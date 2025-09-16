Contar con un salario competitivo marca la diferencia al momento de elegir un empleo. Un ingreso más alto no solo brinda tranquilidad financiera, también permite proyectar metas personales, invertir en educación, mejorar la calidad de vida y garantizar mayor estabilidad para el futuro. Por eso, las oportunidades que hoy se encuentran disponibles en el país resultan especialmente atractivas para quienes buscan crecimiento y mejores condiciones laborales.

Las vacantes están distribuidas en diferentes ciudades y abarcan cargos tanto profesionales como especializados, lo que amplía las posibilidades para perfiles con distintos niveles de experiencia. Aquí le mostramos algunas de ellas.

¿Cómo postularse?

Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo, y luego aplique a las ofertas de trabajo que le interesen. Recuerde que el proceso no tiene ningún costo.

Las personas interesadas pueden conocer más en la sección de Semana Empleos. | Foto: Getty Images

Residente senior de obra – Bogotá D.C.

Empresa: Amarilo

Salario: $ 7.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Únase al equipo como residente senior de obra, donde liderará proyectos de vivienda VIP con la oportunidad de influir en construcciones innovadoras y sostenibles.

Responsabilidades:

Coordinar y supervisar proyectos de vivienda VIP.

Gestionar contratistas y recursos de obra.

Asegurar la calidad en cortes, estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Elaborar y gestionar contratos de construcción.

Garantizar el cumplimiento de plazos y presupuestos del proyecto.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración y Construcción Arquitectónica.

Mínimo 4 años de experiencia como Residente de Obra, Ingeniero de Obra o similar.

Experiencia en proyectos de vivienda VIP industrializados.

Conocimiento en cortes de obra, manejo de estructura, acabados y sistemas hidráulicos y eléctricos.

Habilidad para elaborar y gestionar contratos de construcción.

Jefe de operaciones – Medellín

Empresa: Montolivo S.A.S

Salario: $ 6.750.000 a $ 7.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

Este cargo clave tiene como objetivo principal supervisar y garantizar el correcto funcionamiento de la cadena de suministro, desde la entrada de materias primas hasta la entrega al cliente final, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad de la compañía.

Responsabilidades:

Realizar auditoría de procesos en la compañía.

Verificar el cumplimiento del plan estratégico para el área de operaciones.

Dirigir proyectos estratégicos para la mejora y desarrollo de nuevos productos.

Asegurar la calidad de los productos según lo estipulado por la compañía.

Garantizar el correcto desarrollo del proceso de producción.

Elaborar el plan de producción diario.

Generar estrategias de productividad y eficiencia.

Consultar y seguir el cumplimiento de metas individuales y del departamento.

Garantizar el cumplimiento a los despachos, de acuerdo con las fechas y calidad exigidos por el cliente.

Requerimientos:

Ingeniero Industrial de Producción, Logística o carreras afines.

Mínimo 4 años de experiencia en operaciones, preferiblemente en empresas de alimentos.

Experiencia en gestión de la cadena de suministro.

Habilidades en auditoría de procesos y gestión de calidad.

Capacidad para dirigir y desarrollar proyectos estratégicos.

Jefe de operaciones – Cali

Empresa: Summar

Salario: $ 7.000.000

Tipo de contrato: Temporal

Importante compañía del sector de servicios y mantenimiento está en busca de un jefe de operaciones para liderar, planificar y controlar los procesos operativos.

Responsabilidades:

Definir, implantar y supervisar planes de producción.

Dirigir y orientar al equipo de trabajo en el cumplimiento de lineamientos y metas.

Implementar planes de acción correctivos preventivos y de mejora continua en los procesos.

Elaborar y comunicar informes de avance de producción al cliente interno.

Evaluar propuestas económicas del Centro de Operaciones, asegurando cumplimiento de indicadores y modelos de gestión.

Requerimientos:

Profesional en Ingeniería Industrial o carreras afines.

Especialización preferiblemente en sistemas de gestión de calidad.

Experiencia comprobada en gerencia de proyectos, administración de personal y gestión de plantas de producción o Contact Center.

Gerente administrativo – Bucaramanga

Empresa: Osya

Salario: $ 6.800.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo serás responsable de coordinar y administrar las operaciones, orientando la gestión hacia la eficiencia y el control.

Responsabilidades:

Liderar, coordinar y supervisar las áreas administrativas, financieras, logísticas, de compras, inventarios, recursos humanos, contabilidad y comercial.

Rendir informes periódicos y confiables sobre los resultados de la operación.

Garantizar la correcta planeación, ejecución y control de los procesos administrativos y financieros.

Optimizar los recursos de la organización promoviendo la eficiencia en la operación del negocio.

Asegurar el cumplimiento normativo, legal y tributario en todas las áreas a cargo.

Diseñar e implementar estrategias de crecimiento y mejora continua.

Definir la planeación estratégica del negocio, formulando iniciativas objetivas y proyectos viables y alineados con la visión de la empresa.

Implementar herramientas de gestión que fortalezcan la automatización y el control de procesos administrativos y logísticos.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines.

Experiencia comprobada en cargos de gerencia administrativa, liderando áreas como compras, finanzas, administración, inventarios, logística, contabilidad, recursos humanos y gestión comercial.

Conocimiento de normativas contables tributarias y laborales.