medicina humanizada y el trabajo colaborativo, este lugar es para usted.

Responsabilidades:

  • Evaluar y diagnosticar pacientes según las patologías presentadas.
  • Brindar atención médica integral oportuna y segura.
  • Asegurar el cumplimiento de los protocolos y guías institucionales.
  • Colaborar con otros profesionales de salud para un manejo adecuado del paciente.
  • Intervenir en procesos de educación al paciente para fomentar su bienestar.

Requerimientos:

  • Título en Medicina con tarjeta profesional vigente.
  • Formación complementaria como médico general o especialización en medicina general.
  • Cursos vigentes en RCP básico y avanzado, manejo a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de agentes químicos, donación de órganos, manejo de ACV y acompañamiento en procesos de duelo.
  • Experiencia mínima de 2 años como médico general y al menos 1 año en hospitalización.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Jefe de gestión humana – Nómina – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 5.277.000

Este rol es fundamental en la organización, ya que el jefe de gestión humana-nómina será responsable de liderar el equipo encargado de la administración y liquidación de la nómina de la empresa.

Responsabilidades:

  • Gestionar y supervisar el proceso completo de nómina.
  • Asegurar el cumplimiento de obligaciones legales, fiscales y de seguridad social.
  • Liquidar prestaciones sociales, vacaciones, horas extras, incapacidades y demás pagos al personal.
  • Revisar y conciliar reportes de PILA y demás autoliquidaciones.
  • Liderar y coordinar al equipo de nómina fomentando buenas prácticas y eficiencia.
  • Elaborar informes administrativos y financieros relacionados con nómina.
  • Implementar mejoras en procesos y herramientas de nómina.

Requerimientos:

  • Profesional en administración, contaduría, ingeniería industrial o afines.
  • Experiencia mínima de 3 años en cargos similares.
  • Conocimiento en legislación laboral y seguridad social.
  • Dominio de sistemas de nómina (ej. Siigo, SAP, Novasoft, Kactus).
  • Excel avanzado y habilidades analíticas.
  • Liderazgo, organización y trabajo bajo presión.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo estable: vacantes con contrato indefinido en todo el país

Profesional estructura organizacional – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 6.255.800

Compensar cuenta con una vacante para el cargo profesional en la organizacional para garantizar la actualización, implementación y mejora continua de las políticas y procesos en el ámbito organizacional.

Responsabilidades:

  • Garantizar la actualización y aplicación de políticas y lineamientos del modelo de estructura organizacional, velando por el cumplimiento de los estándares establecidos.
  • Participar en proyectos de diseño y rediseño de estructuras organizacionales, asegurando que las decisiones sean consistentes con los objetivos y valores de la empresa.
  • Proponer planes de mejora continua basados en los resultados del índice de ambiente laboral, buscando soluciones integrales que impulsen los resultados y la competitividad de la organización.

Requerimientos:

  • Profesional en ciencias administrativas, económicas, humanas, ingenierías o afines.
  • Mínimo 3 años de experiencia en gestión de estructuras organizacionales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Asesor/a comercial canal constructor – Medellín

Empresa: Comercial Corona Colombia

Salario: 4.500.000 a 5.000.000

Como asesor/a comercial del canal constructor será una pieza clave para implementar y acompañar el diseño de la estrategia comercial, enfocándose en el crecimiento y fortalecimiento de la presencia en el mercado constructor.

Responsabilidades:

  • Implementar estrategias para aumentar la participación de Corona en obra nueva con nuestro portafolio integral.
  • Desarrollar e implementar planes comerciales específicos para cada cliente del canal constructor.
  • Mantener contacto directo con constructores para entender sus necesidades y presentar nuevos productos.
  • Gestionar procesos de servicio y atención al cliente para constructores.
  • Coordinar lanzamientos de productos integrados para acercarse más a los clientes.
  • Mantener una cartera saludable gestionando relaciones con los clientes.

Requerimientos:

  • Experiencia previa en ventas o funciones comerciales en el sector construcción.
  • Conocimientos sobre el mercado y las necesidades del canal constructor.
  • Excelentes habilidades comunicativas y de negociación.
  • Capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo.
  • Profesional en Arquitectura, ingeniería civil o afines.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. José Enamorado, imparable: El otro golazo, ahora en Ibagué, para encaminar la estrella 11 del Junior

2. Siguen las bajas en Santa Fe: filtraron los dos extranjeros y el experimentado campeón que se van del club

3. Armando Benedetti fue llamado por la Comisión de Acusación por su choque con Cristina Lombana

4. Denuncian nuevo ataque del ELN en el municipio de Puerto Santander, el domingo asesinaron al conductor de una ambulancia

5. Hijo de María Fernanda Cabal se habría aprovechado de subsidios para pequeños productores: Finagro respondió esto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo Sí Hayvacantes de empleoOportunidad laboralEmpleo en Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.