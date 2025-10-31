Vacantes de empleo en Medellín: oportunidades para bachilleres y técnicos

La capital antioqueña continúa destacándose como una de las ciudades con mayor movimiento laboral en el país. En las últimas semanas, varias compañías han abierto convocatorias dirigidas a bachilleres y técnicos que buscan estabilidad, desarrollo profesional y oportunidades de crecimiento.

Las vacantes disponibles incluyen cargos en áreas como ventas, atención al cliente, logística y administración, tanto para jornada completa como medio tiempo. Además, muchas de estas ofertas incluyen contratación directa con la empresa y beneficios adicionales a las prestaciones de ley.

¿Cómo postularse?

Los interesados pueden ingresar a la sección de Semana Empleos, crear su perfil profesional y aplicar sin costo a las oportunidades que mejor se ajusten a sus aspiraciones. Allí, encontrarán vacantes actualizadas en Medellín y otras ciudades del país.

Actualice su hoja de vida y aplique hoy mismo. | Foto: Adobe Stock

Operario de mantenimiento

Empresa: ManpowerGroup Colombia

Salario: 1.700.000

Si tiene experiencia mínima de 6 meses en mantenimiento de instalaciones o equipos y domina el manejo de herramientas básicas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos en instalaciones y equipos.

Acompañar y supervisar personal externo en labores de mantenimiento.

Registrar actividades realizadas en los sistemas internos.

Mantener el orden y la limpieza en el área de trabajo.

Apoyar al jefe inmediato en tareas adicionales del área.

Requerimientos:

Bachiller completo, preferiblemente con conocimientos en mantenimiento de áreas y equipos.

Mínimo 6 meses de experiencia en mantenimiento de instalaciones o equipos.

Manejo de herramientas básicas para labores de mantenimiento.

Auxiliar de estructuración de la red

Empresa: Sura Colombia

Salario: 2.700.000

¿Es graduado(a) en regencia de farmacia y busca un rol donde combine su conocimiento técnico con la construcción de relaciones estratégicas para asegurar procesos eficientes en la red de prestadores? En este rol tendrá la oportunidad de interactuar con sistemas internos, estructurar modelos y tarifas, y brindar soporte a diferentes áreas en el direccionamiento de servicios.

Responsabilidades:

Administrar la documentación legal y contractual de los prestadores.

Ingresar y actualizar información en el sistema GAP.

Realizar seguimiento a requisitos como pólizas, habilitaciones y convenios.

Estructurar modelos y tarifas por prestador.

Ajustar la red de prestadores según verificaciones y cambios operativos.

Brindar soporte a otras áreas en cambios de direccionamiento.

Requerimientos:

Formación tecnología en regencia de farmacia.

Experiencia mínima de (1) un año en gestión administrativa de prestadores o procesos en el sector salud.

Conocimiento en gestión de procesos, metodologías de gestión y regulación del sector salud

Deseable experiencia en manejo de bases de datos y documentación contractual.

Gestor de cobro

Empresa: Tuya

Salario: 1.423.500

Como ejecutivo de cobranza, estará al frente de la gestión de cobros, trabajando para recuperar la cartera mientras ofrece experiencias positivas y memorables a los clientes.

Responsabilidades:

Negociar acuerdos de pago con clientes.

Garantizar el cumplimiento de indicadores de productividad.

Promover una gestión basada en cobranza humana.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

6 meses de experiencia previa en gestión de cobro, preferiblemente en cartera castigada.

Disponibilidad para laborar en horarios rotativos de lunes a sábados entre las 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Analista de datos

Empresa: Emtelco

Salario: 3.470.553

¿Le apasiona el análisis de datos e información y quiere trabajar en un equipo de profesionales altamente cualificados? En este cargo, su misión será interpretar y analizar los datos de la compañía, construir herramientas visuales para los diferentes niveles estratégicos de la organización que generen valor y faciliten la toma de decisiones.

Requerimientos:

Profesional o Tecnólogo titulado de carreras de ingeniería, estadística o afines o estudiante (desde 8 semestre en adelante).

Se requiere tecnólogo o estudiante a partir de octavo semestre con mínimo dos años de experiencia, o profesional con al menos un año de experiencia, en el manejo de indicadores, métricas y bases de datos, así como en el uso avanzado de Excel (incluyendo tablas dinámicas, macros, VBA), Access, Power BI y SQL.