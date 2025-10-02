Vacantes de empleo remoto en Colombia: aplique aquí

El trabajo remoto se ha consolidado como una de las modalidades más atractivas en el mercado laboral, ya que brinda flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y la posibilidad de acceder a ofertas sin importar la ciudad de residencia. Para muchos profesionales, esta modalidad se ha convertido en una alternativa clave para equilibrar vida personal y laboral, al tiempo que permite vincularse con empresas nacionales e internacionales.

Actualmente, en Colombia se encuentran disponibles múltiples vacantes de trabajo remoto en diferentes áreas, que van desde servicio al cliente y ventas digitales, hasta tecnología, diseño, finanzas y gestión administrativa. Esto abre la puerta a que personas con distintos perfiles y niveles de experiencia puedan aplicar a cargos que no requieren presencialidad, pero que ofrecen estabilidad y beneficios competitivos.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales más destacadas.

Onboarding specialist

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le encanta aprender, organizar, comunicarse con claridad y trabajar con múltiples cuentas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Ser el experto contable que lidera el onboarding de nuevos clientes.

Recopilar toda la documentación necesaria del cliente.

Convertir clientes de contabilidad en base de efectivo a base de acumulación, si es necesario.

Configurar el plan de cuentas y el proceso completo de cierre mensual (usando nuestras plantillas y herramientas).

Establecer la plantilla de reportes mensuales.

Comunicarte con los clientes para resolver dudas y asegurar una transición fluida.

Implementar nuestro playbook contable y entregar el cliente al bookkeeper para mantenimiento continuo.

Requerimientos:

QuickBooks Online: Dominio absoluto. Debes ser un verdadero experto.

QuickBooks Desktop y Xero: Deseable conocimiento para extraer datos y migrarlos a QBO.

Excelente comunicación escrita en inglés (enviar solicitudes de información a clientes).

Gestión de proyectos sobresaliente: manejar múltiples clientes de forma eficiente.

Científico de datos

Empresa: EFROUTING TECH

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

La misión del cargo es liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

Responsabilidades:

Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.

Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.

Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.

Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.

Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.

Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.

Requerimientos:

Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).

Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.

Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.

Analista de ciberseguridad

Empresa: Bold

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo jugará un papel fundamental en la protección de los activos digitales, haciendo parte de la administración, gestión y evolución de las operaciones de seguridad, asegurando que la infraestructura y soluciones tecnológicas permanezcan seguras y resilientes.

Responsabilidades:

Participar en el diseño e implementación de estrategias, procesos y herramientas que permitan identificar, contener y remediar posibles eventos y/o incidentes de seguridad.

Revisar los sistemas, configuraciones y procesos para asegurar y reportar el cumplimiento de las políticas de seguridad, requerimientos de clientes, controles de auditoría y regulaciones externas basados en frameworks como PCI-DSS, ISO 27001, Reporte SOC 2 Tipo 2.

Garantizar que las herramientas y plataformas de seguridad son completamente adoptadas, estables y acordes a las necesidades.

Adherir automatizaciones e integraciones que permitan no solo optimizar la gestión y operación de la seguridad, sino también aumentar la visibilidad de la superficie de ataque.

Colaborar con los equipos de TI para alinear las iniciativas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de seguridad.

Gestionar proveedores de seguridad para mejorar las herramientas, los procesos y la postura general de seguridad.

Requerimientos:

Profesional en ingeniería de sistemas o afines.

Experiencia de más de 3 años en el rol de seguridad defensiva y administración de plataformas de seguridad.

Amplio conocimiento en entornos de nube, servicios serverless, especialmente AWS y el uso de herramientas de detección y control de amenazas.

Conocimiento de estándares regulatorios como SOC 2, PCI-DSS, ISO 27001, entre otros.

Experiencia en gestión de incidentes de seguridad (identificación, contención, erradicación, recuperación.)

Proactividad, curiosidad y una mentalidad de aprendizaje continuo.

Fuertes habilidades de colaboración y trabajo en equipo.

Deseable: inglés fluido y conocimiento de los requisitos de cumplimiento relevantes para el sector financiero y de pagos en Colombia.

Líder de proyectos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Como jefe de proyectos, será responsable de asegurar que las soluciones tecnológicas se adapten perfectamente a las necesidades de los clientes y ofrezcan un servicio de alta calidad.

Responsabilidades:

Gestionar la relación con los clientes asignados asegurando un servicio de alta calidad.

Asegurar que la plataforma tecnológica funcione correctamente según las necesidades del cliente.

Coordinar proyectos de manera remota, garantizando la alineación con los objetivos del cliente.

Liderar el equipo de trabajo para alcanzar las metas establecidas.

Supervisar las integraciones y el funcionamiento de sistemas de información.

Requerimientos:

Experiencia en gestión de proyectos preferiblemente en entornos remotos.

Conocimiento en sistemas de información, integraciones, infraestructura o ATS.

Título en carreras administrativas o ingenierías o ser estudiante de últimos semestres.

Experiencia preferida en procesos de selección o empresas de contratación masiva.

Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.