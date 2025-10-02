EMPLEO
Vacantes de empleo remoto en Colombia: aplique aquí
Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.
Juliana Flórez
Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.
El trabajo remoto se ha consolidado como una de las modalidades más atractivas en el mercado laboral, ya que brinda flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y la posibilidad de acceder a ofertas sin importar la ciudad de residencia. Para muchos profesionales, esta modalidad se ha convertido en una alternativa clave para equilibrar vida personal y laboral, al tiempo que permite vincularse con empresas nacionales e internacionales.
Actualmente, en Colombia se encuentran disponibles múltiples vacantes de trabajo remoto en diferentes áreas, que van desde servicio al cliente y ventas digitales, hasta tecnología, diseño, finanzas y gestión administrativa. Esto abre la puerta a que personas con distintos perfiles y niveles de experiencia puedan aplicar a cargos que no requieren presencialidad, pero que ofrecen estabilidad y beneficios competitivos.
A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales más destacadas. Si desea conocer todas las vacantes disponibles y aplicar sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear un perfil profesional completo y postularse al cargo que más se ajuste a sus metas.
Onboarding specialist
Empresa: Solvo Global
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
Si le encanta aprender, organizar, comunicarse con claridad y trabajar con múltiples cuentas, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Ser el experto contable que lidera el onboarding de nuevos clientes.
- Recopilar toda la documentación necesaria del cliente.
- Convertir clientes de contabilidad en base de efectivo a base de acumulación, si es necesario.
- Configurar el plan de cuentas y el proceso completo de cierre mensual (usando nuestras plantillas y herramientas).
- Establecer la plantilla de reportes mensuales.
- Comunicarte con los clientes para resolver dudas y asegurar una transición fluida.
- Implementar nuestro playbook contable y entregar el cliente al bookkeeper para mantenimiento continuo.
Requerimientos:
- QuickBooks Online: Dominio absoluto. Debes ser un verdadero experto.
- QuickBooks Desktop y Xero: Deseable conocimiento para extraer datos y migrarlos a QBO.
- Excelente comunicación escrita en inglés (enviar solicitudes de información a clientes).
- Gestión de proyectos sobresaliente: manejar múltiples clientes de forma eficiente.
Científico de datos
Empresa: EFROUTING TECH
Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000
Tipo de contrato: Término fijo
La misión del cargo es liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.
Responsabilidades:
- Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.
- Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.
- Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.
- Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.
- Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.
- Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.
Requerimientos:
- Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).
- Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.
- Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.
Analista de ciberseguridad
Empresa: Bold
Salario: A convenir
Tipo de contrato: Término indefinido
En este cargo jugará un papel fundamental en la protección de los activos digitales, haciendo parte de la administración, gestión y evolución de las operaciones de seguridad, asegurando que la infraestructura y soluciones tecnológicas permanezcan seguras y resilientes.
Responsabilidades:
- Participar en el diseño e implementación de estrategias, procesos y herramientas que permitan identificar, contener y remediar posibles eventos y/o incidentes de seguridad.
- Revisar los sistemas, configuraciones y procesos para asegurar y reportar el cumplimiento de las políticas de seguridad, requerimientos de clientes, controles de auditoría y regulaciones externas basados en frameworks como PCI-DSS, ISO 27001, Reporte SOC 2 Tipo 2.
- Garantizar que las herramientas y plataformas de seguridad son completamente adoptadas, estables y acordes a las necesidades.
- Adherir automatizaciones e integraciones que permitan no solo optimizar la gestión y operación de la seguridad, sino también aumentar la visibilidad de la superficie de ataque.
- Colaborar con los equipos de TI para alinear las iniciativas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de seguridad.
- Gestionar proveedores de seguridad para mejorar las herramientas, los procesos y la postura general de seguridad.
Requerimientos:
- Profesional en ingeniería de sistemas o afines.
- Experiencia de más de 3 años en el rol de seguridad defensiva y administración de plataformas de seguridad.
- Amplio conocimiento en entornos de nube, servicios serverless, especialmente AWS y el uso de herramientas de detección y control de amenazas.
- Conocimiento de estándares regulatorios como SOC 2, PCI-DSS, ISO 27001, entre otros.
- Experiencia en gestión de incidentes de seguridad (identificación, contención, erradicación, recuperación.)
- Proactividad, curiosidad y una mentalidad de aprendizaje continuo.
- Fuertes habilidades de colaboración y trabajo en equipo.
- Deseable: inglés fluido y conocimiento de los requisitos de cumplimiento relevantes para el sector financiero y de pagos en Colombia.
Líder de proyectos
Empresa: Confidencial
Salario: $ 2.500.000
Tipo de contrato: Temporal
Como jefe de proyectos, será responsable de asegurar que las soluciones tecnológicas se adapten perfectamente a las necesidades de los clientes y ofrezcan un servicio de alta calidad.
Responsabilidades:
- Gestionar la relación con los clientes asignados asegurando un servicio de alta calidad.
- Asegurar que la plataforma tecnológica funcione correctamente según las necesidades del cliente.
- Coordinar proyectos de manera remota, garantizando la alineación con los objetivos del cliente.
- Liderar el equipo de trabajo para alcanzar las metas establecidas.
- Supervisar las integraciones y el funcionamiento de sistemas de información.
Requerimientos:
- Experiencia en gestión de proyectos preferiblemente en entornos remotos.
- Conocimiento en sistemas de información, integraciones, infraestructura o ATS.
- Título en carreras administrativas o ingenierías o ser estudiante de últimos semestres.
- Experiencia preferida en procesos de selección o empresas de contratación masiva.
- Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.