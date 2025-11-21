Vacantes con salarios desde $8 millones: oportunidades disponibles hoy

El mercado laboral colombiano registra una creciente demanda de talento altamente calificado, y algunas empresas están ofreciendo vacantes con salarios que parten desde 8 millones de pesos mensuales. Estas posiciones suelen corresponder a roles estratégicos, ejecutivos o especializados, lo que representa un gran incentivo para profesionales con experiencia y competencias técnicas avanzadas.

En muchos casos, las organizaciones buscan líderes de obra, gerentes de importaciones, coordinadores de producción y jefes de expansión capaces de asumir responsabilidades críticas para el negocio. Además, estos puestos no solo ofrecen un salario alto, sino también beneficios completos, contratos formales y, en algunas organizaciones, planes de crecimiento y desarrollo profesional.

Para los profesionales que han construido una trayectoria sólida, estas vacantes representan una alternativa atractiva para dar un salto en su carrera. A su vez, el hecho de que estas posiciones estén disponibles en diferentes regiones permite que el talento no necesariamente deba desplazarse; muchas empresas ofrecen modalidades híbridas o incluso remotas para estos roles, lo que amplía las posibilidades de acceso.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a este enlace, crear un perfil profesional completo y aplicar directamente a las ofertas con los salarios más altos. El proceso es completamente gratuito y está diseñado para que usted postule sin intermediarios.

A continuación, le mostramos algunas de las vacantes mejor remuneradas disponibles hoy en el país.

Director de obra - Medellín y Bogotá

Empresa: Coninsa

Salario: 10.000.000

Si es un jefe de proyecto apasionado por trabajar en equipo y alcanzar resultados sobresalientes, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Supervisar y coordinar todas las fases de los proyectos de construcción.

Asegurar el cumplimiento de los plazos y presupuestos establecidos.

Liderar equipos multifuncionales para alcanzar los objetivos del proyecto.

Desarrollar y mantener relaciones con clientes y proveedores.

Gestionar recursos materiales y humanos de manera eficiente.

Requerimientos:

Título profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Arquitectura Constructora.

Más de 12 años de experiencia en construcción de grandes proyectos.

Manejo intermedio de Excel y Word.

Dominio de AutoCAD y software de programación de obra (Project).

Conocimiento en manejo y control de presupuesto (APU) Sinco y Adpro.

Gerente de importaciones y exportaciones – Barranquilla

Empresa: Lextalento

Salario: 10.000.000

Como director de comercio internacional, usted será responsable de la supervisión y optimización de las operaciones de comercio exterior, garantizando el cumplimiento de normativas y mejorando la eficiencia de las transacciones.

Responsabilidades:

Supervisar las operaciones de importación y exportación.

Asegurar el cumplimiento de las normativas comerciales internacionales.

Optimizar la logística de transporte aéreo y marítimo.

Gestionar y coordinar las actividades en la Zona Franca.

Analizar y mejorar la eficiencia de las transacciones comerciales.

Requerimientos:

Título profesional en Comercio Internacional o afines.

Mínimo 5 años de experiencia en roles similares.

Conocimiento en operaciones de Zona Franca.

Experiencia en importaciones y exportaciones aéreas y marítimas.

Habilidades de liderazgo y gestión de equipos.

Coordinador de producción de alimentos – Bogotá D.C.

Empresa: Compensar

Salario: 8.500.000 a 9.500.000

En Compensar buscan un coordinador de producción de alimentos que garantice la excelencia operativa, la calidad y la inocuidad en los procesos de la planta de producción y servicios de catering.

Responsabilidades:

Liderar, orientar y desarrollar al equipo de CPA y personal operativo, estableciendo metas claras, promoviendo una cultura de seguridad alimentaria, calidad y servicio, gestionando el desempeño y fomentando el desarrollo integral de los colaboradores.

Planificar la distribución de tareas, turnos y recursos, garantizando la cobertura de la planta, la disponibilidad para eventos críticos y la ejecución eficiente del plan de producción.

Definir y coordinar la implementación de planes tácticos de operación, asegurando el seguimiento, cumplimiento de objetivos y el uso óptimo de recursos, insumos y capacidades productivas.

Monitorear en tiempo real los procesos productivos y de servicio, verificando el cumplimiento de estándares técnicos, normativos y de calidad, identificando desviaciones y aplicando acciones preventivas y correctivas.

Asegurar la correcta ejecución de controles microbiológicos, fisicoquímicos y sensoriales, así como la validación de materias primas, insumos, productos intermedios y terminados.

Coordinar con las áreas de mantenimiento, logística, calidad y desarrollo de productos para garantizar flujos operativos eficientes, disponibilidad de maquinaria y cumplimiento de estándares definidos.

Garantizar que todas las preparaciones, productos y servicios cumplan con los más altos estándares de calidad, inocuidad, presentación y seguridad alimentaria exigidos por la normatividad vigente.

Supervisar y garantizar la ejecución y el cierre de auditorías internas y externas, liderando la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora continua.

Promover la mejora continua mediante el análisis de indicadores, identificación de oportunidades y desarrollo de acciones que optimicen la eficiencia, el control de costos, la productividad y el uso sostenible de recursos.

Requerimientos:

Profesional en administración turística y hotelera, gastronomía con énfasis en gestión, administración de empresas, ingeniería de alimentos, ingeniería industrial o carreras afines, con especialización en gerencia de alimentos y bebidas, administración de negocios, logística, gestión de la calidad o áreas relacionadas.

Mínimo 3 años en plantas de producción de alimentos, con experiencia supervisando procesos productivos y de servicios directos de alimentación (catering, autoservicios, cafés o puntos de venta), con liderazgo de equipos operativos y de servicio.

Jefe de expansión e inmobiliaria – Bogotá D.C.

Empresa: Tiendas Ísimo

Salario: 10.130.000

Como gerente de desarrollo de propiedades, desempeñará un rol clave en la alineación con los planes estratégicos de la compañía, proponiendo oportunidades de negocio que fortalezcan la presencia en el mercado.

Responsabilidades:

Alinear con los planes estratégicos de la compañía y proponer oportunidades de negocio.

Negociar locales comerciales y tomar decisiones frente a costos de alquiler.

Identificar nuevas oportunidades de mercado y analizar dinámicas comerciales.

Coordinar cumplimiento de requisitos técnicos y documentación legal de locales.

Administrar contratos de obra y arrendamiento conforme a las normas y condiciones.

Supervisar adecuación de locales conforme a infraestructura y equipos definidos.

Asegurar especificaciones técnicas y estándares de calidad en construcción.

Requerimientos:

Título profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o carreras administrativas.

Experiencia mínima de 5 años en gestión de expansión e inmobiliaria.

Conocimientos en normatividad urbana y licencias de construcción.

Habilidades de negociación y administración de presupuestos.

Capacidad para coordinar múltiples proyectos simultáneamente.