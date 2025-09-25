Suscribirse

Vacantes de empleo en Bogotá: postúlese gratis hoy mismo

Gran convocatoria laboral abierta.

En 2026 entrará en funcionamiento una app que conectará empleos y ofrecerá capacitación gratuita.
¿Está en búsqueda de nuevas oportunidades laborales? Bogotá es uno de los principales focos de contratación en Colombia y en este momento hay miles de cargos disponibles en distintos sectores. Desde posiciones para quienes están iniciando su vida profesional hasta empleos de mayor experiencia, la capital ofrece alternativas para todo tipo de perfiles.

Además de ser el centro administrativo y empresarial del país, la capital concentra proyectos que demandan talento en áreas clave como servicios, tecnología, logística y salud. Esto significa que la ciudad no solo genera empleo, sino también posibilidades de desarrollo y crecimiento a futuro.

Aquí le compartimos algunas de las vacantes destacadas. Si quiere consultar la lista completa y aplicar sin costo, ingrese a la sección de Semana Empleos.

Aliste su hoja de vida: Kalley tiene vacantes disponibles para asesores de venta
Coordinador/a de asesores inmobiliarios

Empresa: Habi

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Habi, la empresa innovadora que está transformando el sector de los bienes raíces en Colombia y México, busca un ejecutivo comercial inmobiliario que comparta la pasión por la tecnología y el cambio.

Responsabilidades:

  • Formar parte del equipo comercial de ventas.
  • Realizar cierres de negocios exitosos.
  • Gestionar negociaciones complejas con clientes.
  • Liderar un equipo de brokers inmobiliarios

Requerimientos:

  • Mínimo 2 años de experiencia en sectores: inmobiliario, financiero, vehículos o seguros.
  • Habilidad para manejar negociaciones complejas.
  • Comunicación asertiva por teléfono.
  • Disponibilidad horaria para contactar clientes.
  • Experiencia trabajando con brokers (agentes freelance).

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Director técnico

Empresa: Farmatodo

Salario: $ 2.782.589

Tipo de contrato: Término indefinido

Como líder técnico farmacéutico en Bogotá, será parte de la mejor cadena de farmacias del país, donde su experiencia en el área comercial y su capacidad de liderazgo serán fundamentales para el éxito de las operaciones.

Responsabilidades:

  • Asegurar el cumplimiento de requisitos legales y auditorías internas.
  • Controlar inventarios, incluyendo entradas, salidas y vencimientos de productos.
  • Elaborar y presentar informes mensuales de medicamentos controlados.
  • Prestar servicios de salud como glucometría e inyectología.
  • Supervisar y entrenar al personal de farmacia en procedimientos técnicos.
  • Garantizar el orden y cumplimiento del planograma en el área de medicamentos.

Requerimientos:

  • Tecnólogo en Regencia de Farmacia.
  • Experiencia mínima de 3 años en el área comercial.
  • Habilidades de manejo de personal y liderazgo.
  • Resolución o tarjeta expedida por la Secretaría de Salud.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo sí hay en Bogotá: vacantes con salarios desde $7 millones

Enfermera/o hospitalización pediatría

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término indefinido

En la Fundación Santa Fe de Bogotá están en la búsqueda de un/a especialista en cuidado infantil que desee formar parte de un equipo que prioriza la calidad del servicio y la empatía.

Responsabilidades:

  • Asegurar la atención integral del paciente pediátrico.
  • Coordinar con el equipo médico para el manejo del paciente.
  • Monitorear y evaluar el estado de salud de los niños hospitalizados.
  • Proporcionar soporte emocional a los pacientes y sus familias.
  • Garantizar la correcta administración de medicamentos y tratamientos.

Requerimientos:

  • Título profesional en Enfermería.
  • Mínimo un año de experiencia en hospitalización pediátrica.
  • Disponibilidad de tiempo completo y exclusividad.
  • Habilidades de empatía y vocación al servicio.
  • Capacidad para trabajar en equipo y resolver conflictos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Ejecutivo de ahorro pensional

Empresa: Colfondos S.A

Salario: $ 5.847.000

Tipo de contrato: Término indefinido

Este rol crucial para la misión de asegurar el bienestar financiero de los clientes se centra en la gestión efectiva de los fondos de pensión.

Responsabilidades:

  • Brindar asesoría a clientes sobre productos de ahorro para pensiones.
  • Gestionar cuentas de clientes asegurando un rendimiento óptimo de los fondos.
  • Desarrollar estrategias de inversión personalizadas para cada cliente.
  • Mantenerse actualizado sobre regulaciones y tendencias del sector financiero.
  • Colaborar con equipos internos para mejorar productos y servicios.

Requerimientos:

  • Título profesional en Economía, Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería Industrial o afines.
  • Certificación AMV (Autorregulador del Mercado de Valores).
  • Experiencia mínima de 2 años en el sector financiero, fiduciarias, comisionistas de bolsa o bancos.
  • Conocimientos específicos en áreas financieras.
  • Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

1. Pentágono convoca inusual reunión con cientos de oficiales: ¿qué trama la cúpula militar?

2. Esta es la última publicación de Angie Miller, la novia de B King, que estaría desaparecida en México

3. “Exclamaban que yo me reelegiría”: Petro tras decisión que habilita inscripción de candidatos del Pacto Histórico

4. Proponen recortarle funciones al presidente en Colombia: los tres cambios que se impulsan

5. Apple TV retrasa serie tras el asesinato de Charlie Kirk: la protagonista rompe el silencio

