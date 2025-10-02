Suscribirse

EMPLEO

Vacantes de empleo remoto en Colombia: aplique aquí

Actualice su hoja de vida y postúlese hoy mismo.

Juliana Flórez

Juliana Flórez

Periodista de empleabilidad experta en creación de contenido útil sobre ofertas laborales, empresas, eventos y novedades de Magneto.

2 de octubre de 2025, 8:29 p. m.
El trabajo remoto ha ganado confianza y crecimiento por las facilidades que ofrece tanto para empleadores como para empleados.
El trabajo remoto ha ganado confianza y crecimiento por las facilidades que ofrece tanto para empleadores como para empleados. | Foto: Stock

El trabajo remoto se ha consolidado como una de las modalidades más atractivas en el mercado laboral, ya que brinda flexibilidad, ahorro en tiempos de desplazamiento y la posibilidad de acceder a ofertas sin importar la ciudad de residencia. Para muchos profesionales, esta modalidad se ha convertido en una alternativa clave para equilibrar vida personal y laboral, al tiempo que permite vincularse con empresas nacionales e internacionales.

Actualmente, en Colombia se encuentran disponibles múltiples vacantes de trabajo remoto en diferentes áreas, que van desde servicio al cliente y ventas digitales, hasta tecnología, diseño, finanzas y gestión administrativa. Esto abre la puerta a que personas con distintos perfiles y niveles de experiencia puedan aplicar a cargos que no requieren presencialidad, pero que ofrecen estabilidad y beneficios competitivos.

A continuación, le presentamos algunas de las oportunidades laborales más destacadas. Si desea conocer todas las vacantes disponibles y aplicar sin costo, puede ingresar a la sección de Semana Empleos, crear un perfil profesional completo y postularse al cargo que más se ajuste a sus metas.

Según la inteligencia artificial, establecer horarios para desconectar y realizar ejercicio ligero es fundamental para prevenir el agotamiento y mejorar la salud mental en el trabajo remoto.
La IA destaca que el método del "trabajo en bloques" con descansos programados es clave para reducir el estrés y mejorar la productividad en el teletrabajo. | Foto: Getty Images

Onboarding specialist

Empresa: Solvo Global

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

Si le encanta aprender, organizar, comunicarse con claridad y trabajar con múltiples cuentas, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Ser el experto contable que lidera el onboarding de nuevos clientes.
  • Recopilar toda la documentación necesaria del cliente.
  • Convertir clientes de contabilidad en base de efectivo a base de acumulación, si es necesario.
  • Configurar el plan de cuentas y el proceso completo de cierre mensual (usando nuestras plantillas y herramientas).
  • Establecer la plantilla de reportes mensuales.
  • Comunicarte con los clientes para resolver dudas y asegurar una transición fluida.
  • Implementar nuestro playbook contable y entregar el cliente al bookkeeper para mantenimiento continuo.

Requerimientos:

  • QuickBooks Online: Dominio absoluto. Debes ser un verdadero experto.
  • QuickBooks Desktop y Xero: Deseable conocimiento para extraer datos y migrarlos a QBO.
  • Excelente comunicación escrita en inglés (enviar solicitudes de información a clientes).
  • Gestión de proyectos sobresaliente: manejar múltiples clientes de forma eficiente.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Científico de datos

Empresa: EFROUTING TECH

Salario: $ 3.000.000 a $ 4.500.000

Tipo de contrato: Término fijo

La misión del cargo es liderar el desarrollo e implementación de soluciones de optimización, analítica avanzada y visualización de datos que soporten la toma de decisiones estratégicas en tiempo real.

Responsabilidades:

  • Diseñar y liderar modelos de optimización, predicción y analítica aplicados a problemas complejos del negocio.
  • Desarrollar e implementar estándares de visualización de datos que faciliten la interpretación y uso de información clave en diferentes módulos de la plataforma.
  • Coordinar con equipos de ingeniería, producto y datos para llevar modelos desde prototipo hasta producción.
  • Establecer metodologías de prototipado rápido para validar hipótesis y visualizaciones antes de la implementación definitiva.
  • Documentar y estandarizar procesos técnicos para asegurar replicabilidad y consistencia en toda la organización.
  • Liderar un equipo multidisciplinario (data scientists, devs, analistas) hacia la entrega de soluciones escalables y de alto impacto.

Requerimientos:

  • Dominio de herramientas: Python, frameworks de optimización (OR-Tools, Gurobi, CPLEX), librerías de ML/IA, y herramientas de visualización (Streamlit, Dash, Power BI, etc.).
  • Capacidad de comunicar hallazgos técnicos a audiencias no técnicas.
  • Experiencia liderando equipos o proyectos de analítica/IA en empresas de software o SaaS.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Contexto: Trabajo remoto con inscripción 100 % virtual en Colombia

Analista de ciberseguridad

Empresa: Bold

Salario: A convenir

Tipo de contrato: Término indefinido

En este cargo jugará un papel fundamental en la protección de los activos digitales, haciendo parte de la administración, gestión y evolución de las operaciones de seguridad, asegurando que la infraestructura y soluciones tecnológicas permanezcan seguras y resilientes.

Responsabilidades:

  • Participar en el diseño e implementación de estrategias, procesos y herramientas que permitan identificar, contener y remediar posibles eventos y/o incidentes de seguridad.
  • Revisar los sistemas, configuraciones y procesos para asegurar y reportar el cumplimiento de las políticas de seguridad, requerimientos de clientes, controles de auditoría y regulaciones externas basados en frameworks como PCI-DSS, ISO 27001, Reporte SOC 2 Tipo 2.
  • Garantizar que las herramientas y plataformas de seguridad son completamente adoptadas, estables y acordes a las necesidades.
  • Adherir automatizaciones e integraciones que permitan no solo optimizar la gestión y operación de la seguridad, sino también aumentar la visibilidad de la superficie de ataque.
  • Colaborar con los equipos de TI para alinear las iniciativas y proyectos de acuerdo con los lineamientos de seguridad.
  • Gestionar proveedores de seguridad para mejorar las herramientas, los procesos y la postura general de seguridad.

Requerimientos:

  • Profesional en ingeniería de sistemas o afines.
  • Experiencia de más de 3 años en el rol de seguridad defensiva y administración de plataformas de seguridad.
  • Amplio conocimiento en entornos de nube, servicios serverless, especialmente AWS y el uso de herramientas de detección y control de amenazas.
  • Conocimiento de estándares regulatorios como SOC 2, PCI-DSS, ISO 27001, entre otros.
  • Experiencia en gestión de incidentes de seguridad (identificación, contención, erradicación, recuperación.)
  • Proactividad, curiosidad y una mentalidad de aprendizaje continuo.
  • Fuertes habilidades de colaboración y trabajo en equipo.
  • Deseable: inglés fluido y conocimiento de los requisitos de cumplimiento relevantes para el sector financiero y de pagos en Colombia.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Líder de proyectos

Empresa: Confidencial

Salario: $ 2.500.000

Tipo de contrato: Temporal

Como jefe de proyectos, será responsable de asegurar que las soluciones tecnológicas se adapten perfectamente a las necesidades de los clientes y ofrezcan un servicio de alta calidad.

Responsabilidades:

  • Gestionar la relación con los clientes asignados asegurando un servicio de alta calidad.
  • Asegurar que la plataforma tecnológica funcione correctamente según las necesidades del cliente.
  • Coordinar proyectos de manera remota, garantizando la alineación con los objetivos del cliente.
  • Liderar el equipo de trabajo para alcanzar las metas establecidas.
  • Supervisar las integraciones y el funcionamiento de sistemas de información.

Requerimientos:

  • Experiencia en gestión de proyectos preferiblemente en entornos remotos.
  • Conocimiento en sistemas de información, integraciones, infraestructura o ATS.
  • Título en carreras administrativas o ingenierías o ser estudiante de últimos semestres.
  • Experiencia preferida en procesos de selección o empresas de contratación masiva.
  • Excelentes habilidades de comunicación y liderazgo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro respondió a Mario Díaz-Balart: “En Colombia no hay diplomáticos de Hamás”

2. Concepto del procurador a la Corte Constitucional podría cambiar la facultad de la JEP para expulsar comparecientes

3. Grupo terrorista Hamás elogia a Gustavo Petro tras expulsión de diplomáticos israelíes de Colombia

4. Fecode anuncia paro nacional en Colombia: fecha y razones de la movilización

5. Tarjeta verde salvó a Colombia de papelón en el Mundial Sub-20: esto pasó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Trabajo remotoTeletrabajoOportunidad laboralvacantes de empleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.